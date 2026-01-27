Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Aranyláz a piacokon: elszabadult az árfolyam, de az ezüst még annál is többet hozott

Soha nem látott magasságba emelkedett az arany ára, de az ezüst árfolyama is szépen menetel felfelé. Az arany értéke már csaknem ötödével nőtt az idén. Az ok, hogy a nemesfémpiac menekülőtér azoknak a befektetőknek, akik geopolitikai feszültségek, a dollár gyengülése és Donald Trump amerikai elnök külpolitikai irányváltásai miatt idegesek és menekülnek a hagyományos eszközökből.
VG
2026.01.27, 06:20

Az arany ára először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros küszöböt, folytatva azt a szédületes emelkedést, amelyet Donald Trump amerikai elnök nemzetközi kapcsolatok átalakítására irányuló politikája, valamint a befektetők államkötvényektől és valutáktól való menekülése és a geopolitikai bizonytalanságok tápláltak – írja a Bloombergre hivatkozva az Origo.

arany, aranytartalék, aranyvásárlás nemesfém, árfolyam Lengyelország
Az arany értéke már csaknem ötödével nőtt az idén / Fotó: Shutterstock AI

Az arany ára hétfőn 2,5 százalékos drágulást is mutatott és meghaladta az 5111 dollárt, miután a dollár gyengülése tovább fokozta a keresletet. Az ezüst ára szintén rekordot döntött, unciánként 110 dollár fölé emelkedett.

Az arany mindig is a piaci félelmek egyik legfontosabb mérőszáma volt. Max Belmont, a First Eagle Investment Management portfóliómenedzsere szerint a nemesfém fedezetet nyújt a váratlan inflációs hullámok, a piaci visszaesések és a geopolitikai kockázatok fellángolása ellen.

Miután tavaly 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, idén eddig már mintegy 18 százalékkal erősödött. A növekedés jelentős részben az úgynevezett leértékelési kereskedelemnek köszönhető, amely során a befektetők kivonulnak a valutákból és az államkötvényekből.

A nemesfém árfolyamának emelkedése olyan gyors volt, hogy már egyes befektetőkben is kétségeket ébreszt. A Bank of America Corp. felmérése szerint az alapkezelők többsége úgy vélte, hogy az arany volt a legforgalmasabb kereskedési terület, és a válaszadók mintegy 45 százaléka túlértékeltnek tartotta az eszközt. Ez a legmagasabb arány a valaha mért adatok között, holtversenyben a 2025 májusi rekorddal.

Jobban fénylik az aranynál az ezüst

Az ezüst ára még gyorsabb ütemben emelkedett, amit az erős befektetési kereslet is támogatott, beleértve a lakossági vásárlókat Sanghajtól Isztambulig. A leértékelődési kereskedelem 2025 végén érte el csúcspontját, amikor olyan ismert befektetők, mint Ken Griffin, a Citadel vezérigazgatója és Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója is intő jelként hivatkoztak az arany szárnyalására.

A befektetők figyelme most Donald Trump amerikai elnök Fed-elnöki kinevezésére irányul, miután az amerikai elnök jelezte: lezárta a jelöltekkel folytatott interjúkat, és már van jelöltje a posztra. Egy visszafogottabb vezető növelhetné esélyét a további kamatcsökkentéseknek, ami kedvező lenne a hozamot nem fizető arany számára.

A központi bankok vásárlásai szintén erősen hozzájárultak az arany árának emelkedéséhez. Ezek várhatóan tovább folytatódnak. 

A Goldman Sachs idén havi 60 tonna fém vásárlását prognosztizálja, ami jelenlegi áron közel tízmilliárd dollárt jelent.

Ezeknek a vásárlásoknak jelentős része nem jelenik meg a hivatalos gazdasági adatokban, mivel be nem jelentett formában történik.

A világ legnagyobb bejelentett vásárlója, a lengyel jegybank nemrég további 150 tonna arany beszerzését hagyta jóvá. Ez több, mint olyan gazdaságok teljes aranykészlete, mint amilyen Mexikó vagy Brazília.

Az arany vonzereje a spekulánsok pozicionálásában is megmutatkozik. 

Az opciós kereskedők további emelkedésre készülnek, miközben az egy hónapos kockázat-visszafordulási mutató 2024 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett.

Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája szerint a jelenlegi mozgás kiemelkedik méretével és tartósságával, ami azt jelzi, hogy a piac többre készül, mint egy rövid távú árugrásra.

Az arany ára a londoni kereskedésben 2 százalékkal, unciánként 5087,99 dollárra emelkedett hétfő délelőtt, míg az ezüst 5,8 százalékkal erősödött, 109,16 dollárra.

A legnagyobb jegybanki aranytartalékok még mindig Európában vannak

Úgy tűnik, az európai jegybankok aranyból igyekeznek fedezéket építeni a világgazdasági viharok elleni védelemként. Az elmúlt 10 évben több közép-európai ország is jelentősen emelte az aranytartalékait, köztük hazánk, Csehország és Lengyelország. Azonban érdekes különbségek is láthatók: míg Magyarország az elmúlt hét évben megharminchatszorozta az aranya mennyiségét, addig a horvátoknak egy gramm sincsen.

