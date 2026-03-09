Deviza
EUR/HUF394,94 0% USD/HUF340,83 -0,55% GBP/HUF456,2 +0,05% CHF/HUF437,25 -0,35% PLN/HUF92,28 +0,41% RON/HUF77,47 -0,95% CZK/HUF16,16 -0,06%
BUX120 443,1 -1,18% MTELEKOM2 080 -2,58% MOL3 740 +1,63% OTP35 700 -2,19% RICHTER11 390 -0,87% OPUS517 -2,45% ANY7 080 -0,84% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 920 +0,41% BUMIX9 368,74 -1,43% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 521,22 -0,75%
Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára

Mínuszban nyitott a Wall Street, esett az OTP

A Mol kivételével gyengültek a hazai blue chipek. A vezető részvények közül a Magyar Telekom és az OTP több mint két százalékot bukott. A Richter megúszta egy százalék alatti gyengüléssel.
Murányi Ernő
2026.03.09, 17:23
Frissítve: 2026.03.09, 18:06

Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei hétfőn mínuszban nyitottak, miután az iráni konfliktus miatt megugrottak az olajárak, és az amerikai nyersolaj ára 2022 óta először megközelítette a hordónkénti 120 dollárt, majd késő délutánra 95,8 dollárra esett. 

OTP
Mínuszban nyitott a Wall Street, nagyot esett az OTP / Fotó: AFP

Eközben a G7 pénzügyminiszterei várhatóan megvitatják a Nemzetközi Energiaügynökséggel a vésztartalékok esetleges összehangolt felszabadítását. Donald Trump amerikai elnök szerint az áremelkedés „kis ár”, amit Irán nukleáris fenyegetésének megszüntetéséért kell fizetni.

A főbb európai tőzsdemutatók is lefelé tartottak, ám jobbára 1 százaléknál kisebb veszteségeket szenvedtek el.

A BUX is a nap második felében, nagy nehezen felkapaszkodott 120 ezer pont fölé, a záróérték 1,2 százalékos gyengülés után, 120 443 pont volt. 

Az azonnali részvényforgalom megközelítette az 50 milliárd forintot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP jelentős, 2,1 százalékos mínuszban, 35 700 forinton zárta a kereskedést.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 35 700 HUF 0 / -2,19 %
Forgalom: 37 367 243 120 HUF
A Mol részvényei 1,6 százalékkal, 3740 forintra drágultak.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 740 HUF 0 / +1,63 %
Forgalom: 5 698 530 126 HUF
A Richter kurzusa 0,9 százalékkal, 11 390 forintra csökkent.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 390 HUF 0 / -0,87 %
Forgalom: 2 838 881 970 HUF
A Magyar Telekom árfolyama pedig 2,6 százalékkal, 2080 forintra esett.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 080 HUF 0 / -2,58 %
Forgalom: 1 951 432 760 HUF
A forint tőzsdezárásra összeszedte magát a délelőtti zuhanás után. Az euró visszajött a 394 forintos szint alá, majd újra átlépte – ezúttal felfelé – ezt a határvonalat.

EUR / HUF árfolyam
