hulladék
Mohu Budapest
kukásautó
túlóra

Ezer dolgozójának túlórát rendelt el a Mohu Budapest

Újból megjelennnek a kukásautók a hét végén azokban a fővárosi utcákban, amelyekbe a nagy hó és jég miatt az elmúlt napokban nem jutott el. A Mohu Budapest mindent bedob.
2026.01.15, 09:46
Frissítve: 2026.01.15, 09:48

Amennyiben az útviszonyok és az időjárási körülmények lehetővé teszik, ezen a hétvégén (január 17-18.) a Mohu Budapestnél túlórát rendelnek el a hulladékok begyűjtő és a begyűjtést kiszolgáló munkatársaknak.

Mohu
Megszabadít a Mohu a hátrahagyott szeméttől/Fotó: Lang Róbert

A társaság erről a budapesti ügyfeleit is tájákoztatta. Korábban már jelezte, hogy a többszöri hóesés és a folyamatos hideg idejént a kukásautók egyes utcákba nem tudtak bemenni vagy,

  • jegesek, havasak voltak az utak, vagy
  • mert meredek volt az út.

Mivel ezek a járművek igen nagyméretű, speciális súlyeloszlású,  és komoly súlyterhelésű, akár 20-26 tonnás célgépek, a havas, jeges időben a szűkebb, hegyi utcákba nehezebben hajtanak be például egy személyautónál. A közlemény hangsúlyozza, hogy a Mohu Budapest munkatársai napok óta folyamatosan azon dolgoznak, hogy az egyes címeken a rendkívüli időjárási viszonyok között is elszállítsák a kommunális hulladékot.

Szombatra az Időkép felhős, ködös, de csapadékmentes időt ígér. Nap közben nulla foknál melegebb, éjjel hidegebb lehet. Vasárnap kisüthet a nap, a hőmérséklet viszont alacsonyabb lehet néhány fokkal. 

Partnerekkel fogott össze a Mohu

Eljutási nehézségeiről a Mohu már a múlt pénteken beszámolt. Kukásautói akkor mintegy 30 településre nem jutottak el. A társaság együttműködött (vélhetőleg jelenleg is együttműködik) az Operatív Törzzsel, hogy az érintett szervek megtisztítsák a településekre vezető utakat, és a Mohu partnereinek kukásautói eljussanak mindenhova. A hulladékszolgáltatók folyamatosan egyeztetnek a települési önkormányzatokkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
