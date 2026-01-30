Nem tudnak megélni a 8000 eurós illetményből, fusiznak a parlamenti képviselők – eddig maradhatott titok, hogy mennyit tesznek zsebre a maszekból

Gyenge trükkel próbálja megkerülni az Európai Parlament maroknyi képviselője a teljes vagyonbevallást, amelyre a törvény kötelezi őket: azt elismerik, hogy máshonnan is származik bevételük a tisztes képviselői állás mellett, csak azt „felejtik el” tudatni, hogy pontosan mennyit is keresnek a mellékállásaikkal, amelyből pedig egyeseknek több is van.

Az Európai Parlament képviselőinek be kell vallaniuk a mellékes jövedelmüket, de nem mindenki teszi meg / Fotó: AFP

Az Európai Parlament szabályai szerint a képviselőknek be kellett vallaniuk minden mellékes jövedelmet, ha meghaladja az évi ötezer eurót. Nem mintha különösebben rá lennének szorulva a maszekolásra, a nettó keresetük ugyanis havi 8088 euró, vagyis több mint hárommillió forint havonta. A magyarok esetében ezt itthon is meg kell tenniük.

Az EP-képviselőkre vonatkozó magatartási kódexben szereplő rendelkezés így szól: „Ha (a képviselői tisztség gyakorlása mellett végzett javadalmazás ellenében végzett tevékenység) bevételt termel, a képviselőknek minden egyes tétel esetében fel kell tüntetniük a bevétel összegét, és adott esetben annak időszakosságát.”

Egyértelmű az Európai Parlament vagyonbevallási szabálya

A szabály egyértelmű,

tizennégy képviselő mégsem vallotta be a mellékesét

– derült ki a Transparency International jelentéséből, amelyet a Politico ismertetett.

„Az európai parlamenti képviselők nyilatkozatainak megfelelő ellenőrzése és a magatartási kódex megsértésének szankcionálása nélkül az uniós polgárok kizárólag az európai parlamenti képviselők ígéreteire hagyatkoznak. Ennek az eredményei magukért beszélnek” – hangsúlyozta a portálnak Raphael Kergueno, a Transparency vezető politikai tisztviselője.

A képviselőknek jut idejük maszekolásra is a kemény munka mellett / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az egyik ilyen „feledékeny” Alvise Pérez radikális jobboldali spanyol képviselő, aki korrupciógyűlölő influenszerként dolgozik szabadidejében. A tavalyi bevallásában csak annyit ismert el, hogy származik ebből bevétele, összeget azonban nem – holott az EP-nek benyújtott adatai szerint megválasztása előtt volt olyan hónap, amikor húszezer eurót keresett vele.

Hasonló a helyzet az Európai Konzervatívok és Reformisták frakció tagjával, az olasz Mario Mantovanival, aki a képviselői állása mellett három tanácsadói pozíciót is betölt, és ugyancsak saját bevallása szerint mandátumának kezdete előtt hat számjegyű összeg folyt be ezekből rendszeresen.