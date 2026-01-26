Nagy üzlet készül a háttérben: megrohanták Magyarország egyik legnagyobb bankját a külföldi befektetők – eurómilliárdokat fizettek volna a papírjaiért

Az elmúlt év végén történt másodlagos részvénykibocsátás után ismét friss tőkét von be, ezúttal 500 millió euró (181 milliárd forint) értékben a nemzetközi kötvénypiacról – derül ki a pénzintézet Budapesti Értéktőzsde honlapjára feltöltött tájékoztatásából.

Nagy üzletre készülhet az MBH Bank / Fotó: Kallus György

Tülekedtek a befektetők az MBH kötvényeiért

Az MBH Bank rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvényeket dob piacra február 2-ai értéknappal. Az MREL-képes kötvények ötéves futamidejűek, ám négy év múlva visszahívhatók. A bank azt is elárulta, hogy a kötvények árazására január 23-án került sor.

Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a befektetők a tervezett volumenhez képest

több mint négyszeres túljegyzés mellett, összesen 2,16 milliárd euró értékben igényeltek MBH Bank-kötvényeket,

amelyből a bank 500 millió euró össznévértékű ajánlatot fogadott el.

A Bloomberg információi szerint a 4,75 százalékos kuponú kötvényért a másodpiacon a névérték 99,829 százalékát fizették a befektetők, ami 4,798 százalékos hozamot jelent.

Az évi 4,75 százalékos kupon 2030. február 2-ig érvényes, ha ekkor a kötvényt nem hívják vissza, úgy az ötödik évben a papír az eurózóna háromhavi bankközi kamatát 230 bázisponttal meghaladó kamatot fizet az utolsó évre. Az MBH Bank a tavalyi év harmadik negyedévi gyorsjelentése szerint közel 883 milliárd forint értékű kötelezettséggel rendelkezik a kibocsátott kötvények soron.

A mostani kibocsátással az MBH Bank az elmúlt három évben összesen már közel kétmilliárd euró értékben bocsátott ki MREL (szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény) képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében, amely a hazai kibocsátók körében kiemelkedő volumennek számít. A tranzakciót vezető forgalmazóként ezúttal is az MBH Befektetési Bank bonyolította le, ezzel az intézmény már több mint 60 sikeres kibocsátást támogatott az elmúlt években.

Az MBH a tavalyi év végén részvényeladásból is vont be tőkét

A bank tavaly decemberben 22 577 074 darab részvényt adott el, ami volumenét tekintve a 2000-es évek legnagyobb hazai nyilvános tőzsdei részvénytranzakciója.