Kormányzati akcióterv: 100 milliárd forintos támogatás a vendéglátó szektornak

A kormány kiemelten kezeli a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy az éttermek mindennapi működését könnyebbé tegye – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A közleményben kiemelték: az elmúlt évek negatív külső hatásai – a koronavírus-járvány, valamint az elhibázott brüsszeli döntések következtében megemelkedett energiaköltségek – jelentős terhet róttak az ágazatra. A kormány ezért egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások megsegítésére.

A vonatkozó jogszabály-módosítások társadalmi egyeztetése megkezdődött, illetve hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben. A szaktárca kifejti, a kormány háborús gazdálkodás helyett a békegazdaságot építi: Magyarország forrásait nem a háború és Ukrajna finanszírozására, hanem a magyar családok és vállalkozások támogatására fordítja.

Az akcióterv célja a vendéglátó szektor likviditási helyzetének javítása, átmeneti tehermentesítése, a feketemunka visszaszorítása, valamint a munkaerő megtartásának és visszacsábításának elősegítése a kereskedelmi vendéglátásba. Ennek érdekében a kormány 5+1 intézkedésről döntött.

Elsőként: adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció.

A vállalkozások árbevételük 1 százalékáig, de legfeljebb évi 100 millió forintig adómentesen számolhatják el az éttermi fogyasztáshoz kötődő reprezentációt. A kedvezmény mentesíti a juttatást a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, ezáltal ösztönzi a reprezentációs célú éttermi szolgáltatások igénybevételét. A normál üzleti év szerint működő vállalkozások már 2026 januárjától élhetnek a lehetőséggel.

A második intézkedés szerint felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke. Az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetében a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra csökken. A kedvezmény az áfabevallással összhangban, első alkalommal a február 1-jét magában foglaló bevallástól alkalmazható.

Harmadikként: bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége.

Az éttermek lehetőséget kapnak arra, hogy a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevételnek (a gyakorlatban az étel- és italfogyasztás áfát tartalmazó bevételének) legfeljebb 20 százalékát felszolgálási díjként osszák szét a dolgozóik között, abban az esetben is, ha az adott étterem nem számol fel felszolgálási díjat.