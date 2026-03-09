Deviza
Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden család és vállalkozás számára

Elkezdett betárazni Szerbia – azonnal felfüggesztette az olajexportot, az üzemanyag-ellátás a tét

Rendkívüli lépésről döntött a szerb kormány az energiapiaci bizonytalanság közepette. Szerbia vezetése azonnali hatállyal megtiltotta a kőolaj és a motorüzemanyagként használt kőolajszármazékok exportját. Az intézkedés célja, hogy a szerb olajexport felfüggesztésével biztosítsák a hazai üzemanyag-ellátást, és megelőzzék az árak elszállását.
VG
2026.03.09, 15:48
Frissítve: 2026.03.09, 16:25

Szerbia ideiglenesen leállítja a kőolaj és a motorüzemanyagként használt kőolajszármazékok exportját, hogy biztosítsa a hazai ellátás stabilitását. A döntést Szerbia kormánya rendkívüli ülésen hozta meg hétfőn, és az intézkedés március 19-ig marad érvényben – közölte az ország bányászati és energiaügyi minisztériuma.

Elkezdett betárazni Szerbia – azonnal felfüggesztette az olajexportot
Elkezdett betárazni Szerbia – azonnal felfüggesztette az olajexportot / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A tárca közleménye szerint a korlátozás minden szállítási útvonalra vonatkozik, vagyis a kőolaj és a motorüzemanyagként használt kőolajszármazékok kivitelét teljeskörűen felfüggesztik az érintett időszakban. Az intézkedés célja a hazai piac stabilitásának megőrzése egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiacokon jókora bizonytalanság tapasztalható.

Dubravka Dedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta: a kormány a lakosság és a gazdaság védelme érdekében döntött az export ideiglenes tilalmáról. A miniszter szerint 

az intézkedés elsősorban azt szolgálja, hogy a szerbiai üzemanyagpiacon ne alakuljon ki ellátási zavar, és megelőzhető legyen az árak hirtelen emelkedése.

A minisztérium közlése szerint a lépés mögött a globális energiapiacok fokozott volatilitása áll. A kormány attól tart, hogy a nemzetközi ármozgások és a kereslet változása a régióban is üzemanyaghiányt vagy jelentős drágulást idézhet elő, ezért a kabinet megelőző intézkedésként döntött az export felfüggesztése mellett.

A hatóságok egyelőre március 19-ig rendelték el a korlátozást, azonban a minisztérium jelezte: a kormány a piaci folyamatok alakulásától függően újabb intézkedéseket is hozhat a későbbiekben. A döntés így átmeneti jellegű, célja elsősorban a belső üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása a bizonytalan nemzetközi környezetben.

Szerbia egyszer már felajánlotta a segítségét Magyarországnak

Február végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szerb kollégájával, Dubravka Djedovic Handanovic szerb bánya- és energiaügyi miniszterrel tárgyalt Belgrádban A NIS szerb állami olajfinomító Mol általi megvásárlásán túl szó volt a két országot összekötő kőolajvezetékről, továbbá egy termékvezetékről, a két ország között áramszállítás növelése lehetőségének megteremtéséről, a gázellátásban való összefogásról, a formálódó energetikai kormányközi megállapodásról és arról, hogy Magyarországra szerb gázolaj érkezhet.

Akkor Szijjártó Péter felidézte, hogy amikor Szerbia nehéz helyzetbe került a NIS-t érintő szankciók miatt, akkor a Mol több mint megduplázta a szerbiai üzemanyag-kivitelét. 

A február végi találkozón a NIS is jelezte, hogy márciusban kész 25 ezer tonna gázolajat Magyarországra küldeni.

A szerb bánya- és energiaügyi miniszter akkor úgy nyilatkozott, hogy olyan  kompromisszumot szeretnének kötni, amely egyebek mellett biztosítja a pancsovai olajfinomító működését is. Terítékre kerültek petrolkémiai kérdések és a NIS-en belüli beruházások is. A két ország energetikai összeköttetéseit segíti továbbá a magyar–szerb kőolajvezeték építése. Szerb részről már minden engedély megvan, a beruházás a nyáron remélhetőleg véglegessé válik, az ősztől a cső épülhet, 2027 végére pedig el is készülhet.

