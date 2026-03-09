Elkezdett betárazni Szerbia – azonnal felfüggesztette az olajexportot, az üzemanyag-ellátás a tét

Szerbia ideiglenesen leállítja a kőolaj és a motorüzemanyagként használt kőolajszármazékok exportját, hogy biztosítsa a hazai ellátás stabilitását. A döntést Szerbia kormánya rendkívüli ülésen hozta meg hétfőn, és az intézkedés március 19-ig marad érvényben – közölte az ország bányászati és energiaügyi minisztériuma.

Elkezdett betárazni Szerbia – azonnal felfüggesztette az olajexportot / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A tárca közleménye szerint a korlátozás minden szállítási útvonalra vonatkozik, vagyis a kőolaj és a motorüzemanyagként használt kőolajszármazékok kivitelét teljeskörűen felfüggesztik az érintett időszakban. Az intézkedés célja a hazai piac stabilitásának megőrzése egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiacokon jókora bizonytalanság tapasztalható.

Dubravka Dedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta: a kormány a lakosság és a gazdaság védelme érdekében döntött az export ideiglenes tilalmáról. A miniszter szerint

az intézkedés elsősorban azt szolgálja, hogy a szerbiai üzemanyagpiacon ne alakuljon ki ellátási zavar, és megelőzhető legyen az árak hirtelen emelkedése.

A minisztérium közlése szerint a lépés mögött a globális energiapiacok fokozott volatilitása áll. A kormány attól tart, hogy a nemzetközi ármozgások és a kereslet változása a régióban is üzemanyaghiányt vagy jelentős drágulást idézhet elő, ezért a kabinet megelőző intézkedésként döntött az export felfüggesztése mellett.

A hatóságok egyelőre március 19-ig rendelték el a korlátozást, azonban a minisztérium jelezte: a kormány a piaci folyamatok alakulásától függően újabb intézkedéseket is hozhat a későbbiekben. A döntés így átmeneti jellegű, célja elsősorban a belső üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása a bizonytalan nemzetközi környezetben.

Szerbia egyszer már felajánlotta a segítségét Magyarországnak

Február végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szerb kollégájával, Dubravka Djedovic Handanovic szerb bánya- és energiaügyi miniszterrel tárgyalt Belgrádban A NIS szerb állami olajfinomító Mol általi megvásárlásán túl szó volt a két országot összekötő kőolajvezetékről, továbbá egy termékvezetékről, a két ország között áramszállítás növelése lehetőségének megteremtéséről, a gázellátásban való összefogásról, a formálódó energetikai kormányközi megállapodásról és arról, hogy Magyarországra szerb gázolaj érkezhet.