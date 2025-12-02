Nyilvánosságra hozták Magyarország új gyorsforgalmi útjának a nyomvonalát: így kötik össze négy sávon a Dél-Alföldet Észak-Alfölddel – térkép
„Bár a beruházás ezen fázisa még nem túl látványos és kézzelfogható, azonban jelenleg is folyamatos munkát végzünk a Berettyóújfalu–Békéscsaba (2-szer 2 sávos) 47. sz. főút fejlesztése kapcsán. Egy ilyen beruházás komoly előkészítést igényel, mire a látványos építkezéshez érünk” – írta Dankó Béla országgyűlési képviselő a közösségi médiában.
„Ezt anno az M44 építése is jól mutatta, azonban látjuk, hogy a munka egyszer beérik, és kézzelfoghatóvá válik az eredmény” – tette hozzá. A politikus hangsúlyozta, hogy a 47-es út fejlesztésének a célja világos: egy külső közúti gyűrű tiszántúli elemeként a Szeged–Debrecen, tágabb értelemben pedig a dél-alföldi és az észak-alföldi térség közötti 2-szer 2 sávos emelt sebességű közúti kapcsolat kialakítása, ami
jelentősen javítja, biztonságosabbá teszi, illetve gyorsítja a térség közúti közlekedési lehetőségeit.
Szerinte a Berettyóújfalu–Békéscsaba projekt jóváhagyással rendelkezik. Kormányhatározat biztosítja a kiviteliterv-szintű tervezési feladatokra a forrást.
Az egyes szakaszok jelenlegi státusza:
- Berettyóújfalu–Körösladány szakasz (45,7 kilométer). A tervek és a környezetvédelmi engedély várhatóan 2026. második negyedévére készülhetnek el.
- Körösladány elkerülő (11,6 kilométer). Jelenleg az engedélyezési tervek készítése van folyamatban, a bírálati engedélyezési tervek szállítása 2025. november 11-én megtörtént. A megvalósításhoz szükséges tervek és engedélyek várhatóan 2027. második negyedévében állhatnak rendelkezésünkre.
- Köröstarcsa elkerülő (9,5 kilométer). Jelenleg az engedélyezési tervek bírálata van folyamatban. A megvalósításhoz szükséges tervek és engedélyek várhatóan 2026. negyedik negyedévében állhatnak rendelkezésünkre.
- Mezőberény elkerülő (7,7 kilométer). Jelenleg az engedélyezési tervek bírálata van folyamatban. A megvalósításhoz szükséges tervek és engedélyek várhatóan 2026. negyedik negyedévében állhatnak rendelkezésünkre.
- Mezőberény – Békéscsaba (M44 csomópont) (12,7 kilométer). A megvalósításhoz szükséges tervek és engedélyek várhatóan 2027. negyedik negyedévben állhatnak rendelkezésünkre.
