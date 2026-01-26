Másfél év után először kerülhet ismét prés alá Varga Mihály és a Magyar Nemzeti Bank

„Bár a jegybanki kommunikáció decemberben éles fordulatot vett, még nem érkezett el a kamatcsökkentés ideje” – ezt mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Kedden újfent kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely utoljára tavaly decemberben ülésezett. A jegybank ugyan változatlan szinten, 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, de résnyire kinyitotta az ajtót a lazítások előtt.

Másfél év után először kerülhet össztűzbe Varga Mihály: kedden kiderül, mennyire bátor a Magyar Nemzeti Bank / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Nemzeti Bank: másfél év után először kerülhet ösztűzbe Varga Mihály

Varga Mihály elnök az december 16-i kamatdöntést követő szokásos sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a következő hónapoktól adatvezérelt üzemmódban működik, azaz hónapról hónapra, a beérkező adatok és pénzpiaci fejlemények fényében hozza meg a döntést. A jegybankelnök szavai egyértelműen kommunikációs fordulatként értékelhetők, az elmúlt bő egy évben ugyanis kifejezetten szigorú hangvétel jellemezte az MNB-t, gyakorlatilag kizárva a lehetőségét bármilyen lazításnak.

Ha most kedden esetleg mégis váratlant lép az MNB, ez lehet az első alkalom Varga Mihály vezetése alatt, hogy a jegybank lazít a monetáris politikáján. Utoljára még 2024 szeptemberében, Matolcsy György elnöksége alatt csökentette az alapkamatot a monetáris tanács.

Ahogy azt várni lehetett, a forint Varga szavai után gyengülni kezdett, egészen a kamatdöntést megelőző hétig a decemberinél alacsonyabb árfolyam jellemezte.

Egyrészt ahogy a jegybank is hangsúlyozta, érdemes megvárni az év eleji átárazások mértékét, azaz az első egy-két-három havi inflációs adatot, ez pedig már önmagában kizárja a januári kamatcsökkentés lehetőségét

– véli Regős Gábor, aki szerint a monetáris lazítás mellett és ellene is több érv szól egyszerre. A kamatcsökkentés mellett elsősorban az infláció csökkenése és a jegybanki célsávba való visszatérés szól. A következő hónapokban tovább csökkenő infláció várható:

februárban a pénzromlás mértéke vélhetően a jegybanki cél alatt alakul, sőt, nem kizárt, hogy bőven a három százalék alatt is lehet.

A lazítás mellett szól az is, hogy a főbb régiós versenytársak (Csehország, Lengyelország) többször csökkentették már a kamtatszintet a tavalyi évben, így a növekvő kamatkülönbözetből lehet faragni. Szintén tavaly vágott kamatot az EKB és a Fed is, ami ugyanacsak segíti a magyar lazítást. A régióban egyedül a román jegybank nem nem vágott a kamatokon, így az irányadó rátája a magyarral megegyezően 6,5 százalék – viszont ott a lazítás a 10 százalékot közelítő infláció mellett nem is releváns.