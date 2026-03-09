Zelenszkij-felár épült a forint árfolyamába, a magyarok ezt nem fogják megköszönni
Látványosan elfelejtették a devizapiacon a gyermeteg „Tisza-spekulációt”, a helyét az iráni konfliktus hírei mellett a „Zelenszkij-spekuláció” foglalta el. Nem hat újdonságnak vagy meglepetésnek, hogy az energiaárakat megbolondító iráni események a feltörekvő devizákkal együtt visszavetik a forintot is. A forint árfolyama egy másik hozzánk hasonló gazdaság devizájával szemben ugyanakkor megmutatja: a gyengülés tekintélyes részét a magyar választásba avatkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek köszönhetjük, akit brüsszeli és magyar pajzshordozók segítenek ártani a magyaroknak.
Többször írtunk már róla: nagyon ráfaraghatnak a profi spekulánsokkal szemben, akik a hamis és ezenfelül félrevezetően prezentált közvélemény-kutatásokon felbuzdulva vásároltak bele a forintba.
A forintvásárlók tekintélyes része – nem tudni, mekkora hányada – pontosan tudja, hogy olyan lóra nem fogadunk, amiről nem tudjuk, nem sánta-e, és egészen más tényezők vezettek a forint világverő ralijába a múlt év eleje óta. Különös tekintettel
- Varga Mihály Magyar Nemzeti Bankjának hiteles politikájára
- és a magyar gazdaság és politika stabilitására,
- amely a dollár más feltörekvő devizákat is segítő nemzetközi gyengülésével párosult.
A forint-tiszások látványosan eltűntek, miután az iráni konfliktushoz kötődő energiaár-robbanás visszavetette a feltörekvő piaci devizákat az egész világon, így nagyon nehéz lett volna azt állítani, hogy Magyar Péter felülírja a világpiacot.
Ilyen rossz a Covid óta nem volt a feltörekvőknek: az iráni konfliktus odavert
Az Irán elleni amerikai és izraeli támadást követő időszak a feltörekvő piaci részvények és devizák legrosszabb hetét produkálta a Covid-világjárvány beütése óta – jelentette szombaton a Bloomberg. A hírügynökség hétfőn már azt írta, a feltörekvő devizák teljes idei nyersége eltűnt, a dollárban számolt MSCI Feltörekvő Piaci Index egy ütésre 3,4 százalékot szakadt reggel, és kiemelték
- a dél-afrikai rand,
- a magyar forint
- és a lengyel zloty zuhanását.
Ha minden szakad, külön nem kell magyarázni a forintot – gondolhatnánk –, a bajt a csillapodás helyett eszkalálódó iráni konfliktus okozza, amely elapasztotta a globális olaj- és gázszállítások tekintélyes hányadát, a válság szélére zavarva vissza az Európai Uniót.
Van azonban egy árfolyam, ami rámutat: a forintjuk árfolyamát féltő magyarok problémáját egy másik, az iráni hatást felnagyító hatás okozza.
Egyúttal megérthetjük, miért nevezték magyar kormánypolitikusok a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárását a hazánk ellen elkövetett dupla bűnnek,
és nem értjük, miért nem zavarja ez a választásra készülő Tisza Pártot, vezetőjét Magyar Pétert, és energiapolitikusát, a Shelltől igazolt Kapitány Istvánt.
Forintárfolyam: egy kevéssé figyelt kereszt mutat rá, mit tettek a magyarokkal
Habár a forint árfolyamkilengéseire kíváncsiak elsősorban az euróval és a dollárral szembeni rátát szokták figyelni, tekintsünk rá most egy kevésbé szemmel tartott árfolyamra: a zloty/forintra.
Ennek azért van értelme, mert miközben az iráni háború az egész Európai Uniót sújtja – az euró a kilenchavi mélypontok felé közelít a dollár ellenében –, a zloty esetében velünk azonos befektetési kategóriában kezelt régiós devizáról van szó. A forinttal együtt a régió legmagasabb forgalomban kereskedett, egyúttal legnagyobb ingadozásokra képes devizájáról.
Ha minden ugyanaz lenne, akkor az iráni sokk következtében a két deviza körülbelül ugyanolyan mértékben gyengülne.
A sokk valóban megütötte a zlotyt is, az euró ellenében kilenchavi mélypontra, miközben a forint héthavi mélypontok körül jár (miközben az utóbbihoz hasonló a cseh korona teljesítménye). Csakhogy ha a forint zlotyval szembeni árfolyamát tekintjük, azt látjuk, hogy a forint tavaly szeptember óta nem volt ilyen gyenge a lengyel devizával szemben. A zloty a gyengülés közben is vastagon túlteljesít.
Ez már csak azért is lehet zavarba ejtő, mert az iráni konfliktus a lengyelek számára hozzánk képest még egy pluszpofont is hozott, ha a hatóságok nyugtatnak is.
A lengyelek jelentős mértékben – a fogyasztás egyötödében – katari cseppfolyósított gázra (LNG-re) álltak át az ukrajnai háború hatására, a most zajló háború miatt azonban ennek a termelése leállt, és ki tudja, mikor áll helyre. Amit helyette sikerülhet venniük, az az orosznál sokkal drágább katari gáznál is sokkal drágább lesz.
Ez a lengyel hendikep. Meg is látszik az euróval és a dollárral szembeni zlotyárfolyamokban. Lássuk, mi szól mellette, ha a forinthoz hasonlítjuk.
A Zelenszkij-, Von der Leyen- és Tisza-felár: a magyarok ezt kapták, pedig még hol a választás?
Miképpen működik az energiaalapú kizsebelés és árfolyamgyengülés, ezt legtisztábban elmagyarázni talán a Tisza Párt fő energiapolitikusa, Kapitány István tudná, aki magát „magyar Jockey Ewingnak” nevezi. Alelnökként első kézből értesülhetett, miképp aratta le a Shell olajmulti az ukrajnai háború hasznát, kitörése után irgalmatlan profitra szert téve.
Az ukrajnai háború okozta energiaárrobbanás csak Magyarországon és csak egy év alatt forint-ezermilliárdokkal tolta feljebb az importált energia már korábban amúgy is megemelkedett költségeit. Szorozzuk ezt fel az energiaimportőr Európai Unió méreteivel, hogy lássuk, mennyi pénz vándorolt éhes zsebekbe – ahol nem volt a magyarhoz hasonló, Brüsszel és a Tisza által megszüntetni kívánt rezsicsökkentés, ott egyenesen a háztartások számláiról.
Mivel az energiáért devizával fizetünk, és a külföldi energiának kitettek vagyunk, nem csoda, hogy ez gyengítette a régiós devizák árfolyamát, a mozgékony forinttal az élen.
Ugyanez történik most is.
A magyarok külön hendikepje a lengyelekkel szemben – ami megmutatkozik a zloty-/forint árfolyamban – ezúttal a Barátság, Zelenszkij, Brüsszel, Magyar Péter-Kapitány István címszavakkal foglalható röviden össze.
Az olaj- és a gáz ára az egész félkontintens számára felszökött, beleértve a lengyeleket is. Abban a „szerencsében” azonban csak Magyarország és Szlovákia részesült, hogy az ő számukra még a biztonságot jelentő Barátság kőolajvezetéket is elzárta Ukrajna, brüsszeli, zágrábi és magyarországi szövetségesei asszisztálásával.
Ez helyezi a felárat a forint árfolyamába, és ez okozza, hogy jobban gyengül, mint a zloty: a spekulánsok a gyenge Tisza-fonal helyett erősebb zsinegre tettek szert a Magyarországnak, Szlovákiának és a régiónak egyszerre ártó energiakalózkodás révén.
Még meg sem volt a választás, a magyar háztartások zsebének megcsapolását máris megkezdték a forint árfolyamán keresztül. Kamatköltség is várható, mivel erősödő forint mellett MNB-kamatcsökkentés volt a várakozás, most azonban már inkább a kamatemelés.
Az áram- és gázszámlán keresztül nem tudják a rezsicsökkentés miatt, de az Európai Unió minden országának energiaszámlája fel fog szökni, mivel vezetői úgy gondolták, a biztos orosz energiaszállításokról át kell állniuk a most befuccsolt bizonytalan közel-keletiekre. Magyarország közben védeni kényszerül energiaintézményeit a martalócokkal szemben.
A reggeli zuhanás után felfelé araszol a forint
Most mindent az energiaválság határoz meg, kit érdekelnek a makroszámok! Az Erste szerint a forint piaci árazásai már Magyarországon is előrevetítenek egy éven belül egy nagyjából 50-75 bázispontos kamatemelést a mostani 6,25 százalékról.