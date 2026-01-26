Deviza
EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08% EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33% BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaerőpiac
állás
gazdaság

Zavarba ejtő pezsgés kezdődött több vármegyében, beindult a gazdaság?

2025 negyedik negyedévében országosan 3,7 százalékkal csökkent az álláshirdetések száma éves szinten, de a legtöbb vármegyében növekedés mutatkozott, miközben a jelentkezések száma 16 százalékkal esett vissza a Profession.hu elemzése szerint. Az egészségügy és gyógyszeripar bővült leginkább (130 százalék), míg a vendéglátás 51 százalékkal zuhant.
VG
2026.01.26, 17:00

Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest. Lokáció szerinti bontásban viszont a vármegyék döntő többségében több pozíció nyílt meg az említett ciklusban, mint egy évvel korábban. A munkavállalók – az elmúlt év kitartó trendjét megtörve – kevésbé aktívak, mint tavaly ilyenkor – derül ki a Profession.hu friss, negyedéves elemzéséből.

Még mindig sokan jelentkeznek állásokra, de már elkezdődött a mérséklődés
Fotó: Connect Images via AFP

2025 negyedik negyedében az álláshirdetések száma ugyan országos szinten 3,7 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest, lokáció szerint vizsgálva azonban a legtöbb vármegyében növekedés tapasztalható. A legnagyobb arányban Nógrád vármegyében ugrottak meg a hirdetésszámok, ahol több, mint kétszer annyi álláshirdetést adtak fel a cégek, mint egy évvel korábban (110 százalék).

Ezt követi Tolna vármegye, ahol 38%-os, Somogy, ahol 28 százalékos, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol pedig 27 százalékos volt az emelkedés. Egyes régiókban azonban visszaesés tapasztalható: Budapesten (-12 százalék), valamint Pest (-9 százalék), Fejér (-9 százalék) és Vas (-4 százalék) vármegyékben csökkent a meghirdetett pozíciók mennyisége.

Tovább bővültek a lehetőségek az egészségügyben és a gyógyszeriparban

Iparágak szerint vizsgálva országos viszonylatban az egészségügy és gyógyszeripar területén nőtt a legnagyobb mértékben a nyitott pozíciók száma: 2024 negyedik negyedéhez képest közel 130%-kal emelkedett. A terület már az előző negyedévben is vezetett ebben a mutatóban. Ezt követte az IT, programozás, fejlesztés 19 százalékos, valamint a fizikai, segéd- és betanított munkák 11 százalékos bővüléssel.

A legnagyobb csökkenést – a harmadik negyedévhez hasonlóan – a vendéglátás, hotel, idegenforgalom mutatta 51 százalékkal, majd az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat, ahol 27 százalékos, illetve a jog, jogi tanácsadás, ahol 26 százalékos a visszaesés.

Budapesten is – az országos trendhez hasonlóan – a legnagyobb visszaesést a vendéglátás, hotel, idegenforgalom (58 százalék), valamint az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat kategóriák mutatták (32 százalék). Az harmadik legnagyobb mértékű csökkenés ebben a tekintetben a gyártás, termelés területén mutatkozott – itt 22 százalékos volt a visszaesés.

Kevésbé aktívak a munkavállalók

Az álláslehetőségek esetében folytatódott a 2025-ös év során tapasztalható, csökkenő trend, ezzel párhuzamosan a jelentkezések száma folyamatosan növekedett. A negyedik negyedévben viszont utóbbi jelentősen visszaesett: 16 százalékkal a megelőző év negyedik negyedéhez képest. Mindössze két vármegyében érkezett több pályázat az elérhető álláslehetőségekre, a tavalyi év utolsó negyedében, mint az azt megelőzőben: Nógrádban (70 százalék) és Jász-Nagykun-Szolnokban (2 százalék).

Iparági bontásban megfigyelhető, hogy kettő kivételével mindegyikben csökkent a jelentkezőszám. A két kivétel pedig a közigazgatás és a cégvezetés, menedzsment kategóriák: előbbiben 7, utóbbiban 6%-os növekedés mutatkozott. A legnagyobb mértékű visszaesés pedig a jog, jogi tanácsadás (34 százalék), az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat (32 százalék), valamint az IT, üzemeltetés, telekommunikáció (22 százalék) területén volt ebben a tekintetben.

„A jelentkezésszámok visszaesése 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest az álláshirdetésszámok csökkenő trendjéből következő, természetes jelenség. A kisebb álláshirdetésszám a munkavállalói keresletet is magával húzhatja. Ha az álláskeresők azt látják, hogy a nekik releváns lokációban vagy szektorban tartósan nincs megfelelő számú nyitott pozíció, akkor általában óvatosabbá válnak és kivárnak a munkahelyváltással” – fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu