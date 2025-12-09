Egy év után visszatért a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 3,8 százalékkal, míg októberhez viszonyítva 0,1 százalékkal emelkedtek. Utoljára tavaly novemberben volt 4 százalék alatt a drágulás üteme, ami idén februárban 5,6 százalékon tetőzött. Az elmúlt négy hónapban ugyanakkor 4,3 százalékon stagnált, igaz, ebben a kormány intézkedései is tevékeny szerepet játszottak.

Itt a meglepetés: újra a bűvös határ alatt az infláció Magyarországon / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Jó hír érkezett a magyar gazdaságból: újra a bűvös határ alatt az infláció Magyarországon

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen 3,7 százalék és 4 százalék közé helyezték a novemberi fogyasztói árindexet, az infláció lassulásában két tényezőt emeltek ki.

Egyrészt a tavalyi magas bázist, 2024 novemberében éppen kilőttek az áremelkedések, illetve az árrésstopokat. Nagyjából mintegy 1,5 százalékponttal mérséklik továbbra is az infláció ütemét a március óta érvényben lévő kormányzati intézkedések. Nélkülük még mindig 5 százalék fölött lenne a pénzromlás üteme.

Továbbra is aggodalomra ad okot, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított, épp ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginfláció még mindig a jegybank célsávjában kívül esik, ezúttal 4,1 százalékos volt éves átlagban, ami árnyomsára utal a gazdaságban.

„Egy csendesebb, de szerkezetében továbbra is feszültségeket hordozó adatközlésre számítunk, a havi átárazás novemberben stagnálhatott, ami éves bázison 3,7 százalékra lassíthatta az inflációt” – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az adatközlést megelőzően. Szerinte az infláció visszaesésének egyik fő oka az, hogy a tavalyi év novemberéhez képest jóval mérsékeltebb átárazás történt, így a bázishatás lefelé húzza a mutatót. Kiemelte azt is, hogy kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk, ami szerinte arra utal, hogy a gazdaság mélyebb szerkezetében még mindig erős árnyomás van.

Tovább csökkent az élelmiszer-infláció

Ami a konkrét adatokat illeti, az élelmiszerek ára éves alapon 3,2 százalékkal (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,6 százalékkal), havi bázison pedig 0,2 százalékkal nőtt. Ezen belül az édesipari lisztesárué 15,9, a kávéé 14,9, a tojásé 11,2, az étolajé 10,1 százalékkal.

Utoljára tavaly augusztusban volt ilyen alacsony szinten az élelmiszer-infláció. Az élelmiszerárak mérséklődésében a forint árfolyama is szerepet játszhatott.

A hazai fizetőeszköz az euróval szemben idén már 6 százalékot erősödött, ami az importárakon keresztül mérsékli az árnyomást a gazdaságban.