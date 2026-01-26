Zavarba ejtő pezsgés kezdődött több vármegyében, beindult a gazdaság?

Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest. Lokáció szerinti bontásban viszont a vármegyék döntő többségében több pozíció nyílt meg az említett ciklusban, mint egy évvel korábban. A munkavállalók – az elmúlt év kitartó trendjét megtörve – kevésbé aktívak, mint tavaly ilyenkor – derül ki a Profession.hu friss, negyedéves elemzéséből.

Fotó: Connect Images via AFP

2025 negyedik negyedében az álláshirdetések száma ugyan országos szinten 3,7 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest, lokáció szerint vizsgálva azonban a legtöbb vármegyében növekedés tapasztalható. A legnagyobb arányban Nógrád vármegyében ugrottak meg a hirdetésszámok, ahol több, mint kétszer annyi álláshirdetést adtak fel a cégek, mint egy évvel korábban (110 százalék).

Ezt követi Tolna vármegye, ahol 38%-os, Somogy, ahol 28 százalékos, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol pedig 27 százalékos volt az emelkedés. Egyes régiókban azonban visszaesés tapasztalható: Budapesten (-12 százalék), valamint Pest (-9 százalék), Fejér (-9 százalék) és Vas (-4 százalék) vármegyékben csökkent a meghirdetett pozíciók mennyisége.

Tovább bővültek a lehetőségek az egészségügyben és a gyógyszeriparban

Iparágak szerint vizsgálva országos viszonylatban az egészségügy és gyógyszeripar területén nőtt a legnagyobb mértékben a nyitott pozíciók száma: 2024 negyedik negyedéhez képest közel 130%-kal emelkedett. A terület már az előző negyedévben is vezetett ebben a mutatóban. Ezt követte az IT, programozás, fejlesztés 19 százalékos, valamint a fizikai, segéd- és betanított munkák 11 százalékos bővüléssel.

A legnagyobb csökkenést – a harmadik negyedévhez hasonlóan – a vendéglátás, hotel, idegenforgalom mutatta 51 százalékkal, majd az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat, ahol 27 százalékos, illetve a jog, jogi tanácsadás, ahol 26 százalékos a visszaesés.

Budapesten is – az országos trendhez hasonlóan – a legnagyobb visszaesést a vendéglátás, hotel, idegenforgalom (58 százalék), valamint az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat kategóriák mutatták (32 százalék). Az harmadik legnagyobb mértékű csökkenés ebben a tekintetben a gyártás, termelés területén mutatkozott – itt 22 százalékos volt a visszaesés.