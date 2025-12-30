Magyar anyák számára jön el a nagy nap csütörtökön: soha többé adófizetés

„A következő lépcső. A 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes anyák is most fizettek utoljára szja-t. Csütörtöktől náluk is él a mentesség!” – írta keddi Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Január elsejétől az anyák szja-mentességét is kiterjesztik / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A politikus ezzel arra emlékeztette követőit, hogy 2026. január elsejétől tovább bővül az adókedvezmények és a családtámogatások rendszere Magyarországon. A 2025. év eleji összeghez képest jövőre lényegében megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: január 1-jétől egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után jövőre pedig már havi nettó 20 ezer forint kedvezmény vehető igénybe.

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. Újdonság, hogy aki két-, három-, illetve négy- vagy többgyermekes édesanyaként szja-mentességre is jogosult,

összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat a munkáltatójának, kifizetőjének, melyben a családi adókedvezményt, járulékkedvezményt és a rá vonatkozó „anyakedvezmény” figyelembevételét egyszerre kérheti.

A családi kedvezmények keretösszege – a családi jövedelem függvényében – akár az szja-mentesség mellett is igénybe vehető. Több lehetőség is van a kedvezmények érvényesítésére, a két-, három-, illetve négy- vagy többgyerekes édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV honlapján minden információ megtalálható, a hivatal gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal is segíti a különböző kedvezmények igénybevételét.