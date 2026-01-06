Deviza
fizetés
Oeconomus
bérdinamika

Bérrobbanás: új szintre léphetnek a magyar fizetések 2026-ban

A magyar bérdinamika 2026-ban is erős maradhat, amit az infláció feletti minimálbér-emelések, az állami bérfejlesztések és a feszes munkaerőpiac egyaránt támogatnak. A reálbérek további növekedése uniós összevetésben is kedvező pozícióban tartja Magyarországot.
VG
2026.01.06, 11:08
Frissítve: 2026.01.06, 11:34

A magyar munkaerőpiac továbbra is feszes maradt, a bruttó átlagkereset januártól októberig 691 400 forintot tett ki, 9,1 százalékos volt az éves bérnövekedés, miközben a nettó átlagkereset 476 600 forintra emelkedett, 9,3 százalékos bővüléssel – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. A keresetek dinamikus emelkedését a családtámogatási rendszer is erősítette, ami hozzájárult a háztartások elkölthető jövedelmének növekedéséhez.

szlovák minimálbér fizetés
Nagyot nőnek a bérek idén / Fotó: AFP

A reálbérek több mint két éve folyamatosan emelkednek Magyarországon, 2025-ben 4–6 százalékkal növekedve. Ez a folyamat érezhetően élénkítette a kiskereskedelmi forgalmat, és javította a fogyasztói bizalmat is. Uniós összevetésben is kiemelkedő volt a magyar bérdinamika:

2025 második negyedévében a keresetek éves alapon 11,9 százalékkal nőttek, ami a 27 tagállam között a második legnagyobb ütemnek számított.

Uniós élmezőnyben a magyar bérfelzárkózás

A bérszint nemcsak növekedési ütemében, hanem szerkezetében is kedvező képet mutat. Az Eurostat adatai szerint Magyarország az uniós rangsor felső harmadába tartozik abban a mutatóban, amely a mediánbér átlagbérhez viszonyított arányát vizsgálja. A nettó egyenértékesített mediánjövedelem eléri az átlagkereset 91 százalékát, ami azt jelzi, hogy

a bérnövekedés nem kizárólag a magasabb jövedelmű rétegeket érinti, hanem szélesebb társadalmi körben érvényesül.

Ez a szerkezet mérsékli a bérkülönbségeket, és hozzájárul a társadalmi kohézió erősítéséhez, miközben a belső fogyasztás stabilitását is javítja. Az Oeconomus elemzése szerint mindez fontos versenyképességi tényezővé válik a következő években.

A minimálbér-emelés húzza tovább a béreket 2026-ban

A 2026-os bérfolyamatok egyik legfontosabb meghatározója a minimálbér és a garantált bérminimum emelése lesz.

  • A minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra,
  • míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra

nő, mindkét esetben infláció feletti mértékben. Ez a lépés további reálbér-növekedést alapoz meg, és közvetlenül több százezer munkavállaló jövedelmét érinti.

A béremelések kigazdálkodását a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal támogatja, amelynek révén mintegy 90 milliárd forinttal csökkennek a kis- és középvállalkozások adóterhei. Az Oeconomus számításai szerint

2026-ban az átlagos nominális béremelkedés 8–10,6 százalék között alakulhat, miközben az állami szférában ennél magasabb, 15 százalékos bérfejlesztések és kifizetések is megjelennek.

Demográfia, munkaerőhiány és átláthatóság

Hosszabb távon a bérdinamikát strukturális tényezők alakítják. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a tartós munkaerőhiány és az új beruházások egyaránt felfelé hajtják a béreket. Emellett az Európai Unió bértranszparencia-irányelve is hatással lesz a magyar munkaerőpiacra, mivel nagyobb átláthatóságot ír elő a bérezésben, ami további bérfelzárkózási nyomást eredményezhet.

Az elemzés szerint ezek a hatások együtt egy olyan pályát rajzolnak ki, amelyben a magyar bérek nemcsak nominálisan, hanem reálértéken is tovább közelíthetnek az uniós átlaghoz a következő években.

Igazán tágra nyílik a kormány bukszája 2026-ban: pénzesőre készülhetnek a családok, mutatjuk a részleteket

A kormány csúcsra járatja a családtámogatási rendszert januártól. Folytatódnak az adócsökkentések és a béremelések, illetve a támogatott hiteleket továbbra is igényelheti majd a lakosság.

