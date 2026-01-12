Rekordpénzek mozognak Magyarországon, máris elkezdték megcsapolni: az egyik legnagyobb bank 7,5 milliárd forintot védett meg

Soha nem mozgott még annyi pénz digitálisan Magyarországon, mint most – és ezzel párhuzamosan soha nem volt ekkora a pénzforgalommal járó kockázat sem. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 harmadik negyedévében közel 480 millió bankkártyás fizetés történt, ami történelmi rekord, éves szinten mintegy 5 százalékos növekedéssel. A tranzakciók összértéke megközelítette a 4500 milliárd forintot, ami több mint 9 százalékos bővülést jelez. A pénz egyre gyorsabban és egyre nagyobb volumenben áramlik a digitális csatornákon – ezzel együtt azonban a csalások kockázata is nő.

Rekordpénzek mozognak Magyarországon, és a csalók is rekordtempóra kapcsoltak – elképesztő, mennyi bankkártyás fizetés történt három hónap alatt / Fotó: Magic Lens

Bár a visszaélések aránya továbbra is alacsony a teljes forgalomhoz képest, mind az esetszám, mind a kárérték emelkedik. A banki védelmi rendszerek sokat fejlődtek, különösen a lakossági oldalon: ma már a kártyás csalási kísérletek többségét még a tényleges kár bekövetkezése előtt kiszűrik. Ennek ellenére a probléma nem tűnt el, hanem új irányt vett. Az elmúlt időszakban egyre inkább a vállalkozások, különösen a kisebb és gyengébb védelemmel rendelkező kkv-k kerültek a csalók célkeresztjébe.

Egy sikeres vállalati átutalásos csalásnál átlagosan 4 millió forint a kár, szemben a lakossági visszaélések tranzakciónként jellemzően 750 ezer forint alatti összegével.

A szakértők szerint különösen veszélyesek azok a visszaélések, amelyek az ügyfelek megtévesztésén alapulnak. Ilyen esetekben nem illetéktelenek hajtják végre a tranzakciót, hanem maga a manipulált ügyfél, ami jócskán megnehezíti az automatikus észlelést és a beavatkozást. Ez a kockázat új típusú védekezést igényel a bankok és a vállalkozások részéről is.

Már 17 milliárd forint értékben használták a qvik fizetési módszert

A digitalizáció ugyanakkor megkerülhetetlenné vált a gazdaságban. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a vállalkozások digitális átállásához nemcsak technológia, hanem célzott szakpolitikai és pénzügyi támogatás is szükséges, amely javítja a likviditást, az átláthatóságot és az ügyfélélményt. Ebbe a folyamatba illeszkedik a január végén megrendezett Financial Fraud Summit is, amely elsőként vizsgálja a pénzforgalmi csalásokat kifejezetten a kkv-k szemszögéből.