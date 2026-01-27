Deviza
Ön is észrevette? Valami szokatlan történt az OTP bankautomatáinál, pénzt vontak le, pedig nem kellett volna – hivatalos közleményt adtak ki, mire számítsanak az ügyfelek

Technikai hiba miatt jogosulatlanul vontak le díjat készpénzfelvételért az OTP Bank ATM-jei. A hiba azoknál okozhatott kellemetlenséget, akik a díjmentes készpénzfelvételi keretükön belül vagy más kedvezményes feltételekkel akartak felvenni pénzt. A rendszerhibát már elhárították, a tévesen levont összegeket pedig automatikusan visszatérítik.
Németh Anita
2026.01.27, 06:41
Frissítve: 2026.01.27, 08:44

Hiba lépett fel az OTP Bank rendszerében, aminek következtében jogosultság nélkül vontak le ügyfelektől összegeket – tájékoztatott a bank.

Technikai hiba miatt jogosulatlanul vontak le díjat készpénzfelvételért az OTP Bank ATM-jei / Fotó: Székelyhidi Balázs

„Egy technikai probléma miatt a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek esetében előfordulhatott, hogy ATM-jeink olyan kártyák esetében is felszámoltak ATM-használati díjat, amelyek esetében ez nem volt indokolt. A rendszer működése helyreállt. A tévesen levont díjakat automatikusan visszautaljuk az érintettek számlájára. Az okozott kellemetlenségért az érintettek elnézését kérjük!” – jelent meg kiemelt helyen az értesítés az OTP Bank honlapján.

A hiba azoknál okozhatott kellemetlenséget, akik a díjmentes készpénzfelvételi keretükön belül vagy más kedvezményes feltételekkel akartak felvenni pénzt.

Érdemes ellenőrizni a január 26-i tranzakciókat az internetbankban vagy a mobilbanki alkalmazásban.

Az OTP Bankról amerikaiak licitálnak egymásra, ekkora optimizmus még sose volt

A csúcsdöntés után sem pihen az OTP, a bankpapír a múlt pénteki, 39 250 forintos történelmi rekordot követően, hétfőn további emelkedéssel próbálkozik. Az erősödést támogathatja, hogy megérkezett az idei második felülvizsgálat, és egyben a valaha volt legmagasabb célár az OTP részvényeire – mutatott rá a Világgazdaság.

A Citi friss elemzésében az eddigi 36 500 forintról 43 900 forintra húzta fel a vezető magyar blue chip részvényre vonatkozó árfolyam-várakozását. A friss célár alapján további 11 százalékos ralira van kilátás a következő 12 hónap során, az amerikai nagybank ezért továbbra is vételre ajánlja az OTP-t.

A Citi ezzel jelenleg a legmagasabb célárat tartja érvényben a magyar bank papírjait követő 13 befektetési szolgáltató közül, és a második elemzőház, amely 40 ezer forint fölé várja azokat.

Az eddigi legoptimistább OTP-várakozás a szintén tengerentúli Goldman Sachs nevéhez fűződött, amely január közepén srófolta fel 4300 forinttal, 42 ezer forintra a becslését. A Citi pedig most 1900 forinttal licitált rá az amerikai szektortársra.

Az OTP 1,53 százalékos erősödés után már a 40 ezer forintos szint kapujában, 39 850 forinton zárta a hétfői kereskedést.

Az OTP a rendkívül erős, 2025-ös tőzsdei teljesítményt követően az idei évet is lendületesen kezdte, kevesebb mint egy hónap alatt 12 százalékkal értékelődött fel a bankpapír. A bomba formában lévő Mol mellett ezzel az OTP is nagyban hozzájárult a BUX index sorozatos januári csúcsdöntéséhez.

