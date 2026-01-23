Megérkezett a McDonald's bejelentése Magyarországról: egyszerre két vidéki városban nyit új éttermet – nem lehet véletlen a helyszín

Gyulán folyamatosan arról szólnak a hírek, hogy a Tesco mellett hamarosan McDonald’s étterem épül, és az érintett területet átadják az étteremláncnak. Itt tartották eddig a sok ezer ember kedvenc szórakozásául szolgáló gyulai bolhapiacot: dolgoznak a megoldáson, hogy a jövőben hol tarthassák. A McDonald’s szerdán részletesen válaszolt portálunk kérdéseire.

A McDonald’s Magyarországon új éttermeket nyit. / Fotó: Klaudia Radecka

McDonald’s: „A gyulaiak kérték, hogy jöjjünk!”

„A korábbi években több megkeresést is kaptunk, miszerint a helyi lakosok szeretnék, ha egy McDonald’s étterem nyitna a fürdővárosban” – olvasható a a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. válaszában. Mint írták, az elmúlt években számos előkészítő munkát tettek annak érdekében, hogy ezt a kérést teljesíteni tudják. Hálózatfejlesztésük célja, hogy a vendégeik számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessenek éttermeket. Gyulán is ezen döntési pontok mentén választották ki a helyszínt a helyi Tesco áruházhoz tartozó területen – ahol már el is kezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Milyen lesz a gyulai étterem?

A gyulai Tesco parkolójában helyet kapó étterem egy modern, digitális szolgáltatásokat kínáló Drive egység lesz, amely fenntartható megoldásokkal és személyre szabott vendégélménnyel várja majd az odalátogatókat. A modern, digitális rendelési lehetőségek és a családbarát környezet célja, hogy minden vendég számára kényelmes és gyors kiszolgálást biztosítson. Az étterem mintegy 70 munkahelyet teremt a környéken élők számára.

Bíznak benne, hogy kedvelt találkozóhely lesz

Nagy öröm számunkra, hogy egy hosszú előkészítő folyamat eredményeként megkezdődhetett a gyulai éttermünk építése. Bízunk benne, hogy új egységünk hamar a népszerű fürdőváros mindennapjainak szerves részévé és a helyiek kedvelt találkozóhelyévé válik majd

– mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője, aki hozzátette: már 2026 második felében kinyithat az étterem.