Ezer dolgozójának túlórát rendelt el a Mohu Budapest

Amennyiben az útviszonyok és az időjárási körülmények lehetővé teszik, ezen a hétvégén (január 17-18.) a Mohu Budapestnél túlórát rendelnek el a hulladékok begyűjtő és a begyűjtést kiszolgáló munkatársaknak.

Megszabadít a Mohu a hátrahagyott szeméttől/Fotó: Lang Róbert

A társaság erről a budapesti ügyfeleit is tájákoztatta. Korábban már jelezte, hogy a többszöri hóesés és a folyamatos hideg idejént a kukásautók egyes utcákba nem tudtak bemenni vagy,

jegesek, havasak voltak az utak, vagy

mert meredek volt az út.

Mivel ezek a járművek igen nagyméretű, speciális súlyeloszlású, és komoly súlyterhelésű, akár 20-26 tonnás célgépek, a havas, jeges időben a szűkebb, hegyi utcákba nehezebben hajtanak be például egy személyautónál. A közlemény hangsúlyozza, hogy a Mohu Budapest munkatársai napok óta folyamatosan azon dolgoznak, hogy az egyes címeken a rendkívüli időjárási viszonyok között is elszállítsák a kommunális hulladékot.

Szombatra az Időkép felhős, ködös, de csapadékmentes időt ígér. Nap közben nulla foknál melegebb, éjjel hidegebb lehet. Vasárnap kisüthet a nap, a hőmérséklet viszont alacsonyabb lehet néhány fokkal.

Partnerekkel fogott össze a Mohu

Eljutási nehézségeiről a Mohu már a múlt pénteken beszámolt. Kukásautói akkor mintegy 30 településre nem jutottak el. A társaság együttműködött (vélhetőleg jelenleg is együttműködik) az Operatív Törzzsel, hogy az érintett szervek megtisztítsák a településekre vezető utakat, és a Mohu partnereinek kukásautói eljussanak mindenhova. A hulladékszolgáltatók folyamatosan egyeztetnek a települési önkormányzatokkal.