Látványosan elfelejtették a devizapiacon a gyermeteg „Tisza-spekulációt”, a helyét az iráni konfliktus hírei mellett a „Zelenszkij-spekuláció” foglalta el. Nem hat újdonságnak vagy meglepetésnek, hogy az energiaárakat megbolondító iráni események a feltörekvő devizákkal együtt visszavetik a forintot is. A forint árfolyama egy másik hozzánk hasonló gazdaság devizájával szemben ugyanakkor megmutatja: a gyengülés tekintélyes részét a magyar választásba avatkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek köszönhetjük, akit brüsszeli és magyar pajzshordozók segítenek ártani a magyaroknak.

Zelenszkij és csapata a forint árfolyamán keresztül még úgy is tudtak kárt okozni a magyaroknak, hogy nekik semmi hasznuk belőle / Fotó: NurPhoto via AFP

Többször írtunk már róla: nagyon ráfaraghatnak a profi spekulánsokkal szemben, akik a hamis és ezenfelül félrevezetően prezentált közvélemény-kutatásokon felbuzdulva vásároltak bele a forintba.

A forintvásárlók tekintélyes része – nem tudni, mekkora hányada – pontosan tudja, hogy olyan lóra nem fogadunk, amiről nem tudjuk, nem sánta-e, és egészen más tényezők vezettek a forint világverő ralijába a múlt év eleje óta. Különös tekintettel

Varga Mihály Magyar Nemzeti Bankjának hiteles politikájára

és a magyar gazdaság és politika stabilitására,

amely a dollár más feltörekvő devizákat is segítő nemzetközi gyengülésével párosult.

A forint-tiszások látványosan eltűntek, miután az iráni konfliktushoz kötődő energiaár-robbanás visszavetette a feltörekvő piaci devizákat az egész világon, így nagyon nehéz lett volna azt állítani, hogy Magyar Péter felülírja a világpiacot.

Ilyen rossz a Covid óta nem volt a feltörekvőknek: az iráni konfliktus odavert

Az Irán elleni amerikai és izraeli támadást követő időszak a feltörekvő piaci részvények és devizák legrosszabb hetét produkálta a Covid-világjárvány beütése óta – jelentette szombaton a Bloomberg. A hírügynökség hétfőn már azt írta, a feltörekvő devizák teljes idei nyersége eltűnt, a dollárban számolt MSCI Feltörekvő Piaci Index egy ütésre 3,4 százalékot szakadt reggel, és kiemelték

a dél-afrikai rand,

a magyar forint

és a lengyel zloty zuhanását.

Ha minden szakad, külön nem kell magyarázni a forintot – gondolhatnánk –, a bajt a csillapodás helyett eszkalálódó iráni konfliktus okozza, amely elapasztotta a globális olaj- és gázszállítások tekintélyes hányadát, a válság szélére zavarva vissza az Európai Uniót.