Deviza
EUR/HUF382,7 +0,27% USD/HUF322,89 +0,45% GBP/HUF441,31 +0,4% CHF/HUF414,94 +0,37% PLN/HUF90,95 +0,25% RON/HUF75,12 +0,32% CZK/HUF15,78 +0,27% EUR/HUF382,7 +0,27% USD/HUF322,89 +0,45% GBP/HUF441,31 +0,4% CHF/HUF414,94 +0,37% PLN/HUF90,95 +0,25% RON/HUF75,12 +0,32% CZK/HUF15,78 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 176,25 +0,4% MTELEKOM1 956 +0,51% MOL3 890 +1,34% OTP39 990 +0,35% RICHTER10 480 -0,38% OPUS550 -0,18% ANY7 720 -1,04% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 328,67 -0,42% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 668,65 +0,19% BUX127 176,25 +0,4% MTELEKOM1 956 +0,51% MOL3 890 +1,34% OTP39 990 +0,35% RICHTER10 480 -0,38% OPUS550 -0,18% ANY7 720 -1,04% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 328,67 -0,42% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 668,65 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportruházat
felvásárlás
német
kínai
puma

Hivatalos bejelentés: a kínaiak felvásárolták a legendás német márkát – annyi pénzt adtak érte, hogy nem lehetett visszautasítani

A kínai Anta Sports részesedést vásárol a Puma német márkában. A Puma részvényei a bejelentés után közel 17 százalékkal emelkedtek.
VG
2026.01.27, 07:41
Frissítve: 2026.01.27, 08:17

A kínai Anta Sports Products 29 százalékos részesedést vásárol a német Puma sportruházati márkában – jelentette be a hongkongi tőzsdén jegyzett vállalat.

Nice Daily Life And Economy A kínai Anta kezébe került a legendás német márka, a Puma
Fotó: NurPhoto via AFP

Az ügylet keretében az Anta 1,5 milliárd euróért szerez 43 millió Puma-részvényt, részvényenként 35 eurós áron fizetve készpénzben. Ez az ár 62 százalékos prémiumot jelent a Puma előző napi 21,63 eurós záróárához képest. A bejelentést követő kereskedésben a Puma részvényei közel 17 százalékkal emelkedtek, míg az Anta papírjai kora reggel 3,4 százalékos pluszban nyitottak.

Az üzlet révén az Anta Sports a Puma legnagyobb részvényesévé válik. A kínai társaság szerint a lépés jól illeszkedik a saját stratégiájába, amely egy-egy márkára koncentrálva, de több márkát párhuzamosan üzemeltetve építi ki globális jelenlétét. A Puma esetében ez elsősorban azt jelenti, hogy tovább erősítheti nemzetközi pozícióját és értékét, különösen a kínai piacon.

A Puma az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal szembesült: a kereslet visszaesett, a hagyományos riválisok (Nike, Adidas) a New Balance és a Hoka is egyre nagyobb veszélyt jelent a cégre, miközben az új termékek – például a Speedcat sneaker – nem hozták meg a várt sikert. A tavaly kinevezett vezérigazgató, Arthur Hoeld vezetésével a cég most azon dolgozik, hogy javítsa helyzetét.

A vállalat igyekszik növelni a kedvezményeket, szűkíti a termékválasztékot és megkezdődött a költségek lefaragása, ennek részeként 900 munkahely szűnik meg. Az Anta korábban már vásárolt nyugati márkákat, többek között 2019-ben azt a konzorciumot vezette, amely megvette az Amer Sports csoportot.

A Puma esetében nem teljes felvásárlásról van szó, de a Reuters szerint az Anta jelezte, hogy a tranzakció lezárása után igazgatósági helyeket kér majd a Puma felügyelőbizottságában. A felek szerint a tranzakció 2026 végéig zárulhat le.

Még mindig lázban tartja a Maduro melegítője az internetet
Nem tervezte, mégis divatikonná és kereskedők forgalmának felpörgetőjévé vált Nicolás Maduro, aki az elfogása közben róla készült első fotón egy Nike Tech márkájú melegítőszettben látható. A ruházati termék iránt azonnal megugrott a kereslet, számos dél-amerikai kereskedőnél mostanra el is fogyott, vagy csak néhány méretben lehet kapni a Maduro-fotó hatására.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu