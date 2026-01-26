Deviza
EUR/HUF381,68 -0,11% USD/HUF321,44 -0,23% GBP/HUF439,75 -0,09% CHF/HUF413,74 -0,08% PLN/HUF90,74 -0,05% RON/HUF74,89 +0,32% CZK/HUF15,75 +0,03% EUR/HUF381,68 -0,11% USD/HUF321,44 -0,23% GBP/HUF439,75 -0,09% CHF/HUF413,74 -0,08% PLN/HUF90,74 -0,05% RON/HUF74,89 +0,32% CZK/HUF15,75 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 663,78 +1,28% MTELEKOM1 946 +0,62% MOL3 838 +1,8% OTP39 850 +1,53% RICHTER10 520 +0,96% OPUS551 +0,18% ANY7 800 -0,76% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 372,07 +0,17% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 663,49 +1,37% BUX126 663,78 +1,28% MTELEKOM1 946 +0,62% MOL3 838 +1,8% OTP39 850 +1,53% RICHTER10 520 +0,96% OPUS551 +0,18% ANY7 800 -0,76% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 372,07 +0,17% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 663,49 +1,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
káel csaba
mozi
törőcsik franciska
magyar menyegző
film

Megvan a magyar filmes sikerrecept: Törőcsik Franciska, romantika, tánc és zene – ezúttal azonban van egy nagy csavar is a történetben

Közel egy éve volt példa arra, hogy egy magyar produkció állt a mozis toplista élén. Most Káel Csaba filmje, a Magyar menyegző nyitott remekül az első hétvégéjén.
Zováthi Domokos
2026.01.26, 17:42
Frissítve: 2026.01.26, 18:12

Elsöprő sikerrel indult a magyar mozikban Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje, a Magyar menyegző – közölte a Világgazdasággal a Fórum Hungary. A forgalmazó elárulta, hogy az alkotást az első hétvégén több mint 30 ezer ember nézte meg országszerte a mozikban, amellyel első helyen nyitott a toplistán. Utoljára csaknem egy éve, 2025. február elején volt példa rá, hogy egy honi produkció állt az élen.

Magyar Menyegző Törőcsik Franciska film mozi
A film remekül nyitott a hétvégén / Forrás: Fórum Hungary

A toplistás zenés, táncos, romantikus film főszereplői Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor, további szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István. A film hiánypótló alkotásként

  • a magyar néptánc, népzene erejét
  • és a szerelem örök történetét

egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző, ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot. A filmben a magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és egy fiatal pár érzelmes története fonódik össze. A Magyar menyegző nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem erejét is, azt az érzést, amely összeköti az embereket határokon innen és túl. Az immár közönségkedvenc film továbbra is több mint 75 moziban látható országszerte.

A Demjén-film tartja a rekordot

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film hazai nézettsége szeptemberben lépte át az egymillió főt a mozikban, amire utoljára négy évtizede, 1986-ban volt példa a Szerelem első vérig című ifjúsági film esetében. A Demjén Ferenc-slágerekre épülő, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjáték már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot.

Akkor az is kiderült, hogy már javában zajlik a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás második részének forgatása, melynek fő helyszíne ismét a Balaton-part lesz: a történet szerint a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit különböző bonyodalmak és félreértések öveznek. A 2026-ban mozikba kerülő film zenéjéről újra Demjén Ferenc csapata: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője gondoskodik.

Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége

– idézi a közlemény Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki szerint követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út, mivel az alkotók az NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljes körűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. 

A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd forint (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete). Ezzel a teljes magyar piacon – a hollywoodi filmeket is beleértve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után – tették hozzá.

Káel Csaba: Hunyadi a mi szuperhősünk, a kontinens legerősebb filmbirodalmában

A héten mutatják be minden idők legdrágább és legnagyszabásúbb magyar sorozatát. A Hunyadi premierjének napján Káel Csaba filmügyi kormánybiztos a Világgazdaságnak elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben a rengeteg fejlesztés révén létrejött egy olyan filmes infrastruktúra, melynek köszönhetően a nemzetközi piacra is tudnak készíteni magyar produkciót.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu