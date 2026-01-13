Ellenszert keres az egyik magyarországi importőr az agresszív kínai gyártók ellen

Van némi probléma az európai elektromos atók eltejedésével, méghozzá az, hogy nem a gyártók terveinek megfelelően növekszik.

Ennek köszönhetően már több gyártó is jelezte, hogy hozzányúlt az e-autó-startégiájához, most így tesz a ford is.

A tervek szerint a hangsúlyt nagyobb mértékben fókuszálják a hibrid hajtásra, amely iránt az érdeklődés töretlen.

Ford: nem voltak rosszak Magyarországon sem / Fotó: USA Today Network via Reuters Co.

Az e-autó-piac a jelek szerint hálátlan, ugyanis itthon például 8 százalék körüli a penetráció, amelyet tavaly 30 százalékos növekedéssel ért el. Ezt is úgy, hogy jelentős állami támogatást lehetett igényelni az ilyen hajtású személyautókra. A hazai penetráció az európainak a fele, ami ugyancsak gyengébb, mint a korábban várt.

Ennek ellenére a Ford Magyarországnak nem kell telesírnia a bögrét, 2025-ben szép volumennövekedést ért el. Kővágó-Laky Andrea, a magyarországi és cseh Ford ügyvezető igazgatója évindító sajtótéjékoztatóján elmondta, hogy a cég tavaly

10,7 százalékos piaci részesedést ért el

a 16 311 regisztrációval,

ami 17,6 százalékos növekedés.

(A regisztrációból több mint 8 ezer személyautó volt, ebből a leksikeresebbnek az Explorer számított, a cég ebből a 13 milliós átlagárra belőtt típusból adta el tavaly a legtöbbet. A teljes hazai újautó-piac forgalma kevesebb mint 130 ezer volt, jellemzően flottavezérelt szegmens.)

A cég egyébként a hazai hasznogépjármű-szegmensben piacvezető, és az összeladás tekintetében is nagyon erős.

Az is jól látszik, hogy Európában tarolnak az elektromos szegmensben a kínaiak, amire eddig nem tudott válaszolni az európai és az amerikai autógyártás.

A kínai modellek modernek, innovatívak, rugalmasak a piaci igényekre, és nem utolsósorban rendkívül jó ár-érték arányúak.

Ezt az európai gyártók egyszerűen képtelenek voltak lekövetni. Az e-szegmensben például a Tesla is lekerült a trónról. A Ford válasza, hogy Európában stratégiai partnernek a Renault-ot választotta, és a franciákkal igyekszik olyan terméket fejleszteni, amely árban és értékben is felveszi a versenyt a kínaiakkal. Az első olcsóbb termékek 2028-ra várhatók, és az e-hajtásokat utána követhetik a hibridek is.