Elszabadultak az üzemanyagárak a szomszédban – jönnek át tankolni az emberek Magyarországra
A globális olajpiacon jelentős árrobbanás következett be: a Brent nyersolaj ára hétfő reggel közel 30 százalékkal, 120 dollárig (több 43 ezer forint) emelkedett hordónként.
A drágulás hátterében elsősorban az iráni konfliktus áll, amely újabb bizonytalanságot hozott az energiapiacon. A jegyzések később valamelyest mérséklődtek, de még így is magas szinten, mintegy 116 dollár körül mozogtak. Elemzők arra figyelmeztetnek: ha az árak 112,17 dollár felett zárnak, ez lehet a Brent határidős kereskedésének történetében – amely 1988-ban indult – a legnagyobb egynapos áremelkedése.
A Krónika cikke szerint a nyersolaj drágulása gyorsan megjelent az üzemanyagárakba is: Romániában sok autós már most külföldre jár tankolni, mert a határ túloldalán jóval olcsóbb az üzemanyag. A bolgár és magyar kutakon literenként akár másfél lejjel kevesebbet kell fizetni egyelőre a benzinért vagy a gázolajért, ami egy teli tank esetében már jelentős megtakarítást jelent.
Hétfőn Romániában
- a 95-ös benzin körülbelül 7,82 lej/liter (586–594 forint /liter),
- a dízel 8,12 lej/liter (609–617 forint/liter),
- az LPG (autógáz) 3,94 lej/liter (295–300 forint/liter)
az aktuális ár.
A román–bolgár határ közelében fekvő Durankulak benzinkútján például román rendszámú autók sorakoztak:
Bulgáriában a benzin literje átszámítva 508 forint, a dízel 554 forintba kerül,
miközben a romániai Konstancán ennél jóval drágább. A román–magyar határ mentén is hasonló a helyzet. Szatmárnémeti környékéről sokan Csengerbe járnak tankolni, mert ott még mindig alacsonyabb árakkal találkoznak.
Egy román sofőr a Pro TV-nek azt mondta: egy teli tank gázolajjal akár 150 lejt (körülbelül 11 250 forint) is megspórolhat, ami sok autós számára már elegendő indok a határátlépésre.
A román kormány is érzékeli az árrobbanás kockázatát. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szerint kulcsfontosságú, hogy az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű – vagyis literenként 10 lejes – szintet. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a romániai árakat nemcsak a kőolaj világpiaci ára határozza meg: a kúton fizetett összeg nagy része adó és illeték, így az állami adópolitika is jelentős szerepet játszik az árak alakulásában.
Magyarországon hamarosan nagy bejelentés várható
Orbán Viktor hétfő reggel reagált az olajár-emelkedésre, amelyet az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus eszkalációja okozott. A miniszterelnök bejelentette, hogy a helyzet miatt összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.
Március 9-én az alábbi átlagárakon lehet tankolni Magyarországon:
- 95-ös benzin: 585 forint/liter
- Gázolaj: 629 forint/liter
Amennyiben a fenti áremelések realizálódnak, úgy keddtől a benzin literjét 595 forinttért, a dízel literjét pedig 649 forintért lehet tankolni, vagyis nemsokára már nem éri meg átjönni üzemanyagot vásárolni.
Ismét arról suttognak az elemzők, hogy reaktiválhatja a benzinárstopot a magyar kormány, ha elszabadulnak az árak az üzemanyagpiacon. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban rávilágított, hogy a hazai árakban jelentős az adótartalom szerepe, amit egy hatósági ár nem feltétlenül kezel hatékonyan.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kormány kész beavatkozni az energiaárak alakulásába, ha azok a magyar háztartások számára elviselhetetlen szintre emelkednének. Orbán Viktor szerint a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád egyaránt felfelé hajtja az árakat, ezért a magyar kormány folyamatosan figyeli a piaci folyamatokat. Ha kell, a kormány újból visszavezetheti a benzinárstopot.
Először 2021 novemberében vezették be a benzinárstopot 480 forintos áron, majd a jogosulti kör szűkítésével 2022 májusától már csak a magyar forgalmis autósokra vonatkozott. A benzinárstop azonban ellátási zavarokhoz, pánikvásárláshoz, valamint a kis benzinkutak ellehetetlenüléséhez is vezetett, ami végül az ársapka 2022. decemberi kivezetését eredményezte.