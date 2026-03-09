Deviza
Aldi
mixer
tűzveszélyes
termékvisszahívás

Veszélyes terméket hív vissza az Aldi, használat közben kigyulladhat

Kiderült, hogy gyulladásveszélyes egy mixer, amely az Aldi üzleteiben kapható. A terméket azonnal visszahívja az üzletlánc, a vételárat pedig blokk nélkül is visszatérítik.
Világgazdaság
2026.03.09, 16:01
Frissítve: 2026.03.09, 16:09

Az Ambiano hordozható mixer szürke, kék és zöld színekben gyulladásveszély miatt a továbbiakban nem használható – közölte az Aldi honlapján található információk alapján az Origo.

Aldi
Gyulladásveszélyes terméket hív vissza az Aldi / Fotó: Csudai Sándor / Origo 

Az Aldi üzleteiben forgalmazott, alábbi vonalkódú termékekről van szó:

  • szürke – 4069365007389, 
  • kék – 4069365007242, 
  • zöld – 4069365007259.

Ezeket a termékeket a szállító Tempo International GmbH és az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztóvédelmi okokból azonnali hatállyal visszahívja.

További információkat itt olvashat a termékvisszahívással kapcsolatban.

 

