Bekövetkezett: megérkezett Iránhoz a rettegett amerikai haderő, most kell nagyon észnél lenni – elszabadulhat a pokol
Az USS Abraham Lincoln, az amerikai haditengerészet egyik repülőgép-hordozója és annak kísérete megérkezett a Közel-Keletre, bővítve Washington lehetőségeit Irán ellen. A lépés a régióban március elején kezdődő katonai mozgások és a fokozódó feszültségek közepette történik.
Az amerikai haditengerészet jelentős katonai jelenlétet telepített a Közel-Keletre: az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és több, vezető irányítású rakétarendszerrel felszerelt romboló érkezett a térségbe, amely az amerikai Központi Parancsnokság felügyelete alá tartozik. Két, név szerint meg nem nevezett amerikai tisztviselő a Reutersnek megerősítette, hogy a hajók már megkezdték működésüket a régióban.
Irán ellen vonul az amerikai haditengerészet
Donald Trump elnök korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok „armadája” Irán felé halad, bár hangsúlyozta, hogy reméli, nem lesz szükség a beavatkozásra. A hadihajók áthelyezése az ázsiai-csendes-óceáni régióból indult még a hónap elején, összhangban a Teheránnal szembeni feszültség növekedésével, amely az iráni tüntetések erőszakos elfojtását követte.
Az elnök többször fenyegetőzött beavatkozással, ha Irán folytatja a tüntetők elleni intézkedéseket, azonban a tüntetések országszerte csillapodni látszanak. Trump szerint az elnökség számára bejelentett információk alapján a kivégzések leálltak, és jelenleg nincs terv a foglyok kivégzésére.
Az amerikai hadsereg a múltban többször is fokozott erőket telepített a térségbe a feszültség növekedésekor, főként védelmi célokkal.
Azonban tavaly is jelentős haderő érkezett a Közel-Keletre, közvetlenül a júniusi irányított csapások előtt, amelyek Irán nukleáris programját célozták.
A jelenlegi telepítés részeként nemcsak a repülőgép-hordozó és a hadihajók érkeztek, hanem vadászgépek és légvédelmi rendszerek is, amelyeket a Pentagon a régióba helyezett. A hétvégén az amerikai hadsereg gyakorlatot hajtott végre, hogy demonstrálja a harci légierő telepítésének, szétosztásának és fenntartásának képességét.
Irán részéről a feszültség fokozódik: egy magas rangú tisztviselő múlt héten jelezte, hogy Teherán minden támadást „teljes háborúként” értékelne.
Az Egyesült Arab Emírségek eközben hétfőn közölte, hogy nem engedi légterének, területének vagy felségvizeinek felhasználását Irán elleni ellenséges katonai akciókra. Az USA egyik legfontosabb regionális bázisa, az Al Dhafra légibázis Abu-Dzabi déli részén található, amely kulcsfontosságú az Iszlám Állam elleni műveletek, valamint a térségben végzett felderítő feladatok támogatásában.
A bázis a jelenlegi helyzetben stratégiai pontot jelent a katonai műveletek koordinálására, miközben az amerikai erők mozgása a Közel-Keleten tovább növeli a feszültséget.
A katonai elemzők szerint az amerikai erőáttelepítés jelzésértékű: nem feltétlenül azonnali támadásra készülnek, hanem a térségben történő gyors reagálás képességét demonstrálják. A fegyveres erők jelenléte és a gyakorlatok végrehajtása hozzájárulhat az elrettentéshez, ugyanakkor fennáll a félreértések kockázata, ami további geopolitikai feszültséget generálhat Irán és az USA között.
A katonai mozgások hátterében az iráni belső feszültségek és a nukleáris program körüli súlyos bizonytalanság áll. Miközben Donald Trump reményét fejezi ki, hogy nem lesz szükség újabb katonai beavatkozásra Irán ellen, az amerikai hadihajók és vadászgépek már úton vannak a Közel-Keletre.