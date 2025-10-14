Megjöttek a friss adatok: továbbra sem talál magára a magyar ipar – a gépjárműgyártás esett a legnagyobbat

Augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágakban visszaesés következett be, egy kivételével. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal volt kisebb a júliusihoz képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett közleményéből.

Gyászos képet mutat a magyar ipar, a repülő rajt sikerült, ha toronyugrást nézünk / Fotó: Pezzetta Umbert

Csökkent az ipari termelés, az értékesítés és a megrendelések volumene is elmaradt augusztusban éves szinten

Az ipari export volumene 9,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 26 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 17,7 százalékkal visszaesett, ugyanakkor a 17 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 10,5 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 7,6, a feldolgozóiparé 4,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7,4, a csekély súlyú bányászaté 9,2, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 8,9 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbihoz képest.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 20 százalékát képviselő járműgyártás volumene – az alágak közül a legnagyobb mértékben – 20 százalékkal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 35, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 11,5 százalékkal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 13 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 17,4 százalékkal meghaladta a 2024. augusztusi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 62 százalékkal bővült, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 12,1 százalékkal csökkent.

A 11 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 9,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 10,1, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 11,9 százalékkal visszaesett.