Hivatalos bejelentés: a kínaiak felvásárolták a legendás német márkát – annyi pénzt adtak érte, hogy nem lehetett visszautasítani

A kínai Anta Sports Products 29 százalékos részesedést vásárol a német Puma sportruházati márkában – jelentette be a hongkongi tőzsdén jegyzett vállalat.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az ügylet keretében az Anta 1,5 milliárd euróért szerez 43 millió Puma-részvényt, részvényenként 35 eurós áron fizetve készpénzben. Ez az ár 62 százalékos prémiumot jelent a Puma előző napi 21,63 eurós záróárához képest. A bejelentést követő kereskedésben a Puma részvényei közel 17 százalékkal emelkedtek, míg az Anta papírjai kora reggel 3,4 százalékos pluszban nyitottak.

Az üzlet révén az Anta Sports a Puma legnagyobb részvényesévé válik. A kínai társaság szerint a lépés jól illeszkedik a saját stratégiájába, amely egy-egy márkára koncentrálva, de több márkát párhuzamosan üzemeltetve építi ki globális jelenlétét. A Puma esetében ez elsősorban azt jelenti, hogy tovább erősítheti nemzetközi pozícióját és értékét, különösen a kínai piacon.

A Puma az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal szembesült: a kereslet visszaesett, a hagyományos riválisok (Nike, Adidas) a New Balance és a Hoka is egyre nagyobb veszélyt jelent a cégre, miközben az új termékek – például a Speedcat sneaker – nem hozták meg a várt sikert. A tavaly kinevezett vezérigazgató, Arthur Hoeld vezetésével a cég most azon dolgozik, hogy javítsa helyzetét.

A vállalat igyekszik növelni a kedvezményeket, szűkíti a termékválasztékot és megkezdődött a költségek lefaragása, ennek részeként 900 munkahely szűnik meg. Az Anta korábban már vásárolt nyugati márkákat, többek között 2019-ben azt a konzorciumot vezette, amely megvette az Amer Sports csoportot.

A Puma esetében nem teljes felvásárlásról van szó, de a Reuters szerint az Anta jelezte, hogy a tranzakció lezárása után igazgatósági helyeket kér majd a Puma felügyelőbizottságában. A felek szerint a tranzakció 2026 végéig zárulhat le.