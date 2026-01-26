Megvan a magyar filmes sikerrecept: Törőcsik Franciska, romantika, tánc és zene – ezúttal azonban van egy nagy csavar is a történetben

Elsöprő sikerrel indult a magyar mozikban Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje, a Magyar menyegző – közölte a Világgazdasággal a Fórum Hungary. A forgalmazó elárulta, hogy az alkotást az első hétvégén több mint 30 ezer ember nézte meg országszerte a mozikban, amellyel első helyen nyitott a toplistán. Utoljára csaknem egy éve, 2025. február elején volt példa rá, hogy egy honi produkció állt az élen.

A film remekül nyitott a hétvégén / Forrás: Fórum Hungary

A toplistás zenés, táncos, romantikus film főszereplői Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor, további szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István. A film hiánypótló alkotásként

a magyar néptánc, népzene erejét

és a szerelem örök történetét

egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző, ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot. A filmben a magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és egy fiatal pár érzelmes története fonódik össze. A Magyar menyegző nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem erejét is, azt az érzést, amely összeköti az embereket határokon innen és túl. Az immár közönségkedvenc film továbbra is több mint 75 moziban látható országszerte.

A Demjén-film tartja a rekordot

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film hazai nézettsége szeptemberben lépte át az egymillió főt a mozikban, amire utoljára négy évtizede, 1986-ban volt példa a Szerelem első vérig című ifjúsági film esetében. A Demjén Ferenc-slágerekre épülő, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjáték már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot.

Akkor az is kiderült, hogy már javában zajlik a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás második részének forgatása, melynek fő helyszíne ismét a Balaton-part lesz: a történet szerint a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit különböző bonyodalmak és félreértések öveznek. A 2026-ban mozikba kerülő film zenéjéről újra Demjén Ferenc csapata: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője gondoskodik.

Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége

– idézi a közlemény Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki szerint követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út, mivel az alkotók az NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljes körűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban.

A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd forint (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete). Ezzel a teljes magyar piacon – a hollywoodi filmeket is beleértve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után – tették hozzá.