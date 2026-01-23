Deviza
EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF326,05 +0,33% GBP/HUF441,11 +0,53% CHF/HUF412,2 +0,08% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,09 +0,09% CZK/HUF15,77 +0,19% EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF326,05 +0,33% GBP/HUF441,11 +0,53% CHF/HUF412,2 +0,08% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,09 +0,09% CZK/HUF15,77 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 938,2 -1,01% MTELEKOM1 936 -0,62% MOL3 740 -1,87% OTP38 670 -0,7% RICHTER10 410 -1,25% OPUS549 -0,55% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,99 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 625,28 -0,58% BUX123 938,2 -1,01% MTELEKOM1 936 -0,62% MOL3 740 -1,87% OTP38 670 -0,7% RICHTER10 410 -1,25% OPUS549 -0,55% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,99 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 625,28 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
HÉV
agglomeráció
Budapest
felújítás
sín

Régóta várt felújítási munkák indulhatnak meg a HÉV-vonalakon

Több budapesti és agglomerációs HÉV-vonalon is karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak meg. Arra törekszenek, hogy a nappali utasforgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják, ezért a munkálatok jelentős részét éjszakára időzítik.
Világgazdaság
2026.01.23, 09:26
Frissítve: 2026.01.23, 09:31

Fontos karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak a budapesti és agglomerációs HÉV-vonalakon – számolt be az Origo . A MÁV Személyszállítási Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezheti el a sínhegesztési feladatokat, összesen nettó 200 millió forint értékben – az erről szóló hirdetmény a TED-en olvasható.

hév
Megkezdődik a sínek felújítása több HÉV-vonalon / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA

A munkák célja a HÉV-hálózat üzembiztonságának növelése, a zajos illesztések megszüntetése, valamint a pálya élettartamának meghosszabbítása – írja a Magyar Építők.

Így újulnak meg a sínpályák

Ezek a munkák valósulnak meg:

  • Aluminotermikus sínhegesztés és felrakó ívhegesztés, amely a sínek közötti hézagok megszüntetését és a kopott, sérült sínszakaszok javítását szolgálja.
  • Kitérők hegesztése és szigetelt illesztések kialakítása, ami különösen fontos a váltók és csomópontok biztonságos működéséhez.

A kitérők felrakó ívhegesztése és a szigetelt illesztések kialakítása olyan speciális vasúti munkák, amelyek a váltók és a sínkapcsolatok biztonságos működését szolgálják.

A munkák jelentős része éjszaka zajlik, hogy a nappali utasforgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják.

A beavatkozások az alábbi HÉV-vonalakat érintik:

  • H5 – Szentendrei HÉV,
  • H6 – Ráckevei HÉV,
  • H7 – Csepeli HÉV,
  • H8 – Gödöllői HÉV,
  • H9 – Csömöri HÉV.

Teljesen megújul a szentendrei HÉV

Mint arról nemrégiben beszámoltunk, teljesen megújul a szentendrei elővárosi vasútvonal. Műszakilag felújítják a vasútvonalat, és az utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúrát is korszerűsítik.

Vadonatúj arcát fogja mutatni 2029 végére a szentendrei hév, egy igazi 21. századi elővárosi vasútét – erről további részleteket itt olvashat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu