Aranyláz a piacokon: elszabadult az árfolyam, de az ezüst még annál is többet hozott
Az arany ára először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros küszöböt, folytatva azt a szédületes emelkedést, amelyet Donald Trump amerikai elnök nemzetközi kapcsolatok átalakítására irányuló politikája, valamint a befektetők államkötvényektől és valutáktól való menekülése és a geopolitikai bizonytalanságok tápláltak – írja a Bloombergre hivatkozva az Origo.
Az arany ára hétfőn 2,5 százalékos drágulást is mutatott és meghaladta az 5111 dollárt, miután a dollár gyengülése tovább fokozta a keresletet. Az ezüst ára szintén rekordot döntött, unciánként 110 dollár fölé emelkedett.
Az arany mindig is a piaci félelmek egyik legfontosabb mérőszáma volt. Max Belmont, a First Eagle Investment Management portfóliómenedzsere szerint a nemesfém fedezetet nyújt a váratlan inflációs hullámok, a piaci visszaesések és a geopolitikai kockázatok fellángolása ellen.
Miután tavaly 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, idén eddig már mintegy 18 százalékkal erősödött. A növekedés jelentős részben az úgynevezett leértékelési kereskedelemnek köszönhető, amely során a befektetők kivonulnak a valutákból és az államkötvényekből.
A nemesfém árfolyamának emelkedése olyan gyors volt, hogy már egyes befektetőkben is kétségeket ébreszt. A Bank of America Corp. felmérése szerint az alapkezelők többsége úgy vélte, hogy az arany volt a legforgalmasabb kereskedési terület, és a válaszadók mintegy 45 százaléka túlértékeltnek tartotta az eszközt. Ez a legmagasabb arány a valaha mért adatok között, holtversenyben a 2025 májusi rekorddal.
Jobban fénylik az aranynál az ezüst
Az ezüst ára még gyorsabb ütemben emelkedett, amit az erős befektetési kereslet is támogatott, beleértve a lakossági vásárlókat Sanghajtól Isztambulig. A leértékelődési kereskedelem 2025 végén érte el csúcspontját, amikor olyan ismert befektetők, mint Ken Griffin, a Citadel vezérigazgatója és Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója is intő jelként hivatkoztak az arany szárnyalására.
A befektetők figyelme most Donald Trump amerikai elnök Fed-elnöki kinevezésére irányul, miután az amerikai elnök jelezte: lezárta a jelöltekkel folytatott interjúkat, és már van jelöltje a posztra. Egy visszafogottabb vezető növelhetné esélyét a további kamatcsökkentéseknek, ami kedvező lenne a hozamot nem fizető arany számára.
A központi bankok vásárlásai szintén erősen hozzájárultak az arany árának emelkedéséhez. Ezek várhatóan tovább folytatódnak.
A Goldman Sachs idén havi 60 tonna fém vásárlását prognosztizálja, ami jelenlegi áron közel tízmilliárd dollárt jelent.
Ezeknek a vásárlásoknak jelentős része nem jelenik meg a hivatalos gazdasági adatokban, mivel be nem jelentett formában történik.
A világ legnagyobb bejelentett vásárlója, a lengyel jegybank nemrég további 150 tonna arany beszerzését hagyta jóvá. Ez több, mint olyan gazdaságok teljes aranykészlete, mint amilyen Mexikó vagy Brazília.
Az arany vonzereje a spekulánsok pozicionálásában is megmutatkozik.
Az opciós kereskedők további emelkedésre készülnek, miközben az egy hónapos kockázat-visszafordulási mutató 2024 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett.
Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája szerint a jelenlegi mozgás kiemelkedik méretével és tartósságával, ami azt jelzi, hogy a piac többre készül, mint egy rövid távú árugrásra.
Az arany ára a londoni kereskedésben 2 százalékkal, unciánként 5087,99 dollárra emelkedett hétfő délelőtt, míg az ezüst 5,8 százalékkal erősödött, 109,16 dollárra.
A legnagyobb jegybanki aranytartalékok még mindig Európában vannak
Úgy tűnik, az európai jegybankok aranyból igyekeznek fedezéket építeni a világgazdasági viharok elleni védelemként. Az elmúlt 10 évben több közép-európai ország is jelentősen emelte az aranytartalékait, köztük hazánk, Csehország és Lengyelország. Azonban érdekes különbségek is láthatók: míg Magyarország az elmúlt hét évben megharminchatszorozta az aranya mennyiségét, addig a horvátoknak egy gramm sincsen.