Megőrülnek a magyar eszközökért a befektetők – történelmi csúcson a BUX, a háború kezdete óta nem látott szinten a dollárral szemben a forint

Egyszerűen nem látni, hogy mi állíthatná meg a BUX menetelését, mind a négy blue chip erősödött. A pesti tőzsdén ismét csúcson zárt az OTP, de a Mol is közel van a történelmi csúcshoz.
K. B. G.
2026.01.26, 17:20
Frissítve: 2026.01.26, 18:14

Hétfőn is folytatta menetelését a Budapesti Értéktőzsde részvényindex, a BUX, mely sorra halmozza az új történelmi csúcsokat az elmúlt napokban. Az OTP egymás után éri el a legmagasabb záróértékeket, míg a Mol részvényeit a NIS felvásárlásáról kiderült legújabb részletek repítették, de a Richter és a Magyar Telekom is erősödni tudott a pénteki záróárhoz képest. A BUX így 1,28 százalékos erősödés után 126 663,78 ponton zárta kereskedést.

20251105_bet_004_VZ
A pesti tőzsde menetelése úgy tűnik, megállíthatatlan/ Fotó: Vémi Zoltán

Nemcsak a pesti tőzsde, de a forint is szárnyalt hétfőn

A forint a dollárral szemben a háború kitörése óta nem volt ilyen erős, a zöldhasúért kevesebb mint 321 forintot kellett adni a nap végén, de a magyar fizetőeszköz az euróval szemben is benézett a 382-es szint alá. A dollárral szembeni több mint 1,5 százalékos erősödésben az is szerepet játszott, hogy az euró/dollár árfolyam az 1,18-as szint fölé ugrott.

A négy blue chip teljesítménye így alakult a hétfői kereskedés végére:

  • az OTP 1,53 százalékos erősödés után már a 40 ezer forintos szint kapujában, 39 850 forinton zárt.
  • A Mol a NIS vártnál kedvezőbb árának köszönhetően 1,8 százalékot erősödött, így a történelmi csúcs közelében, 3838 forinton zárt.
  • A Richter 0,96 százalékos drágulás után 10 520 forinton fejezte be a kereskedést.
  • A Magyar Telekom részvényei 0,62 százalékot emelkedtek, így 1946 forinton zárták a kereskedést.

A hétfői kereskedés az árupiacokon is tartogatott izgalmakat,  az arany átlépte az 5000 dolláros álomhatárt, míg az ezüst unciájáért már több mint 110 dollárt hajlandók fizetni a befektetők, miközben a földgáz brutális ralit produkált az Atlanti-óceán mindkét partján.

