Alvó papír diktálja a ritmust a pesti parketten

Hétfőn a Nutex vezette a BÉT-nyertesek listáját bő 4 százalékos emelkedéssel. Bár a forgalom csak másfél milliós volt délelőtt, mégis szép teljesítmény ez egy alvó kispapírtól, mely ráadásul üres társaságként várja, hogy rátaláljanak. Igazi spekulatív kispapír ez a részvény a pesti parketten. Az árfolyamnyereség javát a piaczárásig megőrizte.

Igazi spekulatív kispapír a Nutex / Fotó: Vémi Zoltán

Csipegetik a spekulatív kispapírt

Hétfőn délelőtt több hullámban emelkedett 13,60 forintról 14,60 forintra a Nutex, ami majd 5 százalékos felpattanás. Meg is indult a spekuláció a kisbefektetői fórumon, mondván, a társaság vagyonának tetemes része OTP- és Mol-részvény, s ezek emelkedéséhez képest a Nutex piacának reagálása nem is tűnik túl gyorsnak.

A fórumozók számára az is feltűnő, hogy az egy részvényre jutó saját tőke, a BÉT adatai alapján, 31 forint feletti. Vagyis

a jelenlegi árszinteken jelentősen alulértékelt a papír.

A délelőtti árfolyammozgások arra utalnak, hogy a hosszú lecsorgás során, időről időre csipegetik ezt a spekulatív kispapírt.