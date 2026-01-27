Hivatalos: átverték a magyar gazdákat, most eldőlt, mi lesz a bebukott pénzükkel – kereken 30 napot kaptak, különben bottal üthetik
A kormány nem hagyja cserben a gazdálkodókat, a BÁSZNA Gabona Zrt. nemfizetése miatt bajba jutott termelőknek méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt az állam. A kérelmek elbírálásáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felel. A NAK és a MAGOSZ azt javasolja az érintetteknek, hogy mielőbb foglaljanak időpontot a falugazdászoknál – közölte a NAK és a MAGOSZ.
Az állami kárrendezés célja, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak jogos követeléseikhez, és ne kerüljenek olyan likviditási helyzetbe, amely veszélyeztetné a következő termelési ciklus munkálatainak megkezdését. A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetésekre a Magyar Államkincstár közreműködésével kerül sor.
A kérelmeket azok a természetes személyek, kis- és mikrovállalkozások nyújthatják be, akiknek többek között a gabona termelésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban van követelésük a társaság felé. Erre a rendelet hatályba lépésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőn túl benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.
A kárigények benyújtása kizárólag személyesen történhet a kijelölt ügyintéző irodákban.
Minden esetben be kell mutatni a BÁSZNA Gabona Zrt.-vel szemben fennálló követelést alátámasztó eredeti dokumentumokat (különösen szerződések, számlák, mérlegjegyek). Emellett nyilatkozatot kell tenni − többek között − arról, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeit a károsult teljesítette, részleges teljesítés esetén fel kell tüntetni azt is, hogy mekkora volt a teljesítés aránya, illetve nyilatkozni kell a követelés összegéről is.
A helyszínen a falugazdász szükség esetén segít a kárigény-bejelentő űrlap kitöltésében, azonban a kérelem a NAK weboldaláról is letölthető, így az ügyfelek akár előre kitöltött nyomtatvánnyal is érkezhetnek. Emellett minden kijelölt ügyfélszolgálati irodában ügyvéd is segíti a kérelemhez tartozó nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalását, az alátámasztó dokumentumokról készített másolatok hitelesítését, valamint a felszámolási eljárással kapcsolatos kérdésekben is tájékoztatást adnak.
A méltányossági kárrendezés összege a meg nem fizetett követelés − kötbért, kamatot, késedelmi kamatot vagy a követelés beszedéséhez kapcsolódó egyéb költséget nem tartalmazó – összegének felel meg. A NAK felhívja az érintettek figyelmét, hogy az állami kárrendezési eljárástól függetlenül a felszámolási eljárásba külön is be kell jelentkezniük.
Amennyiben a gazdálkodó a felszámolási eljárás során olyan megtérüléshez jut, amely a méltányossági alapú állami kárrendezéssel már kielégítésre került, annak összegét a Magyar Államkincstár számlájára köteles visszafizetni. Ugyancsak fontos információ, hogy a NAV a kifizetést követően utólag minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot és kifizetést ellenőriz.
A kamara a hiánytalan igénybejelentés benyújtásától számított nyolc napon belül dönt a kérelemről, hiánypótlás esetén pedig a kérelem beadását követő két napon belül hiánypótlási felhívást küld ki, amelyre háromnapos pótlási határidő vonatkozik. A NAK és a MAGOSZ arra kér minden érintettet, hogy lehetőség szerint haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot falugazdászával, a gyors és gördülékeny ügyintézés érdekében pedig foglaljon időpontot.
A személyes ügyintézés a nyíregyházi, fehérgyarmati, mátészalkai, nyírbátori, miskolci, sárospataki és debreceni irodákban zajlik.
A területi illetékesség szerint Szabolcs‑Szatmár‑Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod‑Abaúj‑Zemplén vármegyék a saját ügyfeleiket fogadják. Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyében ugyanakkor a károsultak magas száma miatt a vármegyehatárok közelében élő ügyfeleket – a fennakadások elkerülése érdekében – átirányíthatják a másik két érintett vármegye legközelebbi kijelölt ügyintézői pontjára is.
A károkozásban érintett minden más vármegyéhez tartozó ügyfelet a debreceni ügyintézőpont fogad. Az itt elérhető táblázatban összefoglalták az ügyintézési helyszínek címeit és elérhetőségeit. A részletes szabályokat és feltételeket a hatályos kormányrendelet – 7/2026 (I. 26.) – tartalmazza, amely elérhető itt.