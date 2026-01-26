Bekövetkezett: megérkezett Iránhoz a rettegett amerikai haderő, most kell nagyon észnél lenni – elszabadulhat a pokol

Az USS Abraham Lincoln, az amerikai haditengerészet egyik repülőgép-hordozója és annak kísérete megérkezett a Közel-Keletre, bővítve Washington lehetőségeit Irán ellen. A lépés a régióban március elején kezdődő katonai mozgások és a fokozódó feszültségek közepette történik.

Az amerikai haditengerészet kiterjesztette jelenlétét a Közel-Keleten, miközben Donald Trump elnök további katonai eszközöket helyezett készenlétbe Irán ellen / Fotó: Zachary Pearson / US NAVY / AFP

Az amerikai haditengerészet jelentős katonai jelenlétet telepített a Közel-Keletre: az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és több, vezető irányítású rakétarendszerrel felszerelt romboló érkezett a térségbe, amely az amerikai Központi Parancsnokság felügyelete alá tartozik. Két, név szerint meg nem nevezett amerikai tisztviselő a Reutersnek megerősítette, hogy a hajók már megkezdték működésüket a régióban.

Irán ellen vonul az amerikai haditengerészet

Donald Trump elnök korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok „armadája” Irán felé halad, bár hangsúlyozta, hogy reméli, nem lesz szükség a beavatkozásra. A hadihajók áthelyezése az ázsiai-csendes-óceáni régióból indult még a hónap elején, összhangban a Teheránnal szembeni feszültség növekedésével, amely az iráni tüntetések erőszakos elfojtását követte.

Az elnök többször fenyegetőzött beavatkozással, ha Irán folytatja a tüntetők elleni intézkedéseket, azonban a tüntetések országszerte csillapodni látszanak. Trump szerint az elnökség számára bejelentett információk alapján a kivégzések leálltak, és jelenleg nincs terv a foglyok kivégzésére.

Az amerikai hadsereg a múltban többször is fokozott erőket telepített a térségbe a feszültség növekedésekor, főként védelmi célokkal.

Azonban tavaly is jelentős haderő érkezett a Közel-Keletre, közvetlenül a júniusi irányított csapások előtt, amelyek Irán nukleáris programját célozták.

A jelenlegi telepítés részeként nemcsak a repülőgép-hordozó és a hadihajók érkeztek, hanem vadászgépek és légvédelmi rendszerek is, amelyeket a Pentagon a régióba helyezett. A hétvégén az amerikai hadsereg gyakorlatot hajtott végre, hogy demonstrálja a harci légierő telepítésének, szétosztásának és fenntartásának képességét.

Irán részéről a feszültség fokozódik: egy magas rangú tisztviselő múlt héten jelezte, hogy Teherán minden támadást „teljes háborúként” értékelne.