Akár a nyeretlen szelvényekkel is kaszálhatunk százezreket, sőt milliókat is – mutatjuk hogyan

Hatvankilenc éve indult útjára a magyarok legnépszerűbb szerencsejátéka, az ötös lottó. Idén márciusban pedig nyertes lottószelvény sem kell ahhoz, hogy egy szerencsés játékos milliomos legyen, a Szerencsejáték Zrt. ugyanis különleges akciót hirdetett meg.
VG
2026.03.09, 15:01

A március különleges hónap az ötös lottó történetében, nemcsak az első sorsolás, hanem az első élő televíziós lottósorsolás évfordulója is ebben a hónapban történt, egészen pontosan 1962. március 9-én – derült ki a Szerencsejáték Zrt. évfordulós közleményéből.

A március különleges hónap az Ötöslottó történetében.
A március különleges hónap az ötös lottó történetében.

Így érhet a nyeretlen szelvénye akár milliókat is márciusban

A lottósorsolások már akkor is különleges alkalomnak számítottak, hétről hétre újabb és újabb helyszínekre szervezték az eseményt, ahol rendre megteltek a kultúrházak és a mozik, míg a lottózók szinte közösségi tereknek számítottak – írta cikkében az Origo. Manapság azonban már nem szükséges lottózóba menni a játékért, sőt, március 15-ig nem is biztos, hogy érdemes, hiszen a Szerencsejáték Zrt. különleges akciója az online vásárolt szelvényekre vonatkozik. A 2026. február 23. 0:00 óra és 2026. március 15. vasárnap 23:59:59 óra közötti időszakra hirdették meg a nyereményjátékot, amelynek további részleteit a százszázalékos állami tulajdonban lévő nemzeti szerencsejáték-szervező gazdasági társaság, a Szerencsejáték Zrt. oldalán olvashatja.

