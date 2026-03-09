Mínuszban nyitott a Wall Street, esett az OTP
Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei hétfőn mínuszban nyitottak, miután az iráni konfliktus miatt megugrottak az olajárak, és az amerikai nyersolaj ára 2022 óta először megközelítette a hordónkénti 120 dollárt, majd késő délutánra 95,8 dollárra esett.
Eközben a G7 pénzügyminiszterei várhatóan megvitatják a Nemzetközi Energiaügynökséggel a vésztartalékok esetleges összehangolt felszabadítását. Donald Trump amerikai elnök szerint az áremelkedés „kis ár”, amit Irán nukleáris fenyegetésének megszüntetéséért kell fizetni.
A főbb európai tőzsdemutatók is lefelé tartottak, ám jobbára 1 százaléknál kisebb veszteségeket szenvedtek el.
A BUX is a nap második felében, nagy nehezen felkapaszkodott 120 ezer pont fölé, a záróérték 1,2 százalékos gyengülés után, 120 443 pont volt.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette az 50 milliárd forintot.
Az OTP jelentős, 2,1 százalékos mínuszban, 35 700 forinton zárta a kereskedést.
A Mol részvényei 1,6 százalékkal, 3740 forintra drágultak.
A Richter kurzusa 0,9 százalékkal, 11 390 forintra csökkent.
A Magyar Telekom árfolyama pedig 2,6 százalékkal, 2080 forintra esett.
A forint tőzsdezárásra összeszedte magát a délelőtti zuhanás után. Az euró visszajött a 394 forintos szint alá, majd újra átlépte – ezúttal felfelé – ezt a határvonalat.