Egy új megoldás teszi még kényelmesebbé az autópálya-matrica vásárlását

Régóta várt fejlesztést jelentett be a Mol, sok autós örülhet a Mol Move applikáció adta előnyöknek: január 5-től a Mol Move applikáción keresztül is lehet autópályamatricát váltani a magyar utakra – adta hírül az Origo.

Hamarosan a Mol Move applikáción keresztül is lehet autópályamatricát váltani a magyar utakra / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A literenként 15 forintos üzemanyagkedvezmény-kupon a vásárlástól számított 30 napig érvényes, és minden Mol Move felhasználó számára egy alkalommal érvényesíthető, függetlenül attól, hogy milyen üzemanyagtípust választott, és hány tranzakcióban vásárolt autópálya-matricát.

A sikeres vásárlást követően a kedvezményes tankolásra feljogosító kupon automatikusan elérhetővé válik a felhasználó számára, és Mol Move pontok is jóváírásra kerülnek, matricatípustól függően 25–60 pont.

Akik pedig több vármegyei éves matricát vásárolnának, azok egy fizetéssel megtehetik ezt – derül ki a cég közleményéből.

Mi is az a Mol Move?

A Mol Move a Mol csoport digitális hűség- és szolgáltatásplatformja, amely régiós szinten nyolc országban működik, és már több mint 7 millió felhasználót számlál. Az alkalmazásban folyamatosan elérhetők szezonális és állandó kedvezmények, miközben a működés alapját a vásárlások után járó pontgyűjtés adja. A mennyiségi alapon felépített szintrendszerben minél aktívabb egy felhasználó, annál több és értékesebb kedvezményhez juthat, az egyre bővülő digitális szolgáltatások – például az autópálya-matrica vásárlás – pedig tovább egyszerűsítik a mindennapi közlekedést.

Ha ide kattint, részletesen ismertetjük, hogyan működik az autópálya-matrica vásárlás a Mol Move-ban.