Nehéz döntés előtt áll a kormány: az olajárrobbanás komoly dilemmát okozhat a benzinárstoppal kapcsolatban
Hétfőn reggel is bebizonyosodott, milyen fontos, hogy Magyarország ne veszítse el azokat az erőforrásokat, amelyekkel folyamatosan alacsony szinten tudja tartani az energiaárakat. Azzal, hogy hétfőn reggel már látványosan 100 dollár fölé emelkedett az olaj világpiaci ára, valamint hogy napközben a benzin nagykereskedelmi ára is jócskán megnövekedett, közelebb kerültünk a benzinárstophoz, melyet Orbán Viktor miniszterelnök pénteken már felvázolt. Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta, hogy a hatósági ár ugyan rövid távon képes fékezni az áremelkedést, de a piaci működés szempontjából továbbra is kockázatos megoldás, mivel Európa szinte minden országában piaci árazás mellett működik az üzemanyag-ellátás.
Könnyen megcsappanhatnak a stratégiai készletek
Bujdos Eszter felidézte: a korábbi benzinárstop időszakában komoly ellátási zavarok alakultak ki a hazai üzemanyagpiacon. Szerinte a jelenlegi helyzetben el kell fogadni a nemzetközi piaci folyamatokat, még akkor is, ha
ez akár literenként 70 forintos drágulást jelent.
Úgy látja, az árstop önmagában nem oldja meg a problémát, mert az üzemanyag-ellátás alapja továbbra is a megfelelő mennyiségű nyersanyag és a stabil import.
Bujdos Eszter arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra sem érkezik elegendő alapanyag, miközben a stratégiai készletek felhasználása folyamatos. A Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás sem állt még helyre, ezért a hazai rendszer tartalékokra támaszkodik.
Ha közben a piaci árak elszállnak, egy hatósági ár könnyen brutális keresletnövekedést generálhat, ami még gyorsabban elszívhatja a stratégiai készleteket.
A szakértő szerint egy ilyen helyzetben az import is könnyen eltűnhet a piacról. Magyarország üzemanyag-ellátásának jelentős részét ugyan a Mol biztosítja, de a teljes piacot nem tudja egyedül kiszolgálni. Bujdos Eszter szerint normál körülmények között a hazai ellátás döntő részét a vállalat adja, miközben a piac érdemi mértékben importra is támaszkodik. A jelenlegi helyzetben azonban a Mol szerepe a megszokottnál kisebb lehet, és a szakértő úgy látja, hogy ez az arány várhatóan őszig sem áll vissza a korábbi szintre.
Ez azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is rá van szorulva az importra. Ha azonban a hatósági árak miatt a külföldi nagykereskedők számára nem éri meg a szállítás, könnyen előfordulhat, hogy egyszerűen eltűnnek a piacról. A szakértő szerint ilyenkor válik igazán kritikussá a helyzet, mert ha a profit lehetősége nem teszi érdekeltté a többi nagy szereplőt, az az ellátás biztonságát is veszélyeztetheti.
A magyar benzinkutakra is megérkezett az olajárrobbanás
Hétfőn bejelentették, hogy keddtől tovább emelkednek az üzemanyagárak a magyarországi benzinkutakon – számolt be a Holtankoljak . A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett hétfőn hajnalra, és a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben. Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
Jelenleg (március 9-én) az alábbi literenkénti átlagárakon tankolhatunk a hazai benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 585 forint;
- gázolaj: 629 forint.
Ha ezek az áremelések realizálódnak, a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét pedig 649 forintért tankolhatjuk keddtől.
Újra előkerült a benzinárstop kellemetlen forgatókönyve
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában arról beszélt , hogy az energiaárakat jelenleg több nemzetközi tényező is felfelé hajtja, ezért a kormány folyamatosan figyeli a helyzetet. A kormányfő szerint Magyarországot egyszerre érinti a közel-keleti konfliktusok világpiaci árfelhajtó hatása, valamint az ukrán olajblokád regionális következményei, amelyek a Barátság kőolajvezeték működését is érintik.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy jelenleg a piaci szereplők határozzák meg az üzemanyagárakat, ugyanakkor
a kormány készen áll a beavatkozásra, ha az árak a magyar családok és a gazdaság számára elviselhetetlen szintre emelkednének.
Felidézte, hogy korábban már alkalmaztak ilyen intézkedést, és a kabinet rendelkezik a szükséges tapasztalattal és eszközökkel.
A miniszterelnök arra is kitért, hogy Magyarországon az üzemanyagok adótartalma alacsonyabb, mint több környező országban. Hozzátette: ha Magyarország nem jut hozzá az olcsóbb orosz kőolajhoz, akkor a nemzetközi piacról kell beszerezni az alapanyagot, ahol az egyik meghatározó szereplő a Shell.
