Eurostat
Románia
Európa
Magyarország
lakástulajdonos
ingatlan
Szlovákia

Brüsszel feketén-fehéren bebizonyította: Magyarország és Szlovákia az egész EU élén áll, csak Románia előzi meg – már csak egyetlen égető kérdés vár válaszra

Az itthoni lakhatási helyzet látványosan eltér az európai átlagtól, de ennek okai és következményei messze túlmutatnak a statisztikákon. Magyarország az EU élmezőnyében szerepel egy olyan mutatóban, amely alapvetően formálja a háztartások pénzügyi biztonságát és a gazdaság működését. A friss uniós adatok egyszerre rajzolnak ki stabilitást és feszültségeket. A kérdés az, hogy ez az előny hosszabb távon is annak bizonyul-e.
Ballagó Dániel
2026.01.05, 19:30
Frissítve: 2026.01.05, 20:08

Magyarország az Európai Unió egyik leginkább „tulajdonosbarát” országa – legalábbis ami a lakhatást illeti. Az Eurostat friss, 2025-ös Housing in Europe című interaktív kiadványa szerint a magyar lakosság több mint kilenctizede saját tulajdonú ingatlanban él, amivel az ország az EU legjobb három-négy tagállama között szerepel ebben a mutatóban. Az uniós átlag ezzel szemben mindössze 68 százalék, vagyis Magyarország jócskán kilóg a sorból.

Magyarország, Panel lakótelep, panelházOtthon Start Program
Magyarország az EU élmezőnyében áll a lakástulajdon arányában / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A rangsor élén továbbra is kelet-közép-európai országok állnak:

Románia és Szlovákia előzi meg Magyarországot, míg Horvátország hasonló szinten mozog.

A nyugat-európai országok többségében ezzel szemben jóval erősebb a bérlakáspiac, és a lakástulajdon aránya gyakran 50-60 százalék alatt marad.

 

Miért ennyire „tulajdonos” a magyar modell?

A kiugró magyar adat nem új keletű, inkább hosszú történelmi és gazdasági folyamatok eredménye.

A rendszerváltást követően a korábbi állami és tanácsi bérlakások döntő része magántulajdonba került, ami alapvetően meghatározta a lakhatási szerkezetet, majd az elmúlt évtizedben ezt tovább erősítették az állami lakástámogatások , valamint az a szemlélet, amely szerint az ingatlan a családi vagyon egyik legbiztosabb eleme.

A magas tulajdonosi arány mögött jellemzően az alábbi tényezők állnak:

  • a bérlakásszektor történelmileg alacsony súlya
  • a lakásvásárlást ösztönző családpolitikai és hitelprogramok
  • az ingatlan mint befektetés felértékelődése
  • a társadalmi biztonságérzethez kötődő tulajdonszemlélet

Magyarország: stabilitás vagy csapda?

A saját tulajdonú lakás gazdasági értelemben stabilitást ad: csökkenti a lakhatási kockázatot, növeli a háztartások vagyonát, és hosszú távon kiszámíthatóbbá teszi a megélhetést.

Az Eurostat adatai arra is rámutatnak, hogy az uniós ingatlanárak és bérleti díjak egyaránt emelkednek, és Magyarországon ez a folyamat az átlagnál gyorsabb volt az elmúlt években. Ez kettős hatással jár: miközben a meglévő tulajdonosok vagyona nő, a fiatalok és az első lakást vásárlók belépése egyre nehezebb, különösen a nagyvárosokban.

A bérlakáspiac szűkössége pedig tovább szűkíti a mozgásteret. 

Európai trend, magyar sajátosság

Az Eurostat kiadványa összességében azt mutatja, hogy bár az EU-ban egységesen drágul a lakhatás, a tulajdon és bérlés aránya erősen országfüggő. Magyarország ebben a mezőnyben egyértelműen a tulajdonosi modell végpontján áll.

A kérdés már nem az, hogy ez erősség-e, hanem az, hogy hogyan lehet fenntarthatóvá tenni egy olyan rendszert, ahol szinte mindenki tulajdonos szeretne lenni – de egyre drágább belépni. Csakhogy van itt egy másik szempont is, amit érdemes rögzíteni.

A saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.

A lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya viszont stabilan emelkedik – olvasható K&H biztos jövő felmérésében, amelyet december végén publikáltak.

A szeptemberben elindult, első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon Start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet.

A középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után.

A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – amelyek a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek Magyarországon.

