Alvó papír diktálja a ritmust a pesti parketten
Hétfőn a Nutex vezette a BÉT-nyertesek listáját bő 4 százalékos emelkedéssel. Bár a forgalom csak másfél milliós volt délelőtt, mégis szép teljesítmény ez egy alvó kispapírtól, mely ráadásul üres társaságként várja, hogy rátaláljanak. Igazi spekulatív kispapír ez a részvény a pesti parketten. Az árfolyamnyereség javát a piaczárásig megőrizte.
Csipegetik a spekulatív kispapírt
Hétfőn délelőtt több hullámban emelkedett 13,60 forintról 14,60 forintra a Nutex, ami majd 5 százalékos felpattanás. Meg is indult a spekuláció a kisbefektetői fórumon, mondván, a társaság vagyonának tetemes része OTP- és Mol-részvény, s ezek emelkedéséhez képest a Nutex piacának reagálása nem is tűnik túl gyorsnak.
A fórumozók számára az is feltűnő, hogy az egy részvényre jutó saját tőke, a BÉT adatai alapján, 31 forint feletti. Vagyis
a jelenlegi árszinteken jelentősen alulértékelt a papír.
A délelőtti árfolyammozgások arra utalnak, hogy a hosszú lecsorgás során, időről időre csipegetik ezt a spekulatív kispapírt.
OTP-pakettből profitálnak
A társaság szeptember végén tette közzé a tavalyi féléves jelentését. Ebből kitűnik, hogy a társaság árbevétele a negyed millió forintot közelítette, ám
a pénzügyi eredménysoron bő negyedmilliárd forintos pluszt ért el.
A pozitív érték oka legnagyobb részben a társaság tulajdonában lévő likvid tőzsdei részvények (döntően OTP-részvények) fordulónapi átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség volt.
Ennek köszönhető, hogy a társaság a tavalyi első fél évben 115 millió forintos eredményt ért el, szemben a bázisidőszak 152 milliójával. De már a tavalyelőtti eredményt is az OTP-részvények átértékelése tolta, a tavalyival megegyező árbevétel mellett.
Néha felriad az alvó kispapír
A Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé, ma afféle üres tőzsdei társaságnak számít, SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal, melynek révén valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva léphetne tőzsdére.
Az alvó papírban két nagyobb felhúzás volt az elmúlt években.
Az egyik a Graboplast-spekuláció volt, amikor 8 forintról 16 forintra ugrott az árfolyam. Ám a Nutex közgyűlése elutasította, hogy a cég ily módon térjen vissza a tőzsdére. A másik árfolyamugrást tavalyelőtt decemberben a 100 százalékos osztalékhozamra vonatkozó közgyűlési javaslat indította. Akkor 18 forintról 27 forintra pattant a kurzus. De az MNB felülvizsgálati kérelmének hírére is a BÉT-nyertesek listájának élére pattant a részvény bő 6 százalékos emelkedéssel, milliós forgalommal.