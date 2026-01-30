Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 661,58 +1,38% MTELEKOM1 992 +1,1% MOL3 954 +1,32% OTP40 840 +1,44% RICHTER10 860 +2,3% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 234,24 -0,53% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,96 -0,18% BUX129 661,58 +1,38% MTELEKOM1 992 +1,1% MOL3 954 +1,32% OTP40 840 +1,44% RICHTER10 860 +2,3% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 234,24 -0,53% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,96 -0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyógyfürdő
gyógyfürdőzés
kedvezmény

Különleges kedvezményt hirdettek: nyugdíjasok ezrei használhatnak fél áron egy gyógyfürdőt

A hét bizonyos napjain fél áron látogathatják a kerületi nyugdíjasok a Pesterzsébeti Gyógyfürdőt. Az ehhez szükséges fürdőkuponokat a polgármesteri hivatalban igényelhetik a jogosultak.
VG
2026.01.30, 15:08
Frissítve: 2026.01.30, 15:38

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. együttműködése alapján a Pesterzsébeti nyugdíjasok 2026. évben is 50 százalékkal olcsóbban juthatnak be a Pesterzsébeti Jódos – Sós Gyógyfürdő és Strandfürdőbe. Ehhez azonban ún. fürdőkupont kell igényelni.

A Pesterzsébeti strandfürdő Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdője, ahol a fürdőkupon által biztosított kedvezmény 2026. december közepéig érvényes Fotó: MTI/Máthé Zoltán
A pesterzsébeti strandfürdő Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdője, ahol a fürdőkupon által biztosított kedvezmény 2026. december közepéig érvényes / Fotó: MTI / Máthé Zoltán

A fürdőkupon által biztosított kedvezmény: 2026. január 1. – 2026. december 16. között érvényes

A kedvezményt 2026. évben nemcsak a 65 év feletti, hanem valamennyi pesterzsébeti nyugdíjas igénybe veheti. A fürdőkupon birtokában a kedvezményes belépőjegy: 2000 forint (4000 forint helyett), valamint 2026. június 1. – 2026. augusztus 31. között a napágyak is fél áron, 800 forintért (1600 forint helyett) bérelhetők. A fürdőkupon által biztosított kedvezmény az alapzónás szolgáltatásokra vehető igénybe, tehát a szaunavilágra nem. 

A lehetőség a hét két napján él a XX. kerületben élő nyugdíjasok számára: keddenként és szerdánként, 8 és 19 óra között. 

A fürdőkupont a XX. kerületi polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben térítésmentesen vehetik át az arra jogosultak. Az átvételéhez be kell mutatni egy érvényes lakcímkártyát, továbbá a nyugdíjas-igazolványt – számolt be a Termál Online

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu