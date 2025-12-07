Deviza
EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94% EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülőtér
repülőtér-fejlesztés
turizmus

Épül a világ legkülönlegesebb repülőtere – mindenki innen akar majd repülni

Hatalmas várakozás övezi a bhutáni Gelephu Nemzetközi Repülőtér megnyitását, hiszen a létesítmény nemcsak turisztikai szempontból, hanem építészetileg is igen jelentős.
VG
2025.12.07, 16:29
Frissítve: 2025.12.07, 16:33

A repülőtér különleges dizájnjával idén elnyerte a Future Project of the Year címet a Világ Építészeti Fesztiválján (World Architecture Festival), ahol évről évre a legimpozánsabb projekteket díjazzák.

A Gelephu International Airport Bhutan repülőtér látványterve. Fotó: JLPPA / Bestimage
A Gelephu International Airport Bhutan repülőtér látványterve / Fotó: JLPPA / Bestimage

A Bjarke Ingels Group által tervezett repülőtér Bhután második nemzetközi légikikötője lesz

A tervek szerint a 2029-es megnyitásakor a reptérről napi 123 járat közlekedik majd, azonban 2065-re már naponta 5,5 millió utast fog fogadni. A tervezés során a bhutáni kézműves hagyományokat ötvözték a legmodernebb építészeti megoldásokkal. A terminálépület rácsos szerkezete például faragott fából készült, amely a különleges esztétikuma mellett segít szabályozni a beltéri páratartalmat is.

Un aéroport international va être construit dans le royaume himalayen reculé du Bhoutan, ressemblant exactement à l'un des temples angulaires du pays.
Fotó: JLPPA / Bestimage

A repülőtéren az utasélmény lesz az egyik fő prioritás, ezért még a jógázni, illetve meditálni vágyóknak is alakítottak ki külön tereket.

További fotók az Origo oldalán láthatók!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu