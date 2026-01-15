Noha az élelmiszerek világpiaci árai hónapok óta csökkennek, és a forint tartósan erősnek számít, e kedvező folyamatok hatása továbbra is csak korlátozottan jelenik meg a fogyasztói árakban – erre hívta fel a figyelmet a jegybank tavaly decemberben publikált inflációs jelentése. A Központi Statisztikai Hivatal kedden közzétett adatai szerint az év végén a fogyasztói árak éves összevetésben átlagosan 3,3 százalékkal, míg havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek. Bár az infláció alakulása összhangban volt a piaci várakozásokkal, és már a második hónapban volt 4 százalék alatt a pénzromlás üteme, a javulást döntően bázishatások magyarázták, nem pedig a fundamentális tényezők.

Valami bűzlik: a Magyar Nemzeti Bank lebuktatta a boltokat, elszabotálják az árcsökkentést – hiába rekorderős a forint, minden fillért megtartanak maguknak

Pedig hónapok óta másról sem szólnak a hírek, mint a forint elképesztő teljesítményéről. A magyar devizának tavaly nagyon jó éve volt: az euróval szemben több mint 5 százalékkal, a dollárral szemben pedig 17 százalékkal erősödött, ami egy olyan kis nyitott gazdaságnak, mint a magyar, ahol az infláció kétharmad részben importált, kifejezetten örömteli fejlemény. Ehhez jött hozzá, hogy tavaly ősszel véget ért globális élelmiszerár-ciklus, tavaly ősz óta folyamatosan csökkennek az élelmiszerárak. A gabona kivételével minden termékcsoportban árcsökkenést regisztráltak, például a cukor világpiaci ára novemberben éves összevetésben 29,9 százalékkal, havi bázison 5,9 százalékkal mérséklődött.

Az importált inflációnak tehát előbb-utóbb meg kellene jelennie a beszerzési, majd a fogyasztói árakban, ám ennek alig akad nyoma. A jelenségre a Magyar Nemzeti Bank szakértői is felfigyeltek, akik a decemberi jelentésükben külön foglalkoztak az árfolyam-erősödés inflációra gyakorolt hatásával.

A jegybank szerint korántsem egyenletes az erős forint begyűrűdése: míg az import- és ipari termelői árak esetében az áremelkedési ütemek jelentősen mérséklődtek, addig az iparcikkek fogyasztói ára esetében nem tapasztalható érdemi lassulás az árdinamikában. Sőt, az élelmiszerek inflációja is magasabb annál, mint amit az árfolyam-erősödés gyors begyűrűzése mellett várni lehetne.

Emiatt a feldolgozatlan élelmiszereknél és a tartós iparcikkeknél is magasabb a jelenlegi árszint, mint azt a külső költségkörnyezet és a forint árfolyama indokolná. Megállapítják a szakértők azt is, hogy az iparcikkek esetében ez azért érdekes, mert a régiós devizákhoz képest is erősödött a forint, ennek ellenére a régiós átlaggal azonos szinten vagy magasabban alakul az infláció.