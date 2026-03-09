Veszélyes terméket hív vissza az Aldi, használat közben kigyulladhat
Kiderült, hogy gyulladásveszélyes egy mixer, amely az Aldi üzleteiben kapható. A terméket azonnal visszahívja az üzletlánc, a vételárat pedig blokk nélkül is visszatérítik.
Az Ambiano hordozható mixer szürke, kék és zöld színekben gyulladásveszély miatt a továbbiakban nem használható – közölte az Aldi honlapján található információk alapján az Origo.
Az Aldi üzleteiben forgalmazott, alábbi vonalkódú termékekről van szó:
- szürke – 4069365007389,
- kék – 4069365007242,
- zöld – 4069365007259.
Ezeket a termékeket a szállító Tempo International GmbH és az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztóvédelmi okokból azonnali hatállyal visszahívja.
