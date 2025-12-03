Állampapír: óriási tévhit terjed a babakötvény kamatáról – most mindenki a saját bőrén tapasztalhatta meg az igazságot

Megtörtént az első, 2032-ben lejáró Babakötvény kamatfordulója, ami idén december 2-án volt. A Prémium Állampapírhoz hasonló, a kamatfordulókor az előző évi inflációhoz kötött kamatozású értékpapír kedvező befektetés, ezért sokan érdeklődnek ezen megtakarítás iránt.

A Babakötvény az egyik legkedvezőbb megtakarítási forma/Fotó: Shutterstock

Ezt kell tudni a Babakötvényről

A Babakötvény csak a Kincstár Start-értékpapírszámlán vásárolható, melyet kizárólag magyar gyerekek számára nyithatnak a szülők, törvényes képviselők vagy más hozzátartozók a gyerek 18. éves koráig bármikor. A Start-értékpapírszámlára érkező befizetések automatikusan Babakötvénybe kerülnek befektetésre. A Kincstári Start-értékpapírszámla vezetése díjmentes, a Babakötvény megvásárlásához külön kincstári díj nem kerül felszámításra.

Szemben az első, 2032-ben lejáró Babakötvénnyel a többi ilyen értékpapír kamatfordulója február 1.

Azonban fontos eloszlatni egy tévhitet ezzel és a többi állampapírral kapcsolatban. Mint arra a Magyar Állampapír Kalkulátor Facebook-oldal is felhívta a figyelmet, nem igaz az, hogy a kamatforduló előtti napon vásárolva is megkapjuk a teljes kamatot. Ez a 2032/S Babakötvény esetében azért fontos, mert a tavalyi kamatfordulókor meghatározott kamat (az egy évvel korábbi, tehát 2023-as infláció + 3 százalék) 20,6 százalékot tesz ki.

Nem lehet egyetlen nap alatt több mint 20 százalékot keresni

Azonban minden állampapír napi kamatozású, tehát minden nap az éves kamat 1/365 része tevődik a bent lévő összegre. Tehát nem érdemes, pláne ilyen magas kamat mellett a kamatforduló előtti napig várni. Ez nemcsak a Babakötvényre, hanem a többi állampapírra is igaz egyébként. Ráadásul a legtöbb esetben a kamatforduló előtti napon már nem is lehet vásárolni az értékpapírból. A jövő évi kamat már jóval alacsonyabb, hiszen

a tavalyi infláción alapul, ami a 3 százalékos kamatprémiummal már csak 6,7 százalék.

Ennek ellenére a Babakötvény 3 százalékos kamatprémiuma jó lehetőség, ami messze meghaladja mind a PMÁP, mind a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozamához kötött Bónusz Magyar Állampapír kamatprémiumát. Ráadásul a gyerek születésekor az állam még 42 500 forint életkezdési támogatással is segíti a megtakarításokat. A Babakötvény további előnye, hogy az egyéni befizetések után az állam további támogatást nyújt (a befizetett összeg 10 százalékának mértékéig, évi legfeljebb 12 000 forintot).