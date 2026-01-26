Nagy üzlet készül a háttérben: megrohanták Magyarország egyik legnagyobb bankját a külföldi befektetők – eurómilliárdokat fizettek volna a papírjaiért
Az elmúlt év végén történt másodlagos részvénykibocsátás után ismét friss tőkét von be, ezúttal 500 millió euró (181 milliárd forint) értékben a nemzetközi kötvénypiacról – derül ki a pénzintézet Budapesti Értéktőzsde honlapjára feltöltött tájékoztatásából.
Tülekedtek a befektetők az MBH kötvényeiért
Az MBH Bank rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvényeket dob piacra február 2-ai értéknappal. Az MREL-képes kötvények ötéves futamidejűek, ám négy év múlva visszahívhatók. A bank azt is elárulta, hogy a kötvények árazására január 23-án került sor.
Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a befektetők a tervezett volumenhez képest
több mint négyszeres túljegyzés mellett, összesen 2,16 milliárd euró értékben igényeltek MBH Bank-kötvényeket,
amelyből a bank 500 millió euró össznévértékű ajánlatot fogadott el.
A Bloomberg információi szerint a 4,75 százalékos kuponú kötvényért a másodpiacon a névérték 99,829 százalékát fizették a befektetők, ami 4,798 százalékos hozamot jelent.
Az évi 4,75 százalékos kupon 2030. február 2-ig érvényes, ha ekkor a kötvényt nem hívják vissza, úgy az ötödik évben a papír az eurózóna háromhavi bankközi kamatát 230 bázisponttal meghaladó kamatot fizet az utolsó évre. Az MBH Bank a tavalyi év harmadik negyedévi gyorsjelentése szerint közel 883 milliárd forint értékű kötelezettséggel rendelkezik a kibocsátott kötvények soron.
A mostani kibocsátással az MBH Bank az elmúlt három évben összesen már közel kétmilliárd euró értékben bocsátott ki MREL (szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény) képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében, amely a hazai kibocsátók körében kiemelkedő volumennek számít. A tranzakciót vezető forgalmazóként ezúttal is az MBH Befektetési Bank bonyolította le, ezzel az intézmény már több mint 60 sikeres kibocsátást támogatott az elmúlt években.
Az MBH a tavalyi év végén részvényeladásból is vont be tőkét
A bank tavaly decemberben 22 577 074 darab részvényt adott el, ami volumenét tekintve a 2000-es évek legnagyobb hazai nyilvános tőzsdei részvénytranzakciója.
Az MBH Bank a december 12-én lezárult intézményi könyvépítést követően részvényenként 3300 forintos végső intézményi értékesítési áron allokálja a papírokat a részt vevő befektetőknek.
A lakossági igénylések ehhez képest 10 százalékos árkedvezménnyel, vagyis 2970 forinton teljesültek, tehát a 2992 forintos befogadási küszöbérték alatt.
Összesítve így a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri a 67,8 milliárd forintot. Az MBH a kötvényértékesítéssel ennek az összegnek majdnem háromszorosát vonta be. A bejelentés nem mozgatta meg különösebben a pénzintézet árfolyamát, noha a forgalom magas volt hétfőn, délután 2-ig meghaladta a 220 millió forintot, amivel az MBH Bank részvényeinek volt a legnagyobb a forgalma a BÉT-en.
„Az elmúlt időszakban rendkívül aktív tőkepiaci tevékenységet folytattunk: tavaly három sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtottunk, év végén pedig – volumenét tekintve – a Budapesti Értéktőzsde elmúlt 25 évének legnagyobb részvénytranzakcióját zártuk le. A mostani kibocsátás – amellett, hogy aktívan támogatja a szabályozói megfelelésünket – újabb fontos befektetői visszajelzés számunkra. A bankunk iránti nemzetközi befektetői érdeklődés és bizalom, valamint eddigi sikeres tranzakcióink fényében így akár egy nemzetközi részvénypiaci tranzakció is reális cél lehet a jövőben” – mondta dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
Hétfőn egyébként az OTP Bank is azt közölte a befektetőkkel, hogy 500 millió euró értékben dob piacra kötvényeket, melyek hatéves futamidejűek és öt év után hívhatók vissza.