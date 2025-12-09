Deviza
EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12% EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,407.3 +0.48% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,182.81 +0.05% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.97 +0.78% BUX108,407.3 +0.48% MTELEKOM1,744 -0.57% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,182.81 +0.05% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.97 +0.78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
infláció
KSH
bolt

Jó hír érkezett a magyar gazdaságból: újra a bűvös határ alatt az infláció Magyarországon

Újra 4 százalék alatt van az infláció Magyarországon: a KSH novemberben, az előző hónapok 4,3 százaléka után éves alapon 3,8 százalékos, havi bázison pedig 0,1 százalékos drágulást mért. Bár ez az árréstopoknak és a bázishatásoknak köszönhető, de talán már az erősödő forint árfolyamhatása is megjelenhetett a boltokban. A következő hónapokban még ennél alacsonyabb számokat is láthatunk, sőt, nem kizárt, hogy jövő év elején a 2 százalékot is megközelíti a drágulás üteme.
Járdi Roland
2025.12.09, 08:30
Frissítve: 2025.12.09, 09:42

Egy év után visszatért a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 3,8 százalékkal, míg októberhez viszonyítva 0,1 százalékkal emelkedtek. Utoljára tavaly novemberben volt 4 százalék alatt a drágulás üteme, ami idén februárban 5,6 százalékon tetőzött. Az elmúlt négy hónapban ugyanakkor 4,3 százalékon stagnált, igaz, ebben a kormány intézkedései is tevékeny szerepet játszottak.

infláció
Itt a meglepetés: újra a bűvös határ alatt az infláció Magyarországon / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Jó hír érkezett a magyar gazdaságból: újra a bűvös határ alatt az infláció Magyarországon

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen 3,7 százalék és 4 százalék közé helyezték a novemberi fogyasztói árindexet, az infláció lassulásában két tényezőt emeltek ki. 

Egyrészt a tavalyi magas bázist, 2024 novemberében éppen kilőttek az áremelkedések, illetve az árrésstopokat. Nagyjából mintegy 1,5 százalékponttal mérséklik továbbra is az infláció ütemét a március óta érvényben lévő kormányzati intézkedések. Nélkülük még mindig 5 százalék fölött lenne a pénzromlás üteme.

Továbbra is aggodalomra ad okot, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított, épp ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginfláció még mindig a jegybank célsávjában kívül esik, ezúttal 4,1 százalékos volt éves átlagban, ami árnyomsára utal a gazdaságban.

„Egy csendesebb, de szerkezetében továbbra is feszültségeket hordozó adatközlésre számítunk, a havi átárazás novemberben stagnálhatott, ami éves bázison 3,7 százalékra lassíthatta az inflációt” – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az adatközlést megelőzően. Szerinte az infláció visszaesésének egyik fő oka az, hogy a tavalyi év novemberéhez képest jóval mérsékeltebb átárazás történt, így a bázishatás lefelé húzza a mutatót. Kiemelte azt is, hogy kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk, ami szerinte arra utal, hogy a gazdaság mélyebb szerkezetében még mindig erős árnyomás van. 

 

Tovább csökkent az élelmiszer-infláció

Ami a konkrét adatokat illeti, az élelmiszerek ára éves alapon 3,2 százalékkal (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,6 százalékkal), havi bázison pedig 0,2 százalékkal nőtt. Ezen belül az édesipari lisztesárué 15,9, a kávéé 14,9, a tojásé 11,2, az étolajé 10,1 százalékkal.

Utoljára tavaly augusztusban volt ilyen alacsony szinten az élelmiszer-infláció. Az élelmiszerárak mérséklődésében a forint árfolyama is szerepet játszhatott.

A hazai fizetőeszköz az euróval szemben idén már 6 százalékot erősödött, ami az importárakon keresztül mérsékli az árnyomást a gazdaságban.

A háztartási energiáért 9,8 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, miután havi alapon 0,4 százalékos csökkenést mért a KSH. Ezen belül a vezetékes gáz 22,0, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 9,0 százalékkal.

A szolgáltatások 6,5 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,0, a testápolási szolgáltatások 9,3,  lakbér 8,0 százalékkal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett.

A járműüzemanyagok ára 5,0 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak.

A két százalékot is megközelítheti az infláció jövő év elején

Elemzők szerint a következő hónapokban az árrésstop hatása miatt akár mesterségesen alacsony árindexet is láthatunk: 

A jövő év első negyedében az átlagosan két százalék körüli infláció sem kizárt, az év második felében viszont akár öt százalékig is visszakúszhat a mutató, ha kivezeti az árrésstopokat a kormány.

Elemzők abban is egyetértenek, hogy nem várható gyors monetáris enyhítés, így 6,50 százalékos alapkamat akár 2025 őszéig velünk maradhat. A kormány is ezzel a forgatókönyvvel számol, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottságában, az éves meghallgatásán azt mondta, hogy a kamatpolitika felől lazításra nem lehet számítani, így egyedül a költségvetés élénkítheti a gazdaságot. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu