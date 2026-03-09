A reggeli zuhanás után felfelé araszol a forint
Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, a következő fontosabb akadály 396,35-nál húzódott, ám a devizapár ezt is áttörte. Tőzsdenyitás előtt már 396,46-ig szúrt fel a jegyzés.
A következő erősebb ellenállások 399,11-nál és 401,88-nál húzódn(t)ak. Előbbin át is viharzott az euró, amely fél tízkor már 399,64 forintnál járt, de onnan váratlanul visszafordult, és délután három előtt valamivel újra 395 forint alatt kereskedtek az euróval. A közösségi deviza árfolyama 0,6 százalékkal lőtt ki ez idáig.
A gyengülés oka egyértelműen az elszálló, száz dollár fölé emelkedő olajár: lényegében az olajár mozgásával párhuzamosan változik a forint kurzusa is.
A magyar gazdaság energiaáraknak való erős kitettsége és a korábban felépült, jelentős forint melletti pozíciók likvidálása vezérli az árfolyamot. A makroadatok ebben a környezetben másodlagos jelentőségűek.
Mindenesetre a piaci árazások már Magyarországon is előrevetítenek egy éven belül egy nagyjából 50-75 bázispontos kamatemelést a mostani 6,25 százalékról
– emeli ki az Erste.
A dollár még markánsabban, 0,8 százalékkal, 341 forintig száguldott, korábban azonban 346,9 forint közelében is megfordult.
Az Erste szerint a nemzetközi devizapiacok mozgásaiban is a globális piacok „risk off”, azaz kockázatkerülő üzemmódja tükröződik, amit a háború eszkalációja és az olajárak szárnyalása váltott ki.
Esnek a tőzsdék is. Míg pénteken viszonylag stabil volt az euró-dollár kurzusa, addig a mai nap jelentős dollárerősödéssel indult a piacokon. Az euró-dollár devizapár jelenleg 1,1567-en áll, holott pénteken még kicsivel 1,16 felett zárt a kurzus.
Ebben a környezetben a makroadatok teljesen háttérbe szorulnak. Inflációs adatok érkeznek ugyan a héten az Egyesült Államokból, de a fókuszban inkább az a kérdés marad, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált stratégiai olajtartalékok tervezett közös felszabadítása vissza tudja-e fordítani az olajárat.