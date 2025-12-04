Változó környezetben is biztos kézzel őrzi piacvezető szerepét az Euroleasing Zrt.
A teljes szektor által folyósított, új finanszírozott összeg 728 milliárd forint volt 2025 első három negyedévében, ami rekordnak számít, miközben a finanszírozott eszközök számában több mint 12 ezres lemaradást (60 413 versus 73 231) láthattunk a pandémiát megelőző 2019-es év hasonló időszakához képest, ráadásul még a tavalyi évhez képest is 1 százalékkal csökkent az új szerződések száma – derült ki a lízingszövetség negyedéves összesítéséből.
A darabszám visszaesését a tavalyi évhez viszonyítva elsődlegesen a személyautó és kishaszonjármű (mínusz 1,3 százalék), valamint a nagyhaszonjármű (mínusz 5,6 százalék) kategóriák okozták; hiába volt drasztikus növekedés a mezőgazdasági gépeknél (plusz 19 százalék) és 6,8 százalékos bővülés az építőgépeknél, ezek nem tudták ellensúlyozni a két legdominánsabb alszegmens hatását.
Ez a fajta vegyes teljesítmény a forintban kifejezett új finanszírozási volumenekben is megmutatkozott: miközben a személyautóknál és kishaszonjárműveknél 9,9, a mezőgazdasági gépeknél 15, az építőipari gépeknél 39 százalékkal nőttek az új kihelyezések, addig a nagyhaszonjárművek esetében 5, az egyéb gép kategóriában 20 százalékos esést regisztráltak.
A darabszámok és a folyósított összegek változásait összevetve jól látható, hogy az idei első három negyedév rekordértékű kihelyezését az átlagos ügyletérték jelentős növekedése eredményezte.
Ebben a környezetben az Euroleasing nem csupán a teljes lízingpiacon őrizte meg vezető szerepét, hanem a személyautók és kishaszonjárművek finanszírozásában, a nagyhaszonjárműveknél, valamint a mezőgazdasági gépek szegmensében is megerősítette piacvezető helyét.
Pedig az egyes alszegmensekben sem alakultak feltétlenül rózsásan a körülmények. Miközben az év első kilenc hónapjában a 3,5 tonna alatti új járművek értékesítése – főként az importőri és kereskedői támogatások hatására – 5 százalékkal bővült, a két fő alkategória gyökeresen eltérő dinamikát mutatott: új személyautókból közel 8 százalékkal több kelt el a piacon, ezzel szemben a kishaszonjármű-értékesítés több mint 7 százalékos zuhanást produkált.
„Ilyen változó és nehezen kiszámítható körülmények között még nagyobb eredmény, hogy sikerült a piacvezető pozíciónkat megtartani a személyautók és kishaszonjárművek finanszírozásában is” – szögezte le Hanczár Zsolt, az Euroleasing gépjármű-divíziójának igazgatója. A jó teljesítményben szerinte meghatározó volt, hogy a vállalat hatékonyan tudta kihasználni a nagyon jelentős piaci beágyazottságát, miközben a kínai márkák térnyeréséből is igyekszik kivenni a részét; így már hivatalos finanszírozó partnere a Cherynek, a Dongfengnek, a Leapmotornak és a Maxusnak is. Szerinte az is közrejátszott az átlag feletti eredményekben, hogy a társaság – igazodva a vásárlói szokások változásához – folyamatos figyelmet és jelentős erőforrásokat szentel szolgáltatási minőségének fejlesztésére, üzletszerzési forrásai diverzifikálására, kiemelt fókusszal az online platformokra. Ez utóbbira példa a cégcsoport által tavaly megvásárolt, immáron hirdetésszámban piacvezető Kocsi.hu, amely új és használt járművek hirdetési portálja.
Hasonló bravúrt hajtott végre az Euroleasing az eszközfinanszírozásban is, ahol a piaci átlagot jócskán meghaladó teljesítményt nyújtott. „Miközben a piac egésze stagnált, mi 11 százalékos növekedést értünk el, aminek köszönhetően tovább növeltük piaci részünket; és a mezőgazdasági gépek, valamint a nagyhaszongépjárművek kategóriákban egyaránt megőriztük piacvezető pozíciónkat” – fogalmazott Göblös Gergely, az Euroleasing eszközdivíziójának igazgatója.
Ehhez, a szakember megítélése szerint hozzájárultak a legnagyobb mezőgazdasági gépforgalmazókkal kialakított kiváló együttműködések, de a visszatérő ügyfelek limitszemléletű kiszolgálása, valamint a bankcsoporton belüli hatékony keresztértékesítés is meghatározó szerepet játszott. A támogatott forrású ügyletek közvetítésében az Euroleasing egyértelműen a lízingpiac legdominánsabb szereplője, márpedig az eszközfinanszírozási piacot alapvetően határozzák meg az állami támogatási programok.
Hasonló összefüggés tapasztalható a mezőgazdasági gépek finanszírozásában is: ebben a piaci szegmensben is az állami támogatások vezérlik a beruházási kedvet. Ez ráadásul 2026-ra vonatkozóan is ígéretes, hiszen az unió közös agrárpolitikájában megnyíló óriási támogatási keretek jövőre érnek elérhető támogatásokká. Az Euroleasing mezőgazdasági ügyfelei életét azzal is igyekszik megkönnyíteni, hogy számukra – kizárólag uniós és állami támogatásokhoz kapcsolódva – hitelkonstrukciót is hozzáférhetővé tesz mezőgazdasági gépek és tartozékaik, pótkocsik, talajművelő és öntözőeszközök, rakodógépek, valamint egyéb, a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó gépek beszerzéséhez.
„A piacvezető pozíció egyben felelősséget is jelent számunkra: felelősséget az ügyfelekért, a partnerekért és a hazai lízingpiac fejlődéséért” – hangsúlyozta Vály Judit, az Euroleasing vezérigazgatója. Hozzátette: a folyamatosan változó piaci környezet ellenére elért eredmények annak bizonyítékai, hogy a vállalat stabil, jól működő partnerkapcsolatokkal és folyamatos innovációval képes alkalmazkodni a változó igényekhez. Úgy vélte, a piaci elsőség nemcsak visszaigazolása az eddigi munkának, hanem ösztönzés is arra, hogy az Euroleasing továbbra is élen járjon a minőségi szolgáltatások, a felelős finanszírozás és a fenntartható növekedés területén.
Az Euroleasingről:
A hazai lízingpiac egyik vezető szereplőjeként az Euroleasing Zrt. több mint három évtizedes szakmai tapasztalatára és széles körű márkakapcsolataira építve nyújt korszerű és széles körű finanszírozási szolgáltatást. Innovatív megoldásaival a társaság motorok, személy- és haszongépjárművek, valamint mezőgazdasági gépek és ipari eszközök – például fémipari berendezések, nyomdatechnikai, orvosi és építőipari gépek – beszerzéséhez segíti hozzá az ügyfeleit.
A hazai piacon minden negyedik új autó, valamint minden harmadik új agrárgép finanszírozása az Euroleasing Zrt.-hez köthető, de a vállalat jelentős szerepet vállal a haszongépjárművek és az ipari eszközök beszerzésének támogatásában is. Az MBH csoport leányvállalata működésének középpontjába a hosszú távú partneri kapcsolatokat és ezáltal a fenntarthatóságot állítja, melynek alapja az ügyfelei számára biztosított kiszámítható és tervezhető pénzügyi háttér, aminek az eredményeként a fejlődés motorja lehet az ügyfelei számára.
Stabil, országos lefedettségű partnerhálózatával és kényelmesen használható online felületeivel az Euroleasing Zrt. megbízható, hosszú távú partnere ügyfeleinek, vállalatoknak és magánszemélyeknek egyaránt.