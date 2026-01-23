Régóta várt felújítási munkák indulhatnak meg a HÉV-vonalakon

Fontos karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak a budapesti és agglomerációs HÉV-vonalakon – számolt be az Origo . A MÁV Személyszállítási Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezheti el a sínhegesztési feladatokat, összesen nettó 200 millió forint értékben – az erről szóló hirdetmény a TED-en olvasható.

Megkezdődik a sínek felújítása több HÉV-vonalon / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA

A munkák célja a HÉV-hálózat üzembiztonságának növelése, a zajos illesztések megszüntetése, valamint a pálya élettartamának meghosszabbítása – írja a Magyar Építők.

Így újulnak meg a sínpályák

Ezek a munkák valósulnak meg:

Aluminotermikus sínhegesztés és felrakó ívhegesztés, amely a sínek közötti hézagok megszüntetését és a kopott, sérült sínszakaszok javítását szolgálja.

Kitérők hegesztése és szigetelt illesztések kialakítása, ami különösen fontos a váltók és csomópontok biztonságos működéséhez.

A kitérők felrakó ívhegesztése és a szigetelt illesztések kialakítása olyan speciális vasúti munkák, amelyek a váltók és a sínkapcsolatok biztonságos működését szolgálják.

A munkák jelentős része éjszaka zajlik, hogy a nappali utasforgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják.

A beavatkozások az alábbi HÉV-vonalakat érintik:

H5 – Szentendrei HÉV,

H6 – Ráckevei HÉV,

H7 – Csepeli HÉV,

H8 – Gödöllői HÉV,

H9 – Csömöri HÉV.

Teljesen megújul a szentendrei HÉV

Mint arról nemrégiben beszámoltunk, teljesen megújul a szentendrei elővárosi vasútvonal. Műszakilag felújítják a vasútvonalat, és az utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúrát is korszerűsítik.

Vadonatúj arcát fogja mutatni 2029 végére a szentendrei hév, egy igazi 21. századi elővárosi vasútét – erről további részleteket itt olvashat.