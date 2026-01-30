Különleges kedvezményt hirdettek: nyugdíjasok ezrei használhatnak fél áron egy gyógyfürdőt

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. együttműködése alapján a Pesterzsébeti nyugdíjasok 2026. évben is 50 százalékkal olcsóbban juthatnak be a Pesterzsébeti Jódos – Sós Gyógyfürdő és Strandfürdőbe. Ehhez azonban ún. fürdőkupont kell igényelni.

A pesterzsébeti strandfürdő Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdője, ahol a fürdőkupon által biztosított kedvezmény 2026. december közepéig érvényes / Fotó: MTI / Máthé Zoltán

A fürdőkupon által biztosított kedvezmény: 2026. január 1. – 2026. december 16. között érvényes

A kedvezményt 2026. évben nemcsak a 65 év feletti, hanem valamennyi pesterzsébeti nyugdíjas igénybe veheti. A fürdőkupon birtokában a kedvezményes belépőjegy: 2000 forint (4000 forint helyett), valamint 2026. június 1. – 2026. augusztus 31. között a napágyak is fél áron, 800 forintért (1600 forint helyett) bérelhetők. A fürdőkupon által biztosított kedvezmény az alapzónás szolgáltatásokra vehető igénybe, tehát a szaunavilágra nem.

A lehetőség a hét két napján él a XX. kerületben élő nyugdíjasok számára: keddenként és szerdánként, 8 és 19 óra között.

A fürdőkupont a XX. kerületi polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben térítésmentesen vehetik át az arra jogosultak. Az átvételéhez be kell mutatni egy érvényes lakcímkártyát, továbbá a nyugdíjas-igazolványt – számolt be a Termál Online.

