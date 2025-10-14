Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
autóipar, autógyártás járműipar, járműgyártás Stellantis
makrogazdasági adat
KSH
magyar ipar
ipari termelés
magyar gazdaság
feldolgozóipar

Megjöttek a friss adatok: továbbra sem talál magára a magyar ipar – a gépjárműgyártás esett a legnagyobbat

A magyar ipar továbbra is zsugorodik. A gépjárműgyártás különösen nagyot esett augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. Az alágak csökkenését a számítógép- és elektronikai termelés mérsékelt bővülése nem tudta ellensúlyozni. Az export 9,5 százalékkal, a belföldi értékesítés 7,6 százalékkal csökkent, és az új rendelések száma is visszaesett. Az év első nyolc hónapjában is zsugorodott az ipari kibocsátás Magyarországon.
VG
2025.10.14., 08:45
Fotó: Shutterstock

Augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágakban visszaesés következett be, egy kivételével. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal volt kisebb a júliusihoz képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett közleményéből.

PEZ_2821 ipar
Gyászos képet mutat a magyar ipar, a repülő rajt sikerült, ha toronyugrást nézünk / Fotó: Pezzetta Umbert

Csökkent az ipari termelés, az értékesítés és a megrendelések volumene is elmaradt augusztusban éves szinten 

Az ipari export volumene 9,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 26 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 17,7 százalékkal visszaesett, ugyanakkor a 17 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 10,5 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 7,6, a feldolgozóiparé 4,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7,4, a csekély súlyú bányászaté 9,2, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 8,9 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbihoz képest.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 20 százalékát képviselő járműgyártás volumene – az alágak közül a legnagyobb mértékben – 20 százalékkal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 35, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 11,5 százalékkal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 13 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 17,4 százalékkal meghaladta a 2024. augusztusi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 62 százalékkal bővült, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 12,1 százalékkal csökkent.

A 11 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 9,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 10,1, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 11,9 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóiparból 17 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,3 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkentek. A legnagyobb (22 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 2,6 százalékkal elmaradt az előző év augusztusitól. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,9 és 22 százalék közötti mértékben, a legkevésbé a tejfeldolgozásban, a leginkább az igen csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 3,8 és 34 százalék között nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a kis súlyú dohánytermék gyártásában, a legkevésbé az egyéb élelmiszer gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 6,6, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,2 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjához mérten.

Az előző havi növekedéssel szemben a feldolgozóipar 5,6 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 3,7 százalékkal mérséklődött, főleg a belföldi eladások csökkenése miatt, miközben a kivitel nőtt.

A 4,3 százalékos feldolgozóipari súlyú vegyi anyag, termék gyártása 16,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, nagyrészt az alág 73 százalékát kitevő vegyi alapanyag gyártás jelentős visszaesése miatt.

Az ipari termelés Közép-Dunántúlon (2,2 százalékkal) és Dél-Dunántúlon (0,8 százalékkal) bővült, a többi régióban 0,7 és 28 százalék közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Dél-Alföldön.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 4,6 százalékkal csökkent 2024 augusztusához mérten. Az új belföldi rendelések 1,3 százalékkal nőttek, az új exportrendelések 5,6 százalékkal visszaestek. Az összes rendelésállomány augusztus végén 4,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az év első nyolc hónapját tekintve is zsugorodott az ipar éves alapon

Az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,4, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,1 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 13,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 9,2, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,6 százalékkal.

Ezt nem tesszük az ablakba: visszaesett a magyar ipar – fékezi a német gazdaság, reagált a számokra az NGM

Az előző év azonos időszakához mérten 7,3 százalékkal, az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal visszaesett az ipari termelés a KSH friss adatai szerint. A német gazdaság elhúzódó válsága a magyar ipar számára is jelentős fékező erő. Az ipari adatokra reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint írták, folytatják a küzdelmet a magyarországi ipar fellendítése érdekében, ennek egyik eszköze, hogy október 6-ától elindult a fix 3 százalékos kkv-hitel. Az elemzők az ipari termelés kapcsán csak lassabb kilábalásra számítanak, de nagy reményeket fűznek a most indult magyarországi BMW-gyárhoz.

