Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden család és vállalkozás számára

Döntött a kormány: Magyarország közvetlen szomszédjában azonnal bevezették az üzemanyag hatósági árát, óriási drágulás készült - keddtől ennyibe kerül a benzin és a dízel

A horvát kormány keddtől két hétre ismét ársapkát vezetett be az üzemanyagokra a nemzetközi olajárak robbanásszerű emelkedése miatt. A horvát lakosság így literenként 1,50 euróért tankolhat 95-ös benzint és 1,55 euróért gázolajat a szabályozás ideje alatt.
VG
2026.03.09, 15:47
Frissítve: 2026.03.09, 16:12

A horvát kormány újfent bevezette az árszabályozást az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, hogy mérsékelje a globális olajpiaci turbulenciák hatását.

Daily Life In Croatia Horvátországban bevezették az üzemanyag hatósági árát – keddtől ennyibe kerül a benzin
Megdrágult a benzin Horvátországban is / Fotó: Jakub Porzycki  / Reuters

A rendelet értelmében keddtől, március 10-től két héten át a következő árak érvényesek:

  • Eurosuper 95 benzin: 1,50 euró/liter (4 centtel drágább a jelenleginél). Szabályozás nélkül 1,55 euró lenne.
  • Eurodizel: 1,55 euró/liter (7 centtel emelkedik a mostani árhoz képest). Piaci áron 1,72 euró lenne literenként.
  • Mezőgazdasági és halászati célú gázolaj: 0,89 euró/liter (9 centtel magasabb). Szabályozás nélkül 1,06 euró lenne.
  • Palackos gáz: 2,40 euró/kg (2 centtel drágább). Piaci áron 20 centtel kerülne többe.

A prémium-üzemanyagok és a magasabb oktánszámú benzinek ára továbbra is szabadon alakítható. A kormány a dízel jövedéki adóját ezerliterenként 20 euróval (literenként 2 centtel) csökkentette a március 10–23. közötti időszakra, így az ezer literre vetített adó 386,13 euró lesz. Ez az intézkedés becslések szerint mintegy 1,95 millió euróval csökkenti az államháztartás jövedéki bevételeit.

Andrej Plenkovic miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kabinet két célt tart szem előtt: a biztonságos ellátást az energiahordozókkal, valamint a lakosságnak és a gazdaságnak elfogadható árak fenntartását. A horvát kormány korábban három éven át – 2025 júliusáig – alkalmazott hasonló ársapkákat, hogy enyhítse az ukrajnai háború miatti energiaár-robbanás hatásait. 

A mostani intézkedést is átmenetinek szánják. Az árszabályozás újbóli bevezetésére a nemzetközi olajárak robbanásszerű emelkedése miatt került sor. A drágulás hátterében az amerikai-izraeli–iráni háború eszkalálódása áll, amely ellehetetlenítette az olajexportot a Hormuzi-szoroson keresztül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
