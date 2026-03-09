Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, a következő fontosabb akadály 396,35-nál húzódott, ám a devizapár ezt is áttörte. Tőzsdenyitás előtt már 396,46-ig szúrt fel a jegyzés.

A reggeli zuhanás után felfelé araszol a forint / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstcok (Képünk illusztráció)

A következő erősebb ellenállások 399,11-nál és 401,88-nál húzódn(t)ak. Előbbin át is viharzott az euró, amely fél tízkor már 399,64 forintnál járt, de onnan váratlanul visszafordult, és délután három előtt valamivel újra 395 forint alatt kereskedtek az euróval. A közösségi deviza árfolyama 0,6 százalékkal lőtt ki ez idáig.