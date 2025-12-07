Épül a világ legkülönlegesebb repülőtere – mindenki innen akar majd repülni

A repülőtér különleges dizájnjával idén elnyerte a Future Project of the Year címet a Világ Építészeti Fesztiválján (World Architecture Festival), ahol évről évre a legimpozánsabb projekteket díjazzák.

A Gelephu International Airport Bhutan repülőtér látványterve / Fotó: JLPPA / Bestimage

A Bjarke Ingels Group által tervezett repülőtér Bhután második nemzetközi légikikötője lesz

A tervek szerint a 2029-es megnyitásakor a reptérről napi 123 járat közlekedik majd, azonban 2065-re már naponta 5,5 millió utast fog fogadni. A tervezés során a bhutáni kézműves hagyományokat ötvözték a legmodernebb építészeti megoldásokkal. A terminálépület rácsos szerkezete például faragott fából készült, amely a különleges esztétikuma mellett segít szabályozni a beltéri páratartalmat is.

Fotó: JLPPA / Bestimage

A repülőtéren az utasélmény lesz az egyik fő prioritás, ezért még a jógázni, illetve meditálni vágyóknak is alakítottak ki külön tereket.

