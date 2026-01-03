Röpködnek a százmilliárdok, idén az adócsökkentések miatt ömlik a pénzt a magyar vállalkozásokhoz
A kormány 2026-ban is kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására. Adócsökkentések, beruházási és tőketámogatások, fix 3 százalékos kamatozású hitel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozás, valamint egyszerűbb adminisztráció és digitalizációs programok segítik a hazai vállalkozásokat. A cél továbbra is a biztos gazdasági környezet, több beruházás, új munkahelyek és versenyképes kkv-szektor.
A kis- és középvállalkozások a magyar gazdaság gerincét alkotják. A foglalkoztatottak közel kétharmadának adnak munkát, miközben a hazai hozzáadott érték több mint felét állítják elő. Teljesítményük meghatározó a gazdasági növekedés, valamint a családok megélhetésének biztonsága szempontjából, ezért a kormány hosszú távon is elkötelezett a szektor megerősítése mellett.
A Demjén Sándor Program 2026-ban is folytatódik. Ez a vállalkozásbarát gazdaságpolitika része, amit 2010 óta folytat a kormány. Ezzel több mint 1400 milliárd forintnyi forrást biztosítanak a kkv-knak. A beruházásokhoz szükséges forrásokat az októberben elindított, fix 3 százalékos kamatozású kkv-hitel is segíti. A konstrukció iránt eddig több mint 15 ezer igénylés érkezett, összesen 831 milliárd forint értékben. A Széchenyi Kártya Program továbbra is kedvezményes, fix kamatozású megoldásokkal támogatja a vállalkozások mindennapi működését és fejlesztéseit.
A digitalizáció kulcsszerepet tölt be a kkv-k életében
A kkv-k digitalizációja 2026-ban is fókuszban marad. A „Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja” Program második üteme már mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is kínál, megkönnyítve a vállalkozások online jelenlétének erősítését és hatékonyabb működését. Emellett több mint 400 milliárd forintnyi uniós társfinanszírozású hitel és vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre, köztük 0 százalékos kamatozású konstrukciók is.
Az idei évben újabb adócsökkentések is érezhető könnyebbséget hoznak a vállalkozások számára. A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében kidolgozott, 11 pontos adócsökkentési csomag összesen 80–90 milliárd forinttal mérsékli a terheket, és mintegy 230–240 ezer vállalkozást érint országszerte. Az intézkedések célja, hogy több forrás maradjon a cégeknél fejlesztésekre, beruházásokra és a foglalkoztatás fenntartására.
A csomag részeként tovább bővül az alanyi adómentesség köre, ami elsősorban a legkisebb vállalkozások számára jelent adminisztratív és pénzügyi könnyítést. Emelkedik az átalányadózásban elszámolható költséghányad is, így az érintettek nagyobb jövedelmet tarthatnak meg adómentesen. Emellett csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, ami közvetlenül mérsékli a foglalkoztatás költségeit, miközben egyszerűbbé válik a járulékbevallás rendszere is, csökkentve az adminisztrációs terheket. Az adóváltozások összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalkozások kiszámíthatóbb környezetben működhessenek, és nagyobb mozgásterük legyen a növekedésre és a munkahelyek megőrzésére.
A cél tehát világos: mérsékelni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megőrizni a munkahelyeket, és tovább javítani a magyar kkv-k versenyképességét – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.