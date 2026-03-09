Mínuszban nyitott a Wall Street, esett az OTP

Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei hétfőn mínuszban nyitottak, miután az iráni konfliktus miatt megugrottak az olajárak, és az amerikai nyersolaj ára 2022 óta először megközelítette a hordónkénti 120 dollárt, majd késő délutánra 95,8 dollárra esett.

Mínuszban nyitott a Wall Street, nagyot esett az OTP / Fotó: AFP

Eközben a G7 pénzügyminiszterei várhatóan megvitatják a Nemzetközi Energiaügynökséggel a vésztartalékok esetleges összehangolt felszabadítását. Donald Trump amerikai elnök szerint az áremelkedés „kis ár”, amit Irán nukleáris fenyegetésének megszüntetéséért kell fizetni.

A főbb európai tőzsdemutatók is lefelé tartottak, ám jobbára 1 százaléknál kisebb veszteségeket szenvedtek el.

A BUX is a nap második felében, nagy nehezen felkapaszkodott 120 ezer pont fölé, a záróérték 1,2 százalékos gyengülés után, 120 443 pont volt.