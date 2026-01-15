Deviza
EUR/HUF385,06 -0,27% USD/HUF331,56 0% GBP/HUF443,85 -0,4% CHF/HUF412,88 -0,41% PLN/HUF91,38 -0,35% RON/HUF75,67 -0,3% CZK/HUF15,86 -0,43% EUR/HUF385,06 -0,27% USD/HUF331,56 0% GBP/HUF443,85 -0,4% CHF/HUF412,88 -0,41% PLN/HUF91,38 -0,35% RON/HUF75,67 -0,3% CZK/HUF15,86 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56% BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
BYD Hungary
beszállító
cég
Szeged
magyar

Kipakolt a magyar cég a Szegeden gyárat építő BYD-ról: a kínaiak videókamerákon keresztül vizsgálták a termelést – „Ilyennel még nem találkoztunk”

A kínai BYD elektromosautó-gyártó első hivatalos magyar beszállítójává választotta a győri Qualitative Production Zrt.-t, amely már megkezdte az eszközök és készülékek szállítását az autógyártó szegedi üzemének.
VG
2026.01.15, 19:28
Frissítve: 2026.01.15, 20:52

A kínai BYD elektromosautó-gyártó Szegeden épülő európai üzeméhez kapcsolódóan újabb fontos lépés történt a hazai beszállítói lánc kiépítésében. A győri székhelyű Qualitative Production (QP) Zrt. lett a vállalat első hivatalosan bejelentett magyar beszállítója, amely már megkezdte a tényleges együttműködést a BYD-vel – írja a Mandiner. 

Byd
Kipakolt a magyar cég a Szegeden gyárat építő BYD-ról / Fotó: Belga via AFP

A QP Zrt. 1993-ban alapított győri vállalkozás, amely kezdetben egyedi gyártású alkatrészekkel és megfogókészülékekkel foglalkozott, majd 2007-től nagy darabszámú sorozatgyártásra is áttért. A cég 6000 négyzetméteres, temperált üzemében 2018 óta működnek automatizált, moduláris robotizált gyártósorok, amelyek lehetővé teszik az autóipari komponensek – köztük hengerfejek, motorblokkok, szerkezeti elemek, valamint alumínium- és acéltermékek – nagy pontosságú előállítását.

Kipakolt a magyar cég a Szegeden gyárat építő BYD-ról

A vállalat a járműipar legmagasabb minőségi követelményeinek megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. A kiválasztási folyamat a BYD európai terjeszkedésének részeként zajlott, és több szempontból eltért a hagyományos európai autógyártók gyakorlatától. A QP vezetői – Bogisich Ferenc vezérigazgató és Albert Zsolt értékesítési és projektigazgató – szerint a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) által szervezett meghívásos beszállítói fórumon kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.

A kínai partner különösen nagyra értékelte a QP

  • 24 órás üzemeltetési kapacitását,
  • a gyors kommunikációt
  • és a rugalmas reakciókészséget

– ezek a tényezők részben különböznek az európai munkarendtől és üzleti kultúrától. A kiválasztás több lépcsőben zajlott. A cégnek részletes kérdőívet kellett kitöltenie, amelyben termékskála, mérettartományok, pontossági paraméterek és határidők szerepeltek.

Ezt követően több ajánlatkérés érkezett – köztük teszt jellegűek is –, miközben az ár, a precizitás és a gyorsaság együttes vizsgálata zajlott. A kommunikáció kezdetben kihívásokat tartogatott, mivel sok e-mail kizárólag kínai nyelven érkezett, de a csatolt anyagok kétnyelvűek voltak (kínai szövegbe ágyazott angol fordítással).

Tiporjuk ezt a szakmát már egy ideje, de ilyennel még nem találkoztunk!

– kommentálta a magyar cég a tapasztaltakat. A döntő mozzanat az online minőségirányítási audit volt, amelyet közvetlenül Kínából vezényeltek le, Győr és Szeged bevonásával. Az audit reggel 8-tól este 6-ig tartott,

videókamerákon keresztül vizsgálták a termelést,

a dokumentációt, a változáskezelést, az új termék bevezetését és a problémamegoldási folyamatokat.

A szigorú eljárás az autóipari szabványoknak teljesen megfelelt, de a magyar félnek szokatlan intenzitású és részletességű volt. Magyar–kínai tolmács bevonására is szükség volt, mivel nem minden kínai csoportvezető beszélt folyékonyan angolul. Az együttműködés eredményeként már megérkezett az első konkrét rendelés a BYD-től, amely több terméket foglal magában: gyári szerelési eszközöket, összeszerelő asztalokat és különféle készülékelemeket.

A QP vezetői hangsúlyozták, hogy a kínai partner részéről alapvető bizalom tapasztalható a magyar vállalkozások iránt. Ugyanakkor a sikeres együttműködéshez elengedhetetlen a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség és az alázat – ezek nélkül a lehetőségek kihasználása nehézkes lenne.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu