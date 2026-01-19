A magyarok által megvásárolt használt autók harmada már legalább húszéves

A hazai használtautó-piacon minden eddiginél több, 920 200 személygépkocsi cserélt gazdát 2025-ben az előzetes adatok szerint. Ez az érték 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi rekordot, akkor 906 900 darab belföldi átírás volt. Ezzel a használt személyautók hazai piacának forgalma egy évtized alatt közel 70 százalékkal emelkedett – közölte a JóAutók.hu használtautó-piactér.

Az autók adásvétele tavaly újabb rekordot döntött / Fotó: Berán Dániel

„A használt autók iránti töretlen kereslet tavaly újabb csúcsra emelte a piac forgalmát. A piac aktivitására kétségtelen hatást gyakorolt, hogy tavaly ismét 4-5 százalékkal nőttek a reálbérek, és a jelek szerint az olyan alternatív lehetőségek sem vonták el a megtakarításokat a használtautó-piacról, mint például az év során bevezetett kedvezményes lakáshitel – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Ráadásul a kedvező euróárfolyam miatt felgyorsult a használtautó-import, az így lecserélt korábbi járművek pedig szintén megjelentek a hazai kínálatban.

Továbbra is az Opel a legkedveltebb autómárka a magyarok körében

A Datahouse által hétfőn közzétett adatok szerint a belföldi használtautó-piacon 2025-ben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét.

Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából 95 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,3 százalékos részesedést jelent.

A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,1 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját.

A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak.

A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal.

A BMW az ötödik 6,4 százalék feletti részesedéssel.

A hatodik helyre tavaly a Toyota tudott felkapaszkodni 5,6 százalékos részaránnyal. Ezt a pozíciót egy évvel korábban még a Skoda birtokolta.

A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A piacon is egyre idősebb autók cserélnek gazdát, sőt a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja.

A tavaly gazdát cserélő személyautók 39 százaléka legalább húszéves autó volt.

Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó középkategóriába tartozik.

Tavaly 128 100 használt autót importáltak, több mint 15 százalékkal felülmúlva az egy évvel korábban mért 111 ezres darabszámot.

A belföldi autópark két fő utánpótlási forrása közül az újautó-piac tavaly 6 százalékot tudott növekedni: 2025 folyamán 129 400 új személyautót adtak el, szemben az előző év hasonló időszakában regisztrált 121 600-as mennyiséggel.