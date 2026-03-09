Elszabadultak az üzemanyagárak a szomszédban – jönnek át tankolni az emberek Magyarországra

A globális olajpiacon jelentős árrobbanás következett be: a Brent nyersolaj ára hétfő reggel közel 30 százalékkal, 120 dollárig (több 43 ezer forint) emelkedett hordónként.

Elszabadultak az üzemanyagárak Romániában / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A drágulás hátterében elsősorban az iráni konfliktus áll, amely újabb bizonytalanságot hozott az energiapia­con. A jegyzések később valamelyest mérséklődtek, de még így is magas szinten, mintegy 116 dollár körül mozogtak. Elemzők arra figyelmeztetnek: ha az árak 112,17 dollár felett zárnak, ez lehet a Brent határidős kereskedésének történetében – amely 1988-ban indult – a legnagyobb egynapos áremelkedése.

A Krónika cikke szerint a nyersolaj drágulása gyorsan megjelent az üzemanyagárakba is: Romániában sok autós már most külföldre jár tankolni, mert a határ túloldalán jóval olcsóbb az üzemanyag. A bolgár és magyar kutakon literenként akár másfél lejjel kevesebbet kell fizetni egyelőre a benzinért vagy a gázolajért, ami egy teli tank esetében már jelentős megtakarítást jelent.

Hétfőn Romániában

a 95-ös benzin körülbelül 7,82 lej/liter (586–594 forint /liter),

a dízel 8,12 lej/liter (609–617 forint/liter),

az LPG (autógáz) 3,94 lej/liter (295–300 forint/liter)

az aktuális ár.

A román–bolgár határ közelében fekvő Durankulak benzinkútján például román rendszámú autók sorakoztak:

Bulgáriában a benzin literje átszámítva 508 forint, a dízel 554 forintba kerül,

miközben a romániai Konstancán ennél jóval drágább. A román–magyar határ mentén is hasonló a helyzet. Szatmárnémeti környékéről sokan Csengerbe járnak tankolni, mert ott még mindig alacsonyabb árakkal találkoznak.

Egy román sofőr a Pro TV-nek azt mondta: egy teli tank gázolajjal akár 150 lejt (körülbelül 11 250 forint) is megspórolhat, ami sok autós számára már elegendő indok a határátlépésre.

A román kormány is érzékeli az árrobbanás kockázatát. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szerint kulcsfontosságú, hogy az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű – vagyis literenként 10 lejes – szintet. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a romániai árakat nemcsak a kőolaj világpiaci ára határozza meg: a kúton fizetett összeg nagy része adó és illeték, így az állami adópolitika is jelentős szerepet játszik az árak alakulásában.