Panyi Miklós
Otthon Start Program
lakás
ingatlan

Kihirdették a kormány legújabb döntését az Otthon Startról: ezekben a városokban épül 5000 új lakás – most kell nagyon figyelni az ingatlanpiacon

Újabb, mintegy ötezer, az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós bemutatta azt a Magyar Közlönyben megjelent, új kormányrendelet-csomagot, amely tizenegy új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté, vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá.
VG
2025.12.02, 08:05
Frissítve: 2025.12.02, 09:45

Panyi Miklós bejegyzése szerint a most kihirdetett projektek közül nyolc budapesti, három pedig vidéki helyszínhez – Debrecen, Pécs, Budaörs – kapcsolódik. „A beruházások ötöde, mintegy ezer lakás tehát vidéken valósul meg” – közölte az államtitkár.

PANYI Miklós
Panyi Miklós bemutatta az új kormányrendelet-csomagot / Fotó: Purger Tamás

Gyorsított eljárás az otthon startosoknak

Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már hét projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, 

összesen 6200 új lakás előkészítésével – ezekből három budapesti, négy pedig vidéki beruházás. 

„A ma közzétett döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában, összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány” – közölte az államtitkár.

 

Megújulás és piacélénkítés

A nemzetgazdasági kiemelés révén az engedélyezéshez szükséges idő harmadára csökken, a rozsdaövezeti fejlesztések pedig elhagyott, régi ipari területek megújulását biztosítják – fogalmazott Panyi Miklós

Az új fejlesztések egyszerre élénkítik az építőipart, bővítik az új építésű lakáskínálatot, 

támogatják a fiatalok megfizethető áron való lakáshoz jutását, ezzel is hozzájárulva a hazai gazdaság és a munkaerőpiac további erősödéséhez – zárta bejegyzését a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Felpörög az adásvétel Budaörsön

Budaörs már tavaly is a legfejlettebb 15 ezer fő feletti város volt az országban, és évek óta a fővárosi agglomeráció egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Ennek ellenére arra panaszkodott a polgármester, hogy nem nő a lakosság száma. Ez most megváltozik, mert egy új, 250 lakásos lakópark épül.

Az ingatlanfejlesztést az Otthon Start program támogatja, a Magyar Építők beszámolója szerint a három kétszárnyú épület az MB Ingatlan fejlesztése. Az új otthonok teremtésére szükség is van, mert a lakhatási probléma Budaörsön is egyre súlyosabb, a fiatalok, pályakezdők és sok más család számára

már szinte megfizethetetlenek az ingatlanok.

Wittinghof Tamás polgármester szerint az épülő lakásokat befektetők veszik meg, ők kiadják bérlőknek, akik nem lesznek budaörsi lakosok. Ezen a problémán segíthet a Nádas-dűlő területén épülő lakópark.

