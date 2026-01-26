Deviza
Mindenkinek levelet küld a kormány, még a héten postára adják: erre készüljenek a magyarok

Hidvéghi Balázs bejelentette, hogy még ezen a héten megkezdődik a Nemzeti Petíció postázása. A politikus szerint a kezdeményezés célja, hogy az állampolgárok egyértelmű üzenetet küldjenek az Európai Bizottságnak.
VG
2026.01.26, 22:03

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára videóüzenetben jelentette be, hogy elkészült a Nemzeti Petíció nyomtatványa, és még ezen a héten megkezdődik annak postázása országszerte.

Elkészült a Nemzeti Petíció – a héten indul a postázás
Fotó: kormany.hu

A politikus szerint a kezdeményezés célja, hogy az állampolgárok egyértelmű üzenetet küldjenek az Európai Bizottság felé: nem kívánnak hozzájárulni az ukrajnai háború és az ukrán állam hosszú távú finanszírozásához. Hidvéghi hangsúlyozta: a magyar állampolgárok többsége nem akarja fizetni a háború költségeit és nem fogadják el, hogy a háború miatt emelkedjenek a rezsiköltségek.

A politikus szerint az Európai Unió jelenlegi vezetése – anélkül, hogy az európai lakosságot előzetesen megkérdezte volna – jelentős összegeket irányít át Ukrajnába és a háborús kiadásokra. Emlékeztetett rá, hogy eddig már 170 milliárd euró (kb. 70 ezer milliárd forint) került kifizetésre ebből a célból.

Most újabb, rendkívül nagy összegű igények merültek fel: a tagállamoktól 800 milliárd eurót szednének be kizárólag az ukrán állam működtetésére, valamint további 700 milliárd eurót a háborús kiadások fedezésére. Hidvéghi Balázs kifejtette: ezeket az összegeket – amennyiben a tagállamok engedelmeskednek – megszorításokkal, adóemelésekkel próbálnák behajtani.

Véleménye szerint ez elfogadhatatlan terhet róna a magyar háztartásokra és a gazdaságra. „Arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a Nemzeti Petícióhoz, és együtt üzenjünk Brüsszelnek: nem fizetünk!” – mondta a videóban a politikus.

Pont mint a Tisza – így reagált Orbán Viktor a brüsszeli gázdöntésre, ezt nem hagyjuk
A miniszterelnök megígérte: bírósági úton védeni fogják az ország energiaellátását és a rezsicsökkentést. Brüsszel új szabályozást fogadott el az orosz gáz importjának megszüntetéséről, Magyarország azonban nem hagyja szó nélkül a döntést.

