Deviza
EUR/HUF384,76 +0,15% USD/HUF329,27 +0,43% GBP/HUF444,44 +0,18% CHF/HUF413,74 -0,04% PLN/HUF91,36 +0,18% RON/HUF75,64 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,28% EUR/HUF384,76 +0,15% USD/HUF329,27 +0,43% GBP/HUF444,44 +0,18% CHF/HUF413,74 -0,04% PLN/HUF91,36 +0,18% RON/HUF75,64 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,08% OTP36 970 +2,35% RICHTER10 230 +3,23% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS5 420 -1,11% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 551,05 +0,77% BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,08% OTP36 970 +2,35% RICHTER10 230 +3,23% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS5 420 -1,11% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 551,05 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Kecskemét
Mercedes-Benz

Újabb részletek a Mercedes szenzációs bejelentése kapcsán: megszólalt Szijjártó Péter – nem csak az Európa-bajnok adórendszer az oka a magyar sikernek

Magyarország a globális újraiparosítási verseny egyik nyertese, miközben Európa jelentős gazdasági kihívásokkal küzd – erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi bejegyzésében. A tárcavezető bejelentése szerint a Mercedes az idei évtől az A-osztály gyártását is hazánkba hozza, tovább bővítve a kecskeméti üzem termelését.
Zováthi Domokos
2026.01.06, 16:44
Frissítve: 2026.01.06, 16:59

A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

SZIJJÁRTÓ Péter Mercedes
Szijjártó Péter is megszólalt a Mercedes Kecskemétet érintő bejelentése kapcsán / Fotó: Soós Lajos

Magyarország egy olyan korszakban ér el gazdasági bravúrokat, amikor egész Európa szenved a háborútól és az elhibázott brüsszeli politika gazdasági következményeitől. A tényekkel nehéz vitatkozni, így a balliberális média hiába próbálja folyamatosan álhírekkel aláásni a magyar gazdaság jó hírét, a befektetők pontosan látják a valós helyzetet – fogalmazott a tárcavezető.

Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt és ideköltöztetik

Az ikonikus német autógyártó Magyarországra helyezi át ismert modelljének gyártását. A Mercedes többek között azért teszi meg ezt a lépést, mert a költségek hazánkban alacsonyabbak Németországhoz képest.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.

  • Politikai stabilitás,
  • Európa-bajnok adórendszer,
  • kimagasló szakképzés
  • és profi munkaerő,

ez a nemzeti kormány receptje – írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, hogy az eredmények pedig magukért beszélnek: az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lettünk.

Mercedes-Benz A-Class L luxury Sedan
Fotó: CFOTO via AFP

Szijjártó Péter szerint ha most Kecskemétre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a Mercedes legnagyobb európai gyára jött létre Magyarországon az elmúlt alig több mint tíz évben, aminél világszinten is egyedül csak Kínában épült ki nagyobb kapacitás.

A Mercedes immáron három modelljét fogja nálunk gyártani

Ma már több mint ötezren dolgoznak közvetlenül is a Mercedes-gyárban, amely 2024-ben az ország legvonzóbb munkahelye lett, és több alkalommal is a legjobb gyárnak választották meg világszinten a Mercedes csoporton belül. 2024 októberében gördült le a kétmilliomodik modell a vállalat kecskeméti gyártósoráról és mostanra az a helyzet állt elő, hogy Kecskeméten gyártják a csúcstechnológiás belső égésű motoros autókat, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos modelleket, miközben a Mercedes éppen létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját is hazánkban – ismertette az eddigi eredményeket.

Ma pedig itt egy újabb jó hír: a Mercedes úgy döntött, hogy az idei évtől Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is

– írta Szijjártó Péter. Kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a Mercedes immáron három modelljét fogja nálunk gyártani, köztük az új csúcstechnológiás és tisztán elektromos GLB-t, az új C-osztályt és immáron az A-osztály is ismét nálunk gurul le a gyártósorról. Ennyit számít a józan észre alapozott gazdaságpolitika, a stabil kormányzás, és hogy nem vagyunk hajlandóak lemondani az olcsó orosz energiahordozókról.

Amíg Európa lemarad, addig nálunk a legnagyobb világcégek újabb és újabb fejlesztései jelennek meg Amerikából, Ázsiából, vagy éppen most Németországból

– zárta bejegyzését a tárcavezető.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu