Bejelentette Nagy Márton: máskor fizetik ki a megemelt nyugdíjat decemberben, elindultak a postások – több pénz érkezik karácsony miatt

Előrehozottan, már utalják a megemelt összegű decemberi nyugdíjat.
Andor Attila
2025.12.02, 13:50
Frissítve: 2025.12.02, 14:00

Az ünnepi készülődést segítve a nyugdíjasok – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – idén decemberben is előrehozottan kapják meg a nyugdíjkiegészítéssel emelt nyugdíjukat. A jóváírás ma megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is ma kezdi meg a kézbesítést.

nyugdíj
Érdemes figyelni, hogy mikor csenget a Postás - emelt nyugdíjat hoz / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíjkiegészítést. 

A decemberi nyugdíj szintén az inflációkövető, 1,6 százalékos kiegészítéssel érkezik.

Egy átlagos öregségi nyugdíjas számára a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 000 forintos többletet jelent. Ebből 47100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3.900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza.

2025 novemberében és decemberében összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára.

A nyugdíjemelés folytatódik: januárban 3,6 százalékos nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összege is. Ugyanakkor januárban visszatérnek a megszokott 12-i kézbesítéshez, így tehát a most kézbesített összeget csaknem két héttel hosszabb időre kell beosztaniuk a nyugdíjasoknak. 

 

