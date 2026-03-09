Hétfőn reggel is bebizonyosodott, milyen fontos, hogy Magyarország ne veszítse el azokat az erőforrásokat, amelyekkel folyamatosan alacsony szinten tudja tartani az energiaárakat. Azzal, hogy hétfőn reggel már látványosan 100 dollár fölé emelkedett az olaj világpiaci ára, valamint hogy napközben a benzin nagykereskedelmi ára is jócskán megnövekedett, közelebb kerültünk a benzinárstophoz, melyet Orbán Viktor miniszterelnök pénteken már felvázolt. Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta, hogy a hatósági ár ugyan rövid távon képes fékezni az áremelkedést, de a piaci működés szempontjából továbbra is kockázatos megoldás, mivel Európa szinte minden országában piaci árazás mellett működik az üzemanyag-ellátás.

Nehéz döntés előtt áll a kormány: az olajárrobbanás komoly dilemmát okozhat a benzinárstoppal kapcsolatban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Könnyen megcsappanhatnak a stratégiai készletek

Bujdos Eszter felidézte: a korábbi benzinárstop időszakában komoly ellátási zavarok alakultak ki a hazai üzemanyagpiacon. Szerinte a jelenlegi helyzetben el kell fogadni a nemzetközi piaci folyamatokat, még akkor is, ha

ez akár literenként 70 forintos drágulást jelent.

Úgy látja, az árstop önmagában nem oldja meg a problémát, mert az üzemanyag-ellátás alapja továbbra is a megfelelő mennyiségű nyersanyag és a stabil import.

Bujdos Eszter arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra sem érkezik elegendő alapanyag, miközben a stratégiai készletek felhasználása folyamatos. A Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás sem állt még helyre, ezért a hazai rendszer tartalékokra támaszkodik.

Ha közben a piaci árak elszállnak, egy hatósági ár könnyen brutális keresletnövekedést generálhat, ami még gyorsabban elszívhatja a stratégiai készleteket.

A szakértő szerint egy ilyen helyzetben az import is könnyen eltűnhet a piacról. Magyarország üzemanyag-ellátásának jelentős részét ugyan a Mol biztosítja, de a teljes piacot nem tudja egyedül kiszolgálni. Bujdos Eszter szerint normál körülmények között a hazai ellátás döntő részét a vállalat adja, miközben a piac érdemi mértékben importra is támaszkodik. A jelenlegi helyzetben azonban a Mol szerepe a megszokottnál kisebb lehet, és a szakértő úgy látja, hogy ez az arány várhatóan őszig sem áll vissza a korábbi szintre.