Óriási változás lép életbe a magyarországi autópiacon: döntött a kedvenc márka, a többieknek muszáj lesz követniük – ilyen még nem volt

Az importőr AutoWallis kezdeményezésére mostantól minden Magyarországon eladott Opel személyautót nyolc év vagy 100 ezer kilométer teljes körű gyári garanciával kínál a márka – jelentette be Rosta Gergely, az Opel magyarországi igazgatója a márka évindító sajtótájékoztatóján. Ez a garancia ezentúl kiterjed minden olyan javításra (alkatrész és munkadíj), amely anyag vagy gyártási eredetű hibára vezethető vissza, és tartalmazza az út menti segélyszolgáltatást, valamint a csereautó biztosítását, a megadott feltételek mellett. A garancia természetesen tulajdonosváltás esetén is változatlanul érvényesíthető.

Kibővített garancia vonatkozik majd az Opel személyautóira / Fotó: Shutterstock

A Totalcar értesülései szerint továbbra is lesz lehetőség a garancia meghosszabbítására az első forgalomba helyezéstől számított két éven belül: 100 ezer kilométer és 150 ezer kilométer között bruttó 80 ezer forintért, 200 ezer kilométerre pedig bruttó 130 ezer forintért tolhatjuk ki a futásteljesítményt, ami különösen a flottavásárlók számára előnyös lehetőség.

Rosta Gergely kitért arra is, hogy a Stellantis részéről nem csupán felismerték, hanem méltányolták is, hogy ebben a régióban az Opel hagyományosan keresettebb, népszerűbb a francia márkáknál. A magánszemélyek nagyra értékelik a biztonságot, a céges vásárlóknak a maradványérték növekedése jelent előnyt.

