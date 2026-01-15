Kipakolt a magyar cég a Szegeden gyárat építő BYD-ról: a kínaiak videókamerákon keresztül vizsgálták a termelést – „Ilyennel még nem találkoztunk”

A kínai BYD elektromosautó-gyártó Szegeden épülő európai üzeméhez kapcsolódóan újabb fontos lépés történt a hazai beszállítói lánc kiépítésében. A győri székhelyű Qualitative Production (QP) Zrt. lett a vállalat első hivatalosan bejelentett magyar beszállítója, amely már megkezdte a tényleges együttműködést a BYD-vel – írja a Mandiner.

A QP Zrt. 1993-ban alapított győri vállalkozás, amely kezdetben egyedi gyártású alkatrészekkel és megfogókészülékekkel foglalkozott, majd 2007-től nagy darabszámú sorozatgyártásra is áttért. A cég 6000 négyzetméteres, temperált üzemében 2018 óta működnek automatizált, moduláris robotizált gyártósorok, amelyek lehetővé teszik az autóipari komponensek – köztük hengerfejek, motorblokkok, szerkezeti elemek, valamint alumínium- és acéltermékek – nagy pontosságú előállítását.

A vállalat a járműipar legmagasabb minőségi követelményeinek megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. A kiválasztási folyamat a BYD európai terjeszkedésének részeként zajlott, és több szempontból eltért a hagyományos európai autógyártók gyakorlatától. A QP vezetői – Bogisich Ferenc vezérigazgató és Albert Zsolt értékesítési és projektigazgató – szerint a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) által szervezett meghívásos beszállítói fórumon kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.

A kínai partner különösen nagyra értékelte a QP

24 órás üzemeltetési kapacitását,

a gyors kommunikációt

és a rugalmas reakciókészséget

– ezek a tényezők részben különböznek az európai munkarendtől és üzleti kultúrától. A kiválasztás több lépcsőben zajlott. A cégnek részletes kérdőívet kellett kitöltenie, amelyben termékskála, mérettartományok, pontossági paraméterek és határidők szerepeltek.

Ezt követően több ajánlatkérés érkezett – köztük teszt jellegűek is –, miközben az ár, a precizitás és a gyorsaság együttes vizsgálata zajlott. A kommunikáció kezdetben kihívásokat tartogatott, mivel sok e-mail kizárólag kínai nyelven érkezett, de a csatolt anyagok kétnyelvűek voltak (kínai szövegbe ágyazott angol fordítással).

Tiporjuk ezt a szakmát már egy ideje, de ilyennel még nem találkoztunk!

– kommentálta a magyar cég a tapasztaltakat. A döntő mozzanat az online minőségirányítási audit volt, amelyet közvetlenül Kínából vezényeltek le, Győr és Szeged bevonásával. Az audit reggel 8-tól este 6-ig tartott,

videókamerákon keresztül vizsgálták a termelést,

a dokumentációt, a változáskezelést, az új termék bevezetését és a problémamegoldási folyamatokat.