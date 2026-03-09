Deviza
EUR/HUF393,86 -0,28% USD/HUF339,79 -0,85% GBP/HUF455,17 -0,18% CHF/HUF436,49 -0,52% PLN/HUF92,16 +0,27% RON/HUF77,26 -1,21% CZK/HUF16,14 -0,14% EUR/HUF393,86 -0,28% USD/HUF339,79 -0,85% GBP/HUF455,17 -0,18% CHF/HUF436,49 -0,52% PLN/HUF92,16 +0,27% RON/HUF77,26 -1,21% CZK/HUF16,14 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 396,95 -1,22% MTELEKOM2 075 -2,89% MOL3 730 +1,34% OTP35 800 -1,96% RICHTER11 350 -1,23% OPUS519 -2,12% ANY7 080 -0,85% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 880 -0,41% BUMIX9 348,89 -1,64% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 522,69 -0,69% BUX120 396,95 -1,22% MTELEKOM2 075 -2,89% MOL3 730 +1,34% OTP35 800 -1,96% RICHTER11 350 -1,23% OPUS519 -2,12% ANY7 080 -0,85% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 880 -0,41% BUMIX9 348,89 -1,64% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 522,69 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden család és vállalkozás számára

devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

A reggeli zuhanás után felfelé araszol a forint

Most mindent az energiaválság határoz meg, kit érdekelnek a makroszámok! Az Erste szerint a forint piaci árazásai már Magyarországon is előrevetítenek egy éven belül egy nagyjából 50-75 bázispontos kamatemelést a mostani 6,25 százalékról.
Murányi Ernő
2026.03.09, 15:11
Frissítve: 2026.03.09, 15:33

Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, a következő fontosabb akadály 396,35-nál húzódott, ám a devizapár ezt is áttörte. Tőzsdenyitás előtt már 396,46-ig szúrt fel a jegyzés. 

forint
A reggeli zuhanás után felfelé araszol a forint / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstcok (Képünk illusztráció)

A következő erősebb ellenállások 399,11-nál és 401,88-nál húzódn(t)ak. Előbbin át is viharzott az euró, amely fél tízkor már 399,64 forintnál járt, de onnan váratlanul visszafordult, és délután három előtt valamivel újra 395 forint alatt kereskedtek az euróval. A közösségi deviza árfolyama 0,6 százalékkal lőtt ki ez idáig.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A gyengülés oka egyértelműen az elszálló, száz dollár fölé emelkedő olajár: lényegében az olajár mozgásával párhuzamosan változik a forint kurzusa is. 

A magyar gazdaság energiaáraknak való erős kitettsége és a korábban felépült, jelentős forint melletti pozíciók likvidálása vezérli az árfolyamot. A makroadatok ebben a környezetben másodlagos jelentőségűek. 

Mindenesetre a piaci árazások már Magyarországon is előrevetítenek egy éven belül egy nagyjából 50-75 bázispontos kamatemelést a mostani 6,25 százalékról 

– emeli ki az Erste.

A dollár még markánsabban, 0,8 százalékkal, 341 forintig száguldott, korábban azonban 346,9 forint közelében is megfordult. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az Erste szerint a nemzetközi devizapiacok mozgásaiban is a globális piacok „risk off”, azaz kockázatkerülő üzemmódja tükröződik, amit a háború eszkalációja és az olajárak szárnyalása váltott ki. 

Esnek a tőzsdék is. Míg pénteken viszonylag stabil volt az euró-dollár kurzusa, addig a mai nap jelentős dollárerősödéssel indult a piacokon. Az euró-dollár devizapár jelenleg 1,1567-en áll, holott pénteken még kicsivel 1,16 felett zárt a kurzus.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Ebben a környezetben a makroadatok teljesen háttérbe szorulnak. Inflációs adatok érkeznek ugyan a héten az Egyesült Államokból, de a fókuszban inkább az a kérdés marad, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált stratégiai olajtartalékok tervezett közös felszabadítása vissza tudja-e fordítani az olajárat.

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1505 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu