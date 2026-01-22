Ez az autó lett a nyertes, talán nem is hinnénk: a kommunista korszak népszerű márkája tarolja a piacot

A Volkswagen csoport főbb márkái eltérő teljesítményt nyújtottak 2025-ben: miközben a Skoda Auto és a SEAT & CUPRA történelmi csúcsokat döntött, addig a Volkswagen és az Audi globális szinten enyhe visszaesést könyvelt el, a Volkswagen Haszonjárművek pedig stabil, de mérsékelten csökkenő volumen mellett erős elektromos átállást mutatott – derült ki a Porsche Hungaria Kft. Világgazdaságnak küldött tavalyi összesített autóeladási adataiból.

A Skoda volt tavaly a legnépszerűbb autó / Fotó: Belga via AFP

A Volkswagen márka világszerte mintegy 4,73 millió járművet adott át ügyfeleinek 2025-ben, ami 1,4 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Európában viszont tovább erősítette piacvezető pozícióját, miközben a kínai és az észak-amerikai piacot kedvezőtlen gazdasági és vámkörnyezet terhelte. A teljesen elektromos ID. modellek iránti kereslet stabil maradt, globálisan 382 ezer BEV-modell talált gazdára, ami az összes átadás 8,1 százalékát tette ki.

Az Audi 2025-ben világszerte több mint 1,6 millió járművet szállított ki, ami közel 3 százalékos csökkenésnek felel meg éves alapon. A gyengébb összképet ugyanakkor részben ellensúlyozta az év második felében mutatkozó javulás és az elektromos modellek látványos előretörése: a tisztán elektromos Audi-modellek kiszállítása 36 százalékkal nőtt, meghaladva a 223 ezer darabot. A megrendelések száma szintén emelkedett, különösen az új A6 e-tron és Q6 e-tron iránt mutatkozott erős kereslet.

A Skoda és a CUPRA húzta a számokat

Ezzel szemben a Skoda Auto kifejezetten erős évet zárt: 2025-ben világszerte 1 043 900 járművet adott át ügyfeleinek, ami 12,7 százalékos növekedés, és a márka elmúlt hat évének legjobb eredménye. Európában a Skoda, története során először, a harmadik legkeresettebb autómárkává lépett elő, miközben az elektromos és hálózatról tölthető modellek aránya minden negyedik eladott járműre nőtt. Az Octavia továbbra is a márka legnépszerűbb modellje maradt, de az Enyaq és az Elroq is jelentős szerepet játszott az elektromos eladások felfutásában.

Szintén rekordévet könyvelhetett el a SEAT & CUPRA: a két márka együttesen 586 300 járművet szállított le, ami 5,1 százalékos növekedés, és minden korábbi értékesítési csúcsot felülmúlt. A növekedés motorja egyértelműen a CUPRA volt, amely 328 800 eladott járművel 32,5 százalékos bővülést ért el, és átlépte az egymilliomodik kiszállított autó mérföldkövét. A villamosított modellek iránti kereslet itt is kiugró volt, a BEV- és PHEV-eladások egyaránt két számjegyű növekedést mutattak.