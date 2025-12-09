Brutális a forgalom Ferihegyen – egy dán volt a19 milliomodik utas, dőlnek a rekordok

A december jelentős mérföldkövet hozott a 75 éves repülőtér történetében: már az év vége előtt elérte a 19 milliós utasszámot a légikikötő eddigi forgalma. December 9-én, a SAS Scandinavian Airlines fedélzetén érkezett meg a 19 milliomodik utas.

Brutális a forgalom Ferihegyen - minden eddiginél többen fordultak meg a reptéren

Magyarország növekvő turisztikai vonzereje, a diverzifikációra épülő járatfejlesztési stratégiánk és a VINCI Airports kiterjedt partnerhálózata egyaránt elengedhetetlen összetevője annak a dinamikus utasszám-növekedésnek, amit az idei évben minden eddiginél erősebben tapasztalunk

– mondta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója. Kiemelte: „Repülőtér-üzemeltetőként folyamatosan dolgozunk a légikikötő fejlesztésén annak érdekében, hogy felkészítsük a repülőteret a növekvő utasforgalomra, és hogy a Magyarországra látogató és a Budapestről útnak induló utasok számára a jövőben is a lehető legjobb élményt biztosítsuk.”

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója kiemelte: a Budapest Airport újabb rekordja azt is jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik Magyarország nemzetközi vonzerejét. Egyben azt is megerősíti, hogy hazánk és fővárosunk páratlan látnivalói, pezsgő városi hangulata, valamint magas színvonalú kulturális és gasztronómiai kínálata továbbra is kiemelkedő úti céllá teszik Magyarországot. Mindez új lehetőségeket nyit a turizmus további fejlődése előtt, amit a repülőjárat-fejlesztések is támogatnak.”

„Megtiszteltetés számunkra, hogy a Koppenhágából érkező SAS járaton üdvözölhetjük a Budapest Airport 19 milliomodik utasát, és nagyra értékeljük a magyar utazók által a szolgáltatásaink iránt tanúsított folyamatos bizalmat” – mondta Henrik Winell, az SAS Scandinavian Airlines hálózatért felelős alelnöke. Hozzátette:

Az elmúlt évben a budapesti jelenlétünk bővítése terén beruházást valósítottunk meg; a következő nyári szezonban a koppenhágai útvonalon napi kettőre növeljük a járatsűrűséget, és javítjuk a legnagyobb csomópontunkon keresztül Skandináviába, az USA-ba/Kanadába, Ázsiába és más célállomásokra irányuló összeköttetéseket.

A rekord forgalmat és a jövőben várható további dinamikus növekedést a Budapest Airport a repülőtéri infrastruktúra folyamatos fejlesztésével szolgálja ki, amelynek célja a légikikötő kapacitásának növelése és a minőségi utasélmény fenntartása.