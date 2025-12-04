Változó környezetben is biztos kézzel őrzi piacvezető szerepét az Euroleasing Zrt.

A teljes szektor által folyósított, új finanszírozott összeg 728 milliárd forint volt 2025 első három negyedévében, ami rekordnak számít, miközben a finanszírozott eszközök számában több mint 12 ezres lemaradást (60 413 versus 73 231) láthattunk a pandémiát megelőző 2019-es év hasonló időszakához képest, ráadásul még a tavalyi évhez képest is 1 százalékkal csökkent az új szerződések száma – derült ki a lízingszövetség negyedéves összesítéséből.

A darabszám visszaesését a tavalyi évhez viszonyítva elsődlegesen a személyautó és kishaszonjármű (mínusz 1,3 százalék), valamint a nagyhaszonjármű (mínusz 5,6 százalék) kategóriák okozták; hiába volt drasztikus növekedés a mezőgazdasági gépeknél (plusz 19 százalék) és 6,8 százalékos bővülés az építőgépeknél, ezek nem tudták ellensúlyozni a két legdominánsabb alszegmens hatását.

Ez a fajta vegyes teljesítmény a forintban kifejezett új finanszírozási volumenekben is megmutatkozott: miközben a személyautóknál és kishaszonjárműveknél 9,9, a mezőgazdasági gépeknél 15, az építőipari gépeknél 39 százalékkal nőttek az új kihelyezések, addig a nagyhaszonjárművek esetében 5, az egyéb gép kategóriában 20 százalékos esést regisztráltak.

A darabszámok és a folyósított összegek változásait összevetve jól látható, hogy az idei első három negyedév rekordértékű kihelyezését az átlagos ügyletérték jelentős növekedése eredményezte.

Ebben a környezetben az Euroleasing nem csupán a teljes lízingpiacon őrizte meg vezető szerepét, hanem a személyautók és kishaszonjárművek finanszírozásában, a nagyhaszonjárműveknél, valamint a mezőgazdasági gépek szegmensében is megerősítette piacvezető helyét.

Pedig az egyes alszegmensekben sem alakultak feltétlenül rózsásan a körülmények. Miközben az év első kilenc hónapjában a 3,5 tonna alatti új járművek értékesítése – főként az importőri és kereskedői támogatások hatására – 5 százalékkal bővült, a két fő alkategória gyökeresen eltérő dinamikát mutatott: új személyautókból közel 8 százalékkal több kelt el a piacon, ezzel szemben a kishaszonjármű-értékesítés több mint 7 százalékos zuhanást produkált.