Ezt eddig nem tudtuk: vonatgyárat épít Magyarországon a svájci óriáscég, itt készülnek a MÁV új szerelvényei – megvan, hol fognak közlekedni

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar kormány 93 darab használt Stadler GTW villamos motorvonatot vásárolt. Azt, hogy az üzlet megköttetett, Lázár János jelentette be a január közepi közlekedésinfón.

Stadler: vonatgyárat épít Magyarországon a svájci óriáscég / Fotó: Vörös István / Magyar Vagon / Facebook, illusztráció

Akkor az építési és közlekedési miniszter azt mondta, hogy a megállapodás a felek között december 31-én született meg, szállításukat pedig a jövő év elején kezdi meg a svájci óriáscég. A Stadler tizenöt éves karbantartást is vállalt a szerződés részeként.

A MÁV új szerzeményeit – ezek 15–20 éves használt, de jó állapotú szerelvények – elsősorban a vidéki térségekbe szánják, úgy mint

Debrecen

Nyíregyháza

és Miskolc

vonzáskörzete, egészen pontosan az ezeket a településeket kiszolgáló elővárosi és regionális vonalakon fogják használni.

A tranzakció méretét jól mutatja, hogy az a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, most frissen pedig az egyik legnagyobb szaklap számolt be róla és közölt újszerű részleteket.

Annyit még érdemes megjegyezni, hogy nem ez az egyetlen vonatbeszerzés a MÁV-nál, a tervek szerint ugyanis száz új motorvonatot is fog vásárolni Kínából a kormány.

Stadler: vonatgyárat épít Magyarországon a svájci óriáscég

Visszatérve a svájci vonatokra, a Railway Gazette arról számolt be, hogy a 93 darab GTW-t

230 millió euróért vásárolja meg Magyarország.

Ez mintegy 97 milliárd forintnak felel meg és abszolút egybevág azzal, amit Lázár János még tavaly novemberben jelzett. Összesen 14 ezer ülőhelyről van szó, ami a jelenlegi járműkapacitás 10 százalékát jelenti majd. A MÁV korábban arra hívta fel a figyelmet, az elmúlt években

a környező országok átlagosan 9,8-13,9 millió euróért vásároltak új vasúti szerelvényeket, miközben a használt vonatok bekerülési értéke járművenként 2,5 millió euró.

A Stadler egészen különös konstrukcióban tesz eleget a megrendelésnek: a megállapodás értelmében a Stadler visszavásárolta azokat a vonatokat, amelyeket eredetileg a Svájci Szövetségi Vasutak leányvállalata, a Thurbo számára gyártott. Most pedig a MÁV csoport megbízásából újítja fel őket, amely végül a flotta tulajdonosa lesz.