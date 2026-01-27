Aranyláz a piacokon: elszabadult az árfolyam, de az ezüst még annál is többet hozott

Az arany ára először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros küszöböt, folytatva azt a szédületes emelkedést, amelyet Donald Trump amerikai elnök nemzetközi kapcsolatok átalakítására irányuló politikája, valamint a befektetők államkötvényektől és valutáktól való menekülése és a geopolitikai bizonytalanságok tápláltak – írja a Bloombergre hivatkozva az Origo.

Az arany értéke már csaknem ötödével nőtt az idén / Fotó: Shutterstock AI

Az arany ára hétfőn 2,5 százalékos drágulást is mutatott és meghaladta az 5111 dollárt, miután a dollár gyengülése tovább fokozta a keresletet. Az ezüst ára szintén rekordot döntött, unciánként 110 dollár fölé emelkedett.

Az arany mindig is a piaci félelmek egyik legfontosabb mérőszáma volt. Max Belmont, a First Eagle Investment Management portfóliómenedzsere szerint a nemesfém fedezetet nyújt a váratlan inflációs hullámok, a piaci visszaesések és a geopolitikai kockázatok fellángolása ellen.

Miután tavaly 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, idén eddig már mintegy 18 százalékkal erősödött. A növekedés jelentős részben az úgynevezett leértékelési kereskedelemnek köszönhető, amely során a befektetők kivonulnak a valutákból és az államkötvényekből.

A nemesfém árfolyamának emelkedése olyan gyors volt, hogy már egyes befektetőkben is kétségeket ébreszt. A Bank of America Corp. felmérése szerint az alapkezelők többsége úgy vélte, hogy az arany volt a legforgalmasabb kereskedési terület, és a válaszadók mintegy 45 százaléka túlértékeltnek tartotta az eszközt. Ez a legmagasabb arány a valaha mért adatok között, holtversenyben a 2025 májusi rekorddal.

Jobban fénylik az aranynál az ezüst

Az ezüst ára még gyorsabb ütemben emelkedett, amit az erős befektetési kereslet is támogatott, beleértve a lakossági vásárlókat Sanghajtól Isztambulig. A leértékelődési kereskedelem 2025 végén érte el csúcspontját, amikor olyan ismert befektetők, mint Ken Griffin, a Citadel vezérigazgatója és Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója is intő jelként hivatkoztak az arany szárnyalására.

A befektetők figyelme most Donald Trump amerikai elnök Fed-elnöki kinevezésére irányul, miután az amerikai elnök jelezte: lezárta a jelöltekkel folytatott interjúkat, és már van jelöltje a posztra. Egy visszafogottabb vezető növelhetné esélyét a további kamatcsökkentéseknek, ami kedvező lenne a hozamot nem fizető arany számára.