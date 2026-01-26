Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Alvó papír diktálja a ritmust a pesti parketten

Ritkaságszámba megy, amit ma délelőtt láthattunk a pesti parketten. A Nutex, egy üres tőzsdei társaság volt a legélénkebb részvény. Az OTP-pakettből profitáló kispapír jelentősen alulértékelt.
Faragó József
2026.01.26, 18:00
Frissítve: 2026.01.26, 18:44

Hétfőn a Nutex vezette a BÉT-nyertesek listáját bő 4 százalékos emelkedéssel. Bár a forgalom csak másfél milliós volt délelőtt, mégis szép teljesítmény ez egy alvó kispapírtól, mely ráadásul üres társaságként várja, hogy rátaláljanak. Igazi spekulatív kispapír ez a részvény a pesti parketten. Az árfolyamnyereség javát a piaczárásig megőrizte.

spekulatív kispapír
Igazi spekulatív kispapír a Nutex / Fotó: Vémi Zoltán

Csipegetik a spekulatív kispapírt

Hétfőn délelőtt több hullámban emelkedett 13,60 forintról 14,60 forintra a Nutex, ami majd 5 százalékos felpattanás. Meg is indult a spekuláció a kisbefektetői fórumon, mondván, a társaság vagyonának tetemes része OTP- és Mol-részvény, s ezek emelkedéséhez képest a Nutex piacának reagálása nem is tűnik túl gyorsnak. 

A fórumozók számára az is feltűnő, hogy az egy részvényre jutó saját tőke, a BÉT adatai alapján, 31 forint feletti. Vagyis 

a jelenlegi árszinteken jelentősen alulértékelt a papír. 

A délelőtti árfolyammozgások arra utalnak, hogy a hosszú lecsorgás során, időről időre csipegetik ezt a spekulatív kispapírt.

 

 NUTEX részvény
NUTEX részvény17:20:00
Árfolyam: 14,45 HUF 0 / +3,21 %
Forgalom: 1 922 679 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

OTP-pakettből profitálnak

A társaság szeptember végén tette közzé a tavalyi féléves jelentését. Ebből kitűnik, hogy a társaság árbevétele a negyed millió forintot közelítette, ám

 a pénzügyi eredménysoron bő negyedmilliárd forintos pluszt ért el.

A pozitív érték oka legnagyobb részben a társaság tulajdonában lévő likvid tőzsdei részvények (döntően OTP-részvények) fordulónapi átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség volt.

Ennek köszönhető, hogy a társaság a tavalyi első fél évben 115 millió forintos eredményt ért el, szemben a bázisidőszak 152 milliójával. De már a tavalyelőtti eredményt is az OTP-részvények átértékelése tolta, a tavalyival megegyező árbevétel mellett.

Néha felriad az alvó kispapír

A Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé, ma afféle üres tőzsdei társaságnak számít, SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal, melynek révén valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva léphetne tőzsdére.

Az alvó papírban két nagyobb felhúzás volt az elmúlt években.

Az egyik a Graboplast-spekuláció volt, amikor 8 forintról 16 forintra ugrott az árfolyam. Ám a Nutex közgyűlése elutasította, hogy a cég ily módon térjen vissza a tőzsdére. A másik árfolyamugrást tavalyelőtt decemberben a 100 százalékos osztalékhozamra vonatkozó közgyűlési javaslat indította. Akkor 18 forintról 27 forintra pattant a kurzus. De az MNB felülvizsgálati kérelmének hírére is a BÉT-nyertesek listájának élére pattant a részvény bő 6 százalékos emelkedéssel, milliós forgalommal. 

