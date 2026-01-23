Deviza
Megérkezett a McDonald's bejelentése Magyarországról: egyszerre két vidéki városban nyit új éttermet – nem lehet véletlen a helyszín

Újabb nagyberuházás indult Tatabányán, ahol megkezdődött a város harmadik McDonald’s éttermének építése, illetve a Békés vármegyei Gyulán is. A fejlesztések mindkét esetben forgalmas kereskedelmi csomópontban valósulnak meg, és a McDonald’s éttermek már év végén várják a vendégeket.
VG
2026.01.23, 06:49
Frissítve: 2026.01.23, 08:20

Gyulán folyamatosan arról szólnak a hírek, hogy a Tesco mellett hamarosan McDonald’s étterem épül, és az érintett területet átadják az étteremláncnak. Itt tartották eddig a sok ezer ember kedvenc szórakozásául szolgáló gyulai bolhapiacot: dolgoznak a megoldáson, hogy a jövőben hol tarthassák. A McDonald’s szerdán részletesen válaszolt portálunk kérdéseire.

mcdonald
A McDonald’s Magyarországon új éttermeket nyit. / Fotó: Klaudia Radecka

McDonald’s: „A gyulaiak kérték, hogy jöjjünk!”

„A korábbi években több megkeresést is kaptunk, miszerint a helyi lakosok szeretnék, ha egy McDonald’s étterem nyitna a fürdővárosban” – olvasható a a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. válaszában. Mint írták, az elmúlt években számos előkészítő munkát tettek annak érdekében, hogy ezt a kérést teljesíteni tudják. Hálózatfejlesztésük célja, hogy a vendégeik számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessenek éttermeket. Gyulán is ezen döntési pontok mentén választották ki a helyszínt a helyi Tesco áruházhoz tartozó területen – ahol már el is kezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Milyen lesz a gyulai étterem?

A gyulai Tesco parkolójában helyet kapó étterem egy modern, digitális szolgáltatásokat kínáló Drive egység lesz, amely fenntartható megoldásokkal és személyre szabott vendégélménnyel várja majd az odalátogatókat. A modern, digitális rendelési lehetőségek és a családbarát környezet célja, hogy minden vendég számára kényelmes és gyors kiszolgálást biztosítson. Az étterem mintegy 70 munkahelyet teremt a környéken élők számára.

Bíznak benne, hogy kedvelt találkozóhely lesz

Nagy öröm számunkra, hogy egy hosszú előkészítő folyamat eredményeként megkezdődhetett a gyulai éttermünk építése. Bízunk benne, hogy új egységünk hamar a népszerű fürdőváros mindennapjainak szerves részévé és a helyiek kedvelt találkozóhelyévé válik majd

– mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője, aki hozzátette: már 2026 második felében kinyithat az étterem.

Más város is éttermet kap

Újabb nagyberuházás indult Tatabányán, ahol megkezdődött a város harmadik McDonald’s éttermének építése. A fejlesztés egy forgalmas kereskedelmi csomópontban valósul meg, és már azt is tudjuk, mikor nyithat ki. A beruházás a gyorsétteremlánc hazai fejlesztési programjának részeként valósul meg, és egy új, autós kiszolgálásra alkalmas egység létrehozását célozza. A tatabányai McDonald’s a város egyik legforgalmasabb bevásárlóövezetében kap helyet.

A Tesco áruház parkolójában készülő beruházás során egy korszerű, digitális megoldásokkal felszerelt étterem épül, amely a tervek szerint mintegy 70 új munkahelyet teremthet a városban. A kivitelezés több mint száz szakember összehangolt munkájával zajlik, a megnyitást pedig 2026 második felére tervezik.

Korábban nosztalgiával idézte fel a Kemma a nyitás pillanatait és a magyar McDonald’s érdekességeit. 1994-ben nagy szenzációnak számított, hogy Tatabányán megnyílt a város első McDonald’s étterme. A megnyitót megelőzően különleges személyzeti partit rendeztek, ahová a dolgozók családtagjait is meghívták. 

